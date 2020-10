Giswil spricht Geld an Pfarrhelferei und wählt Ersatzmitglied der Tourismus- und Wirtschaftskommission Die Pfarreihelferei steht unter Denkmalschutz und ist renovationsbedürftig, nun sprach der Gemeinderat einen Gemeindebeitrag. Als Ersatzmitglied der Tourismus- und Wirtschaftskommission wurde Fabian Wälti gewählt. 02.10.2020, 16.55 Uhr

(sok) Die Pfarrhelferei am Hunwilerweg 10 wurde vom Gemeinderat am 29. November 1994 unter Schutz gestellt und ist renovationsbedürftig. Die Eigentümerin hat ein Gesuch für einen Gemeindebeitrag an die Renovation eingereicht. Dieses wurde von der kantonalen Fachstelle für Denkmalpflege und Archäologie geprüft. Gestützt auf deren Beurteilung hat der Gemeinderat einen Gemeindebeitrag in der Höhe von 20 Prozent der subventionsberechtigten Kosten gesprochen, wie es in einer Mitteilung heisst.