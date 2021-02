Giswil Wohnhaus Zopf: Gemeinde beteiligt sich an Sanierung Der Giswiler Gemeinderat hat einen Beitrag in der Höhe von 20 Prozent der subventionsberechtigten Kosten gesprochen. 05.02.2021, 15.52 Uhr

(pd/lur)

Das Wohnhaus Zopf (Zopf 1) ist ein Kulturobjekt von lokaler Bedeutung und wurde vom Gemeinderat am 29. November 1994 unter Schutz gestellt. Es ist restaurierungsbedürftig. Die Eigentümer des Objekts haben ein Gesuch für einen Gemeindebeitrag an die Teilrestaurierung eingereicht. Dieses wurde von der kantonalen Fachstelle für Denkmalpflege und Archäologie geprüft. Gestützt auf deren Beurteilung und gemäss langjähriger Praxis hat der Giswiler Gemeinderat nun einen Beitrag in der Höhe von 20 Prozent der subventionsberechtigten Kosten gesprochen.

Der definitive Betrag, den die Gemeinde auszahlt, steht nach der Bauausführung fest, wenn die genehmigte Schlussabrechnung vorliegt.