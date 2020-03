Giswiler Schüler bringen älteren Menschen das Tablet näher Der Einstieg in die digitale Welt fällt in höherem Alter nicht immer einfach. Vier Primarschüler aus Giswil erklären ihren älteren Mitbürgern die wichtigsten Funktionen des iPads – und lernen selbst dabei. Florian Pfister 13.03.2020, 05.00 Uhr

Die 12-jährige Maria Delle Fiamme erklärt Anneliese Albert das iPad. Bild: Florian Pfister (Giswil, 10. März 2020)

«Wenn ich eine Tasche nähen will, kann ich dazu also eine Videoanleitung auf YouTube finden?» Mit Begeisterung bedient Anneliese Albert zum ersten Mal ein iPad. Fast schon voreilig will die 62-Jährige wissen, was der nächste Schritt ist. Konzentriert stellt sie den Wecker ein, vergrössert die Karte oder schiesst ein Foto. Die 12-jährige Maria Delle Fiamme erklärt ihr Schritt für Schritt die wichtigsten Funktionen des Tablets. «Sie hat das super gemacht und mir das iPad sehr gut erklärt», freut sich Anneliese Albert.