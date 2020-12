Glaubenberg Swiss-Jugend-Langlauflager: Langjährige Funktionärin sagt Adieu und blickt zurück Sonja Huser war 15 Jahre für das Swiss-Jugend-Langlauflager tätig. Rückblickend bedauert sie keine Sekunde ihres zeitaufwändigen Engagements. Urs Hanhart 12.12.2020, 05.00 Uhr

Rund 200 Kinder aus der deutschsprachigen Schweiz erleben seit 25 Jahren jeweils zwischen Weihnachten und Neujahr auf dem Glaubenberg oberhalb von Sarnen das grösste Breitensportlager der Schweiz. Der fünftägige Langlaufspass steht unter dem Patronat von Swiss-Ski, Loipen Schweiz und dem Zentralschweizer Schneesportverband. Ein rund 50-köpfiges Leitungsteam sorgt beim Swiss-Langlauf-Jugendlager (Julala) jeweils auf und neben der Loipe für das Wohl der zehn- bis 16-jährigen Teilnehmer. Allerdings musste die Austragung 2020 aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden.

Sonja Huser aus Sachseln gehörte nicht weniger als 15 Jahre dem Organisationsteam an.

Dank des von ihr lancierten Projekts «Kinder mit besonderen Bedürfnissen auf schmalen Latten» fand die 34-jährige Obwaldnerin einst den Weg in die Truppenunterkunft Glaubenberg. In all den Jahren ermöglichte sie vielen Kindern mit besonderen Bedürfnissen unvergessliche Lagertage. Auch in die Vorstands- und Lagerleitungsarbeit investierte sie viele Stunden ihrer Freizeit. Nun zieht sich die langjährige Sportfunktionärin zurück, weil sie in diesen Tagen zum ersten Mal Mutter wird.

Teilnahme von Kindern mit Behinderung wurde nicht in Frage gestellt

Zu ihrer Motivation, sich so lange zu engagieren, sagt sie: «Im Rahmen dieses Lagers war es möglich, ganz vielen Kindern, egal aus welcher sozialen Schicht, eine tolle Woche mit Sportmöglichkeiten zu bieten. Zudem ist es mir gelungen, auch Kinder mit Behinderungen zu integrieren. Dadurch sind auch deren Eltern zu einer unbeschwerten Ferienwoche gekommen. Für viele war es die einzige Zeit im Jahr, in der sie entlastet worden sind.»

Sonja Huser sieht auf eine für sie positive Zeit zurück und betont: «Es hat sich sehr gelohnt, sich für diese gute Sache zu engagieren. Für mich war es nie ein ‹Müssen›. Im Gegenteil, denn für mich war am Ende eines Langlauflagers immer klar, dass ich mich mit voller Motivation das Jahr hindurch für die nächste Austragung einsetze.» Besonders gefreut hat die Heilpädagogin die Tatsache, dass das von ihr initiierte Projekt schnell Anklang fand und zur Normalität wurde.

«Das Mitmachen von Kindern mit einer Behinderung wurde nicht in Frage gestellt, sondern gehörte einfach dazu, ohne Wenn und Aber»

, so die Sachslerin, die noch anfügt: «In diesen 15 Jahren durfte ich ganz viele schöne Momente erleben.»

Sie stand bereits als Kind auf schmalen Latten

Sonja Huser

Huser bezeichnet sich selbst als «angefressene Wintersportlerin». Sie liebt es, sich auf Schnee in vielseitiger Weise zu betätigen. Nebst Langlaufen geht sie auch gerne Snowboarden und Skifahren. Inspiriert wurde sie von ihrer Tante Theres Huser, ihres Zeichens Paralympics-Siegerin im Biathlon von 1998. «Den Weg zum Langlauf habe ich über sie und meine Familie gefunden. Ich stand bereits als Kind auf den schmalen Latten», verrät Huser und ergänzt: «Ich habe mich bereits als 15-Jährige als Leiterin in Sommerlagern für behinderte Kinder engagiert. Organisiert wurden diese von meiner Tante. Später kam dann die Idee von einer Zusammenarbeit mit dem Jugend-Langlauflager auf um damit das Ganze auch im Winter umzusetzen.»

Die Powerfrau bedauert es sehr, dass ausgerechnet die Jubiläumsauflage coronabedingt auf 2021 verschoben werden musste. «Ich hoffe, dass die Jugend-Langlauflager weitergeführt werden können und auch in Zukunft viele Unterstützer gefunden werden, die mithelfen. Das ist ein unglaublich tolles Projekt. Es braucht einen Riesenapparat von Helfern. Alle Beteiligten investieren jeweils ab dem Sommer viel Freizeit, damit eine solche Lagerwoche überhaupt zustande kommt. Es lohnt sich absolut, sich dafür einzusetzen.» Huser möchte nun einer jüngeren Generation Platz machen, in der Hoffnung, dass vielleicht auch neue Ideen entwickelt werden.

Auch Michel Schmid sagt Adieu

Nebst Sonja Huser tritt mit Michel Schmid auch der letzte Mann der ersten Lagerstunde zurück. Der gebürtige Entlebucher war im ersten Swiss-Langlauf-Jugendlager 1995 bereits als Leiter im Einsatz. Danach liess er ein Vierteljahrhundert in verschiedenen Funktionen folgen. In der Geschichte des grössten Breitensport-Langlauflagers der Schweiz gibt es keine Persönlichkeit, die so viele Jahre Engagement gezeigt hat wie der mittlerweile in Hünenberg See wohnhafte Schmid.

«Ob als Langlaufleiter für Kinder, als Kursleiter für Asylsuchende, als Mitglied der Lagerleitung, als Interviewpartner für das Fernsehen, als Vorstandsmitglied, als Jodler zur späten Stunde, als E-Mail-Beantworter in frühen Morgenstunden oder als Finanzier – auf Michel Schmid konnten wir immer zählen», würdigt Samuel Renggli, Präsident des Swiss-Jugend-Langlauflagers, die grossen Verdienste des scheidenden Funktionärs.