Glühwein und Lebkuchen als «Entschädigung» für Kernser Nach der gut besuchten ausserordentlichen Gemeindeversammlung gab es für die Teilnehmer eine spezielle Belohnung. Robert Hess 29.12.2019, 15.47 Uhr

Als "Belohnung" für den Besuch der ausserordentlichen Gemeindeversammlung offerierte der Gemeinderat nach der Versammlung Glühwein und Lebkuchen. Bild: Robert Hess (Kerns, 27. Dezember 2019)

«Ich hätte gerne einen zweiten Becher Glühwein», wünschte sich ein humorvoller Kernser Stimmbürger am Freitagabend am improvisierten Buffet vor dem Singsaal. «Zusammen mit dem genossenen Stück Lebkuchen kann ich so die Steuererhöhung von durchschnittlich einem Fünfliber pro Steuerzahler noch im alten Jahr ausgleichen», fügte er schmunzelnd hinzu. Zum Umtrunk hatte der Gemeinderat nach der rund 20 Minuten dauernden Gemeindeversammlung eingeladen.