Goldraffinerie «Vor 2023 nicht machbar»: Goldbarren aus Obwalden dürften auf sich warten lassen Zwar wurde die Baubewilligung für ihre Verarbeitungsanlage für Edelmetalle verlängert. Dass die Obwaldner Firma aber wie angekündigt schon nächstes Jahr produzieren wird, ist unwahrscheinlich. Philipp Unterschütz 03.03.2021, 05.00 Uhr

Dass bereits nächstes Jahr in Lungern Goldbarren produziert werden, ist wenig wahrscheinlich. Symbolbild: Martin Ruetschi / Keystone

Die Idee sorgte Ende 2017 für Aufsehen: Im Gebiet Walchi in Lungern soll eine unterirdische Goldraffinerie entstehen und schon ab Sommer 2018 Gold- und Silberbarren produzieren. Hinter den Plänen stand eine gewisse Sarnoro AG, die sich in Lungern in unmittelbarer Nähe auch bereits ein Büro gemietet hatte. Passiert ist bisher nicht viel. Doch nun hat die Sarnoro AG laut dem Gemeindemagazin «Lungern informiert» die damals erteilte Baubewilligung verlängert. Und auf der Website der Firma wird gross verkündet: «Die Sarnoro AG wird 2022 mit dem operativen Geschäft/der Barrenproduktion beginnen.»

Viel mehr zur Goldraffinerie in Lungern ist allerdings auf der Website nicht zu erfahren. Hinter der Sarnoro AG steht laut Handelsregister der offenbar in Istanbul angesiedelte Familienclan Asik mit Erdogan Asik als Verwaltungsratspräsident an der Spitze. Unsere E-Mails an die offizielle Adresse der Sarnoro AG wurden ebenso wenig beantwortet wie Anfragen an die persönliche Mailadresse von Erdogan Asik. «Die Zielnummer kann zurzeit nicht erreicht werden», bekommt man als Anrufer von der Firma zu hören. Das Büro in Lungern existiert aber nach wie vor, die Mietzinsen würden jeweils pünktlich überwiesen, heisst es von Seiten der Vermieter.

Schweiz ist Weltmarktführer Die Schweiz ist nicht nur eine wichtige Drehscheibe für den globalen Goldhandel. Sie ist auch Heimat der grössten Goldschmelzwerke der Welt. Zwei Drittel des weltweiten Goldes werden hierzulande raffiniert. Die Schweizer Goldschmelzen geraten dabei regelmässig in die Schlagzeilen – oft geht es um Geldwäscherei und Handel mit illegalem Gold. Die Frage nach der Herkunft des Goldes und den Umständen des Abbaus ist in den vergangenen Jahren immer stärker in den Vordergrund gerückt. (unp)

Nachweise für Verträge noch nicht erbracht

Die Ankündigung, ab nächstem Jahr in Lungern Goldbarren zu produzieren, dürfte aber mehr als unrealistisch sein. Noch liegt keine Betriebsbewilligung vor für die Raffinerie, in der auch Chemikalien wie Salz- und Salpetersäure zum Einsatz kommen müssten. Und auch von Bauarbeiten, welche die Gasser Felstechnik AG vornehmen würde, ist man weit entfernt. Man muss kein Experte im Untertagebau sein, um abschätzen zu können, dass der Ausbruch und die Einrichtung von Zugangsstollen und einer Goldraffinerie in unterirdischen Kavernen in weniger als einem Jahr kaum möglich ist.

Umso mehr, als auch noch keinerlei Verträge abgeschlossen worden sind. Die Sarnoro AG wäre ein Kunde der Brünig Mega Safe AG von Thomas Gasser. Dieser ist der ehemalige Patron der Gasser Felstechnik AG, der auf einer Fläche von rund 72'000 Quadratmetern – was etwa zehn Fussballfeldern entspricht – einen unterirdischen Tresor der Superlative bauen will. Bereits wurde mit der Teilsame Lungern die Übernahme der entsprechenden Baurechte für 99 Jahre geregelt (wir berichteten).

«Vor 2023 nicht machbar»

Wie Hugo Schittenhelm, Verwaltungsrat der Brünig Mega Safe AG, sagt, bestehe bisher keinerlei vertragliche Verbindung mit der Sarnoro AG. Es habe lediglich eine Absichtserklärung gegeben, die aber seit längerem auf Eis liege. Und er betont, zwei unabdingbare Bedingungen für die Aufnahme von Vertragsverhandlungen seien nach wie vor nicht erfüllt: «Die sichere Finanzierung des Projekts und die Gewähr einer Schweizer Grossbank für die einwandfreie Herkunft der Gelder. Selbst, wenn es von nun an sehr rasch gehen sollte, ist eine Inbetriebnahme einer Anlage in dieser Dimension vor 2023 nicht machbar.»

Die Brünig Mega Safe AG habe seit längerem keinen Kontakt mehr mit der Sarnoro AG gehabt, so Schittenhelm weiter. «Ganz im Gegensatz zu verschiedenen anderen Interessenten, die in den letzten Wochen konkrete verbindliche Angebote zur Prüfung erhalten haben.»

Sarnoro-Besitzer betreibt in Istanbul bereits eine Goldraffinerie

Wie Recherchen dieser Zeitung ergaben, gehört Erdogan Asik neben mehreren Firmen im Umfeld des Goldhandels in Deutschland auch die Goldraffinerie IS-Gold in Istanbul. Deren Website weist nicht nur vom Design her auffällige Ähnlichkeiten mit derjenigen der Sarnoro AG auf.

Der Handel mit Goldbarren der IS-Gold ist aber eingeschränkt. Auf dem weltweit grössten professionellen Goldmarkt OTC (Over The Counter, auch: ausserbörslicher Handel) werden die Goldbarren der IS-Gold nicht gehandelt. Auf diesem Markt können Goldkäufer und -verkäufer wählen, mit wem sie handeln wollen, und dies dann direkt untereinander tun statt über eine Börse. Die IS-Gold-Barren sind dort nicht zu finden, weil sie nicht nach den Standards der London Bullion Market Association (LBMA) zertifiziert sind. Die IS-Gold figuriert nicht auf der öffentlich einsehbaren Liste der zertifizierten Raffinerien, die den LBMA-Standards entsprechen. Die Zürcher Kantonalbank, im Goldhandel Partnerin der Obwaldner Kantonalbank OKB, teilt auf Anfrage mit, dass sie (und damit auch die OKB) als Vollmitglied bei der LBMA ausschliesslich Gold und Silber handle, welches den «LBMA Good Delivery Rules» entspreche. Das gelte auch für Platin und Palladium.



Die deutschen Firmen des Asik Clans, die offenbar das in Istanbul produzierte Gold unter die Leute bringen sollen, waren ebenfalls schon mehrmals Thema in den Medien. Es ging dabei um Schneeballsysteme und Pleiten. Und sogar die deutsche Finanzaufsicht musste einschreiten. Auch in Nidwalden führten die Aktivitäten eines Goldhändlers bereits zu Problemen (siehe Box).