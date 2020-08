Porträt Patrizia Meister hat Gratis-Ferien in Engelberg gewonnen – wie 999 andere medizinische Fachkräfte 1000 medizinische Fachkräfte geniessen eine Gratis-Ferienwoche in Engelberg – als Dank für ihren Einsatz während der Coronapandemie. Eine davon ist die Intensivpflege-Fachfrau Patrizia Meister. Ein Porträt über eine Frau, die Corona die Stirn geboten hat. Matthias Piazza 13.08.2020, 05.00 Uhr

Patrizia Meister hat eine Woche Gratisferien in Engelberg gewonnen. Bild: Matthias Piazza (Engelberg, 11. August 2020)

Eigentlich hätte Patrizia Meister im März mit ihrer Familie eine Woche in Engelberg Ferien machen wollen – ganz normal, wie so oft. Nun treffen wir sie an einem Dienstag im August in der Lobby des «Skilodge»-Hotels an – alleine und ohne zu bezahlen. Die Ferienwoche wurden von den Engelberger Tourismusbetrieben gesponsert – Benutzung der Bergbahnen inklusive.

Die 53-jährige Winterthurerin ist eine von 1000 Glücklichen, die aus über 7000 Einsendungen für eine Gratis-Ferienwoche ausgelost wurde. Die Destination Engelberg will so den medizinischen Fachkräften und dem Pflegepersonal für den Einsatz während der Coronapandemie danken. Patrizia Meister sagt dazu:

«Ich freue mich sehr über die Aktion und die damit verbundene Wertschätzung gegenüber uns Fachkräften im Gesundheitswesen.»

Alles Bisherige in den Schatten gestellt

Sie blickt auf eine intensive Zeit zurück. «Was ich während der Coronapandemie erlebte, übertraf alles bisher Dagewesene aus meiner 25-jährigen Tätigkeit auf der Intensivstation.» Bisher wurden im Kantonsspital Winterthur 16 Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt, in der intensivsten Phase waren es neun Patienten gleichzeitig.

Zusammen mit ihren Kollegen musste die Intensivpflege-Fachfrau die Patienten, die teilweise bis drei Monate auf der Intensivstation verbrachten, künstlich beatmen, den Schleim von der Lunge absaugen, die Blutwerte kontrollieren, Medikamente verabreichen und regelmässig die Lage verändern, um Druckstellen zu verhindern. Sie sagt:

«Die grösste Schwierigkeit war, die Lunge so zu belüften, dass der Körper immer genug Sauerstoff bekam.»

Auch Nierenversagen sei vorgekommen. «Covid-19 ist mit keiner anderen Krankheit zu vergleichen, die ich bisher kannte. Auch ein knapp 60-jähriger sportlicher Mann ohne Vorerkrankungen musste zwei Wochen lang beatmet werden.» Mittlerweile sei nur noch ein Covid-19-Patient auf der Intensivstation, einer sei verstorben. Zu ihrer Überraschung sei dafür ein Patient, der sich in sehr schlechtem Zustand befunden habe, wieder vollständig genesen.

Fast pausenlose Schichten und Freiwilligenarbeit während Ferien

Wegen der Ansteckungsgefahr gestaltete sich der Arbeitsalltag strapaziös. Mussten Mundschutz und Handschuhe zu normalen Zeiten nur bei Bedarf getragen werden, brauchte es während der Arbeit auf der Coronastation eine aufwendige Schutzausrüstung, um Ansteckungen zu verhindern. Patrizia Meister spricht von Neun-Stunden-Schichten, in denen sie nur mit ganz kurzen Unterbrüchen für Toilettengänge oder zum Trinken auf der Isolierstation gearbeitet habe – mit schweisstreibendem Mantel, Handschuhen und Mundschutz. «Es ging ja auch darum, möglichst wenig Schutzmaterial zu wechseln, um die mögliche Keimübertragung zu minimieren. Am schlimmsten war es, nicht trinken zu dürfen, wenn man durstig war», erinnert sie sich. Viele Überstunden sammelten sich an, sie arbeitete ein paar Tage freiwillig während ihrer Ferien.

Die spezielle Zeit habe sie geprägt. «Die Pandemie zeigte mir, wie zerbrechlich wir sind und wie wenig es braucht, um die ganze Welt auf den Kopf zu stellen.» Für sie ist klar, dass uns das Virus noch lange beschäftigen werde, zumindest, bis man einen Impfstoff gefunden habe. Umso wichtiger findet sie darum, dass die Leute mit der Disziplin, was insbesondere Händewaschen, Abstandhalten und Maskentragen im öffentlichen Verkehr betrifft, nicht nachlassen. Bilder von grossen Menschenansammlungen verursachten ihr darum ein mulmiges Gefühl. Sie selber verzichtet noch immer auf Restaurantbesuche.

Nun holt sie ihre wohlverdienten Ferien in Engelberg nach. Tageweise besuchen sie ihr Mann und ihre Töchter. «Ich bin in Adligenswil aufgewachsen und kenne Engelberg als Ferienort schon seit ich Kind bin», erzählt sie. Hier schätze sie die nahen Berge mit den Klettersteigen und könne jeweils gut von ihrem Job mit belastenden Situationen abschalten.