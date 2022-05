Das sagen die Gäste zum Nid- und Obwaldner Kantonalschwingfest

Grossartige Stimmung in Kerns Die Gäste am Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest sind bunt durchmischt. Unsere Zeitung sprach mit einigen. Ruedi Wechsler 08.05.2022, 16.45 Uhr

Sarah (links) und Victoria Ettlin. Bild: Ruedi Wechsler (Kerns, 8. Mai 2022)

Weit musste Beat Ettlin, Schulhausabwart der Dossenhalle, nicht suchen, als es darum ging, Ehrendamen für das Schwingfest in Kerns zu finden. Fündig wurde er gleich in der eigenen Familie. Sarah und Victoria Ettlin erklärten sich zu diesem Ehrenamt bereit. Ihr Halbbruder Kevin von Weissenfluh war früher Aktivschwinger und nun drücken die Ehrendamen Gastschwinger und Halbbruder Kilian von Weissenfluh die Daumen. Victoria und Sarah schätzen es sehr, dass sie viele positive Reaktionen von den Besuchern erhalten.

Daniel Reinhard (links, Sponsoring) und OK-Präsident Paul Bucher. Bild: Ruedi Wechsler (Kerns, 8. Mai 2022)

«Für unser OK war die Ungewissheit bei der Planung des Festes wegen Corona die grösste Herausforderung», sagt Paul Bucher, OK-Präsident. Im Sponsoring musste der Verantwortliche Daniel Reinhard den finanziellen Rahmen abstecken, damit die Fixkosten für die Infrastruktur gesichert werden konnten. Dazu ergänzt Reinhard: «Unser Ziel war es, dass wir unseren Partnern und Schwingerfreunden ein wunderbares Fest präsentieren können.»

Gemeindepräsident Beat von Deschwanden (links) und Regierungsrat Christian Schäli. Bild: Ruedi Wechsler (Kerns, 8. Mai 2022)

Auf dem Festgelände anzutreffen waren auch Gemeindepräsident Beat von Deschwanden und Regierungsrat Christian Schäli. «Als Gemeinde freut man sich, einen solchen Anlass unterstützen zu können», so von Deschwanden. «Mein Puls steigt, wenn ich Christian Zemp zuschaue.» Und Regierungsrat Schäli hat einen sehr nahen Bezug zum Schwingsport. «Mein Grossvater war Schwinger und ich besuche mehrere Schwingfeste im Jahr», verrät er. Gerne verfolgt er Christian Stucki, nur schon wegen seines Vornamens, wie er lachend sagt. Legendär findet Schäli zudem den Brünigschwinget. Die beiden hoffen und zählen auf den Einheimischen Stefan Ettlin.

Sämi Giger mit Freundin Michelle von Weissenfluh. Bild: Ruedi Wechsler (Kerns, 8. Mai 2022)

Soeben hat Andreas Odermatt den Siegesanwärter Sven Schurtenberger ins Sägemehl gebettet. Einer der Favoriten für das Eidgenössische ist der Thurgauer Sämi Giger. Nach dieser Szene meint er: «Ich schätze es sehr, für einmal als gewöhnlicher Zuschauer ein Schwingfest zu geniessen. Am nächsten Samstag steige ich wieder am Abendschwinget in Engelburg, St. Gallen, in die Hosen.» Für Freundin Michelle von Weissenfluh beginnt mit der Schwingsaison die schönste Jahreszeit. «Schon als kleines Mädchen begleitete ich meine Brüder an die Schwingfeste», erinnert sie sich.

Benji von Ah (links) und Jonas Durrer. Bild: Ruedi Wechsler (Kerns, 8. Mai 2022)

Benji von Ah posiert mit Jonas Durrer. Letzterer hat am Vormittag eine ausgeglichene Bilanz und verlor soeben gegen Fritz Ramseier. «Am Nachmittag nehme ich Gang für Gang und mein Ziel ist der Kranz», fügt der Nidwaldner zuversichtlich an.

Nadja Riebli (links) und Sybille von Moos am Grill. Bild: Ruedi Wechsler (Kerns, 8. Mai 2022)

Derweil arbeiten Nadja Riebli (links) und Sybille von Moos am Grill. Die beiden hilfsbereiten Frauen sind beste Freundinnen und wurden von Sybilles Arbeitgeberin angefragt, ob sie den Grill am Schwingfest übernehmen würden. Sie strahlen und erwarten freudig in wenigen Minuten den grossen Mittagsansturm.