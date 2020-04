Grosse Solidarität in Ob- und Nidwalden: Viele Freiwillige unterstützen Senioren im täglichen Leben

Niemand ist allein: Stansstader Pfadfinder gehen für Ältere einkaufen, in Obwalden ermutigt man einander mit Blumen und Ostergrüssen. Marion Wannemacher 17.04.2020, 05.00 Uhr

Die Nächstenliebe lebt, vielleicht in diesen Tagen viel spürbarer als sonst. In Stans hat Daniela Bühlmann als Präses für den Blauring ihre Meitli und Leiterinnen dazu aufgerufen, den Bewohnern des Seniorenheims Nägeligasse Briefe zu schreiben. «Macht eine Zeichnung, erzählt etwas von euch und eurem Alltag, packt ein Foto rein, grüsst die Person, wünscht ihr etwas Gutes», lautet ihre Anregung. «Nur schon zu wissen, dass jemand an mich denkt», begründet sie den Aufruf.

Zum Teil seien die Senioren in den Heimen sehr einsam und vermissten den persönlichen Kontakt, ist sie sich bewusst. Auch die regelmässigen Besuche der Pfarreiseelsorge seien ja nun nicht mehr möglich.



Die Pfadi Stansstad hilft und kauft für Risikopatienten ein; hier im Bild Elina Achermann. Bild: Marion Wannemacher (15. April 2020)

Bereits sind einige Briefe von Kinderhand im Briefkasten der Pfarrei gelandet. «Natürlich wissen wir nicht, was drin steht, aber die Couverts sind herzig verziert. Ein Kind, das nicht gern schreibt, hat Häsli und Herzen gebastelt», erzählt Daniela Bühlmann. Am Freitag möchte sie alle Briefe im Wohnheim in der Nägeligasse abgeben. Die Pflegedienstleitung habe bereits Begeisterung über die Aktion signalisiert.



Welche Sorte Butter? Freiland oder Bio-Eier?

Jeden Tag eine gute Tat. Dieser Pfadfinder-Maxime ist sich auch Ella Kopp, Abteilungsleiterin der Pfadi Stansstad, bewusst. Über soziale Medien wie Instagram und Facebook, Plakate in Läden und Altenheimen und auf ihrer Pfadi-Website hat das Wölfli- und Pfadileitungsteam einen Aufruf an Risikopatienten gestartet, sich doch helfen zu lassen. In den zwei Wochen seitdem haben 19 Helfer zwischen 16 und 28 Jahren 27 Einsätze geleistet. «Für die meisten gehen wir einkaufen, holen Medikamente ab, für manche gehen wir auch zur Post, holen Päckli ab oder entsorgen Recycling-Ware. Manchmal gibt uns jemand sogar Geld mit zum Wechseln auf der Bank», erzählt die 21-Jährige. Sie seien erstaunt darüber und schätzten, wie viel Vertrauen man ihnen entgegenbringe. Sobald eine Anfrage kommt, fragt sie im Kreis der Helfer des Leitungsteams der Pfadi Stansstad nach, wer gerade Zeit habe und gibt sie weiter. Ella Kopp, die als Kauffrau an der Hochschule Luzern Wirtschaft arbeitet, kauft selber auch für andere ein. Die gebürtige Stansstaderin weiss um die Fragen, die sich häufig erst beim Einkauf stellten. Welche Sorte Butter möchte jemand? Welche Sorten Eier?

Wenn sie nach der gewünschten Sorte Fruchtjoghurt frage, höre sie auch mal: «Ich lasse mich von Ihnen überraschen.» Mit der Zeit lerne man sich aber gegenseitig kennen und könne einschätzen, was jemand bevorzuge. «Viele Leute kaufen doch immer wieder das Gleiche ein.» Und auch das gibt es: Manche schicken die Helfer für Aktionen in verschiedene Läden oder brauchen nur eine Sache. Eine Nachfrage, ob nicht noch mehr gebraucht werde, lohne sich. Auch beschränkten sich die Helfer mittlerweile auf die Läden in Stansstad, schliesslich seien sie zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs. Auf jeden Fall seien alle sehr dankbar. «Sie schätzen den Kontakt zu den jungen Helfern», erzählt sie. «Wir freuen uns über die positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Und es ist toll, so motivierte Helfer im Leitungsteam der Pfadi zu haben.»

Grosse Solidarität auch in Obwalden

Auch in Obwalden ist die Palette der Hilfsangebote gross. Pfarreien, Sozialdienste, Frauengemeinschaften und Pfadfinder engagieren sich für Risikopatienten. Seit dem 20. März hat die Freie Evangelische Gemeinde Obwalden (FEG) in der Chatgruppe «Gärä gscheh! Obwalde hilft» die Vernetzung von Hilfsangeboten organisiert. Bis zu 15 Helfer von 17 bis über 50 Jahren sind im Einsatz. «Die Hilfsdienste reichen von Einkäufen über das Besorgen von Medikamenten, Einsätze im Garten bis hin zum Briefe schreiben und anrufen», erzählt Jugendpastor David Achermann. Besondere Freude löse natürlich aus, wenn ein Neunjähriger eine Seniorin anrufe und einfach mal frage, wie es ihr gehe. Da würden Blumen über den Balkon gereicht oder zu Ostern Nester mit Hasen und Eiern aus Schokolade ins Milchfach gelegt, nennt er weitere Beispiele, wie Menschen einander ermutigten.

Ella Kopp, Abteilungsleiterin der Pfadi Stansstad, geht under anderem für Risikopatienten einkaufen. Bild: Marion Wannemacher (15. April 2020)

Als Seelsorger weiss er, wie schwierig es für Alleinstehende ist, wenn Ältere plötzlich isoliert seien und die Gelegenheiten wegfielen, um einander zuzuhören. «Die Älteren schätzen es, zu sehen, dass sich gerade Jüngere engagieren. Ich höre oft: ‹Wir sind so froh darüber. Das zeigt uns, euch liegt etwas an uns›», berichtet er. Und noch eins sei ihm aufgefallen, erklärt Achermann: «Es ist cool zu sehen, dass viele auch Hilfe aus der Nachbarschaft erhalten. Das spricht für die Solidarität in Obwalden.»