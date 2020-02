Grosses Hallenschwinget Sarnen wegen Corona-Virus abgesagt Bei einer ausserordentlichen OK-Sitzung am Freitag wurde der Mehrheitsentscheid gefällt, wegen des Veranstaltungsverbots des Bundes das 47. Grosse Hallenschwinget in Sarnen in diesem Jahr nicht durchzuführen. 29.02.2020, 14.20 Uhr

(dvm) Die Vorbereitungen für das 47. Grosse Hallenschwinget in Sarnen vom 08. März 2020 standen wie jedes Jahr so kurz vor dem Fest schon in der Endphase, wie die Veranstalter mitteilen. Mit dem Veranstaltungsverbot, welches der Bundesrat am Freitag erlassen hat, änderte sich die Ausgangslage für die Durchführung des Anlasses schlagartig.