Tonfest Grünewald: Erste Austragung gelingt

Grünenwald Bier, Pizza und ein bunter Musikmix: Das Tonfest feiert seine Premiere mit gemütlichem Ambiente Die Veranstaltenden sind sehr zufrieden mit ihrem neuen Festival. Ob es auch nächstes Jahr stattfinden kann, hängt vom Kassensturz ab. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 24.07.2022, 18.34 Uhr

Dem Gasthaus Grünenwald bei Engelberg wurde am Samstag wieder einmal Leben eingehaucht – und das gleich so richtig.

Gut 100 – mehrheitlich junge – Menschen sind mit dem Shuttlebus oder Auto nach Grünenwald gefahren, um die Premiere des Tonfestes zu zelebrieren. Da grad keine der insgesamt fünf Bands spielt, haben es sich einige um eine flackernde Feuerschale gemütlich gemacht. Andere holen sich eine Erfrischung an der Bar oder am Foodstand eine Pizza. Die meisten von ihnen nippen dabei genüsslich an ihrem Bier oder sind in Plaudereien mit anderen vertieft.

Gut 100 Menschen feierten die Premiere des Festivals im Grünenwald. Bild: Olivia Tolusso / PD (Engelberg, 23. Juli 2022) Die Feuerschale sorgt für gemütliche Stimmung ... Bild: Olivia Tolusso / PD (Engelberg, 23. Juli 2022) ... genauso wie die angebrachten Lämpchen. Bild: Olivia Tolusso / PD (Engelberg, 23. Juli 2022) Terrasse und Bar des Gasthauses Grünenwald. Bild: Olivia Tolusso / PD (Engelberg, 23. Juli 2022) Die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die Bühne waren durch eine Plane geschützt. Bild: Olivia Tolusso / PD (Engelberg, 23. Juli 2022) Der erste Act: Rapper Iwes. Bild: Olivia Tolusso / PD (Engelberg, 23. Juli 2022) Anschliessend gab's Deutschpop von Brino. Bild: Olivia Tolusso / PD (Engelberg, 23. Juli 2022) House mit Saxofonklängen lieferte KTK. Bild: Olivia Tolusso / PD (Engelberg, 23. Juli 2022) Saxofonistin Kyramilena von KTK. Bild: Olivia Tolusso / PD (Engelberg, 23. Juli 2022) Mit dem afro-psychedelischen Stil von Siselabonga wurde es nochmals gemütlich ... Bild: Olivia Tolusso / PD (Engelberg, 23. Juli 2022) ... ehe Fluffy Machine die Bude rockte. Bild: Olivia Tolusso / PD (Engelberg, 23. Juli 2022) Die Besucherinnen und Besucher beim Auftritt von Fluffy Machine. Bild: Olivia Tolusso / PD (Engelberg, 23. Juli 2022)

Die Pause zwischen der Band KTK und dem vorletzten Act Siselabonga ermöglicht ein Gespräch mit OK-Mitglied Damian Lenherr. Zusammen mit seinen Freunden hat er den Tonverein gegründet und das Tonfest auf die Beine gestellt.

Mit dem bisherigen Verlauf des Tonfests sei er sehr zufrieden, sagt der Inwiler. Das Ambiente sei sehr gemütlich. Dieses ist nicht zuletzt den vielen stimmungsvollen Lämpchen zu verdanken, die der Verein am ganzen Gasthaus Grünewald verteilt angebracht hat. Auch bei den Acts habe man die richtige Wahl getroffen. «Der bunte Mix von Musikgenres, die heute gespielt werden, sorgt dafür, dass für jede und jeden etwas dabei ist», so Lenherr weiter.

So viele Besucherinnen und Besucher, wie Musiker und Helferinnen

Bei den Anwesenden handle es sich zur Hälfte etwa um Musikerinnen, Musiker, Helferinnen und Helfer und zur anderen Hälfte um Besucherinnen und Besucher, schätzt Lenherr. Ob man den Aufwand nächstes Jahr wieder auf sich nimmt, sei noch nicht klar. «Das entscheiden wir nach dem Kassensturz», so der Mitorganisator. Klar sei auf jeden Fall, dass dem OK nicht nur das Festival selbst, sondern auch die Planung und die Vorbereitung grossen Spass bereiten.

Dann ist die Pause auch schon vorbei und die Leute versammeln sich vor der Bühne auf dem Sitzplatz des Gasthauses. Während die Menge den afro-psychedelischen Klängen von Siselabonga lauscht, verdunkelt sich über ihnen der Himmel. Den fünf Besuchenden, die ennet der Strasse ihr Zelt aufgeschlagen haben, wäre es zu gönnen, wenn es trocken bliebe.

