Porträt «Von Beruf Musiker, im Herzen ein Musikant»: Guido Weber dirigierte während 40 Jahren das Jugendblasorchester Sarnen-Kerns Nach 40 Jahren geht Musikschulleiter Guido Weber in Pension. Zum Abschied wurde er von ehemaligen Musikschülern und Jungmusikanten überrascht. Richard Greuter 15.09.2020, 14.00 Uhr

Die Jungmusik Sarnen-Kerns war seine grosse Leidenschaft. Während 40 Jahren dirigierte Guido Weber, ehemaliger Leiter der Musikschule Kerns, diese Formation. Nun geht der beliebte Musiklehrer in Pension.

Guido Weber, 65, Leiter der Musikschule Kerns und Dirigent der Jungmusik Sarnen-Kerns. Das Abschiedskonzert sei für ihn eine emotionale Sache gewesen, meinte der scheidende Dirigent. Bild: Richard Greuter (13. September 2020)

Innerhalb seiner 46-jährigen Zeit als Musiklehrer gelang es ihm, zahlreiche Kinder und Jugendliche für die Bläserwelt zu gewinnen. «Musik ist mein Leben», sagte der zweifache Familienvater, der sein Hobby zum Beruf machen konnte, beim Interview, und fügte an: «Von Beruf bin ich Musiker, im Herzen ein Musikant.»

Im Vordergrund seiner Tätigkeit stand ein breites musikalisches Spektrum, das die Herzen berührte. «Ich liebe gut gespielte Musik, die von Herzen kommt und die Herzen des Publikums erreicht», hielt der Musikpädagoge rückblickend fest. «Wenn ich Emotionen spüre, kommt die Musik bei mir gut an, und ich versuche, sie so weiterzugeben.»

Hört man dem 65-Jährigen zu, spürt man, dass Harmonie und Klang zwei wichtige Elemente in seiner beruflichen Tätigkeit waren. So mag es logisch klingen, dass er bei der Blasmusik der Harmoniebesetzung (Blech mit Holz) den Vorzug gibt.

«Holzinstrumente geben der Musik eine gewisse Wärme.»

Bei seinen Jungmusikanten gab es auch nie einen Spagat zwischen dem Wünschbaren und dem Machbaren. «In all den Jahren hab ich als Musiklehrer gespürt, wo ich die Musikschüler abholen kann.» Dies gaben ihm auch seine Schüler zurück. «Meine Schüler haben mich jung erhalten», so der scheidende Musiklehrer.

Als Abschiedsgeschenk stellten die Jungmusikanten und seine ehemaligen Musikschüler ein attraktives Konzertprogramm zusammen. Guido Weber wusste lange nichts davon. Nach und nach verlangten sie Noten. Alles Lieblingsstücke, die einmal auf seiner Repertoireliste standen. Gleichzeitig schrieben sie ehemalige Jungmusikanten an und baten sie, am Projekt teilzunehmen. Letzten Sonntag kam das Abschiedskonzert in der Aula Cher in Sarnen – coronabedingt etwas verspätet – zur Aufführung. Etwa 60 Musikanten und Musikantinnen zeigten, was sie bei ihm gelernt hatten. Für Guido Weber ein gefühlsbetonter Moment. «Ich hatte mit grossen Emotionen zu kämpfen und erlebte eine Sauna», sagte Guido Weber, der die Formation zum letzten Mal dirigierte.

Blasmusik muss attraktiver werden

Die Musikschule hat sich in der Vergangenheit stark gewandelt. «Die Möglichkeiten der Jugend sind vielfältiger geworden», erzählte der ehemalige Musikschulleiter und Musiklehrer. Dies spüren auch die Musikschulen. Als er in Kerns als junger Musikschulleiter anfing, gab es zu viele Musikschüler und zu wenige Lehrer. Heute, nach 46 Jahren, sei es umgekehrt.

Nicht einverstanden ist er mit dem oft gehörten Vorwurf, die Blasmusikliteratur sei veraltet: «Dem muss ich widersprechen. Ich habe immer versucht, mit klassischer Blasmusik zu begeistern. Dies hat sich gelohnt.» Er räumt aber ein, dass Blasmusikinstrumente etwas an Attraktivität eingebüsst haben. Dies spüren praktisch alle Blasmusikvereine, die sich über Nachwuchsprobleme beklagen.

Ein Blick zurück: das erste Ständchen der Musikgesellschaft Engelberg in der neuen Uniform unter der Direktion von Guido Weber. Bild: Robert Hess (9. Juni 2013)

Als Lichtblick meinte der ehemalige Musiklehrer: «Die Blasmusik muss attraktiver werden.» Sie bleibt auch weiterhin ein wichtiges Element in seinem Leben: «Jetzt, wo ich mich von der Jungmusik trennen musste, gilt meine musikalische Liebe der Musikgesellschaft Engelberg.» Und da möchte er seiner Zielsetzung treu bleiben: «Auch mit diesen Musikanten will ich nicht Wettbewerbsmusik, sondern Musik fürs Herz spielen.» Zudem will er mit seiner Ehefrau Renate per E-Bike vermehrt die Natur erkunden. Von seinem Sohn erhielt er eine Fischerrute zur Pension. Damit gewinnt ein Hobby aus seiner Jugendzeit wieder an Bedeutung.