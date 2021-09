Nach Corona: Sarner Orchesterverein erfreut mit Einmaligkeiten

Herbstkonzert Endlich wieder musizieren: Der Sarner Orchesterverein erfreut mit Einmaligkeiten Der Orchesterverein Sarnen ist nach Corona zurück. Unter Luca Fiorini bietet er seinem Publikum Neubearbeitungen klassischer Kleinode. Romano Cuonz 23.09.2021, 16.43 Uhr

Dirigent Luca Fiorioni und Konzertmeister Jonathan Gaus (vorne von rechts) treten nach der Coronakrise mit dem Orchesterverein Sarnen erstmals wieder in der Pfarrkirche auf. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 22. September 2021)

«Die Coronakrise war für das Vereinsleben des Sarner Orchestervereins ein herber Einschnitt», sagt Konzertmeister Jonathan Gaus. Zuerst habe man Probe um Probe verschoben, doch irgendwann sei klar geworden, dass im Jahr 2020 kein Konzert stattfinden würde. Heute Freitagabend aber laden die rund 30 Musikerinnen und Musiker in der barocken Sarner Pfarrkirche nach langer Pause wieder zu einem Konzert ein. «Dies verdanken wir vor allem unserem langjährigen Dirigenten Luca Fiorini», sagt dessen Weggefährte Jonathan Gaus. Fiorini dirigiert den Orchesterverein Sarnen seit 2009 und ihm ist es gelungen, mit dem Amateurorchester, oft unter Zuzug professioneller Gastsolisten, sehr anspruchsvolle Werke zur Aufführung zu bringen.

«Als der Lockdown kam, entschied ich mich, alles zu tun, was möglich ist, um das Vereinsleben aufrechtzuerhalten», sagt der gebürtige Italiener Luca Fiorini. Doch einige Musikerinnen und Musiker hatten wegen Corona Bedenken und sich deshalb vorübergehend zurückgezogen. Dennoch begann Luca Fiorini im November und Dezember 2020 mit 15 Personen wieder zu proben. Stets im Rahmen dessen, wie es eben erlaubt war. «Damals habe ich mich ans Klavier gesetzt und klassische Stücke so arrangiert, dass wir in der kleinen Gruppe weitermusizieren konnten», erzählt Fiorini. Mit dabei immer auch Konzertmeister Jonathan Gaus. Er fügt hinzu: «Wir spielten jeden Montag ganz für uns, doch aus diesem Musizieren ist ein Repertoire entstanden, auf das wir so bald wie möglich zugreifen wollten.»

Es wird eine Art Uraufführung

Diesen Sommer war es dann so weit. Die meisten Mitglieder des Laienorchesters – auch die älteren, die in der Zwischenzeit meist geimpft waren – kehrten ohne Bedenken zurück. Luca Fiorini konnte wieder auf rund 20 Streicherinnen und Streicher zählen und mit ihnen für ein Konzert proben. Die Grundlage fürs attraktive Programm bildeten jene zehn Werke, die zuvor im kleinen Kreis geprobt worden waren. «Ich langweilte mich während der Coronapause nie», schmunzelt Luca Fiorini. In dieser Zeit habe er all die Stücke, welche von Mendelssohn, Mozart, Dvorak oder Brahms lediglich für Klavier und zwei Singstimmen komponiert worden waren, für ein ganzes Orchester und einige starke Bläser arrangiert. Eine Riesenarbeit! Auch Konzertmeister Jonathan Gaus freut sich. Sagt: «Was wir dem Publikum nun gemeinsam bieten können, ist eine Art Lockdownkonzert und vielleicht gerade deshalb besonders schön und wertvoll.» In der Tat: Was der Orchesterverein am Wochenende in der Sarner Pfarrkirche aufführt, ist eine Art Uraufführung. «So bekam man diese Stücke noch nie zu hören, durch die Bearbeitung rücke ich sie weit weg vom Original», erklärt Luca Fiorini. Sogar Mozarts «Quartett No. 6 in B Dur» habe er zu bearbeiten gewagt. «So etwas braucht schon ein bisschen Mut», lacht Luca Fiorini.

Luca Fiorini probt mit dem Orchesterverein Sarnen in der Pfarrkirche Sarnen. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 22.9.2021)

Die Erleichterung, spielen zu können, ist fühlbar

Beim Hineinhören in die Hauptprobe fielen zwei Sachen gleich auf: Zum einen überraschten einen die kleinen Werke wirklich. Da verhelfen ein Komponist und Dirigent und sein Orchester eher unbekannter Musik zu ganz neuer Blüte. Zu hören sind Werke mit Titeln wie «Mailied», «Gruss», «Abschied der Zugvögel» von Mendelssohn, «Die Verlassene» von Dvořák oder «Am Strande» und «Botschaft» von Brahms. Zum andern hört man, Stück für Stück, Ton um Ton, wie Musikerinnen und Musiker sichtbar erleichtert sind, dass sie wieder gemeinsam musizieren und sogar vor einem Publikum auftreten können. Neben den Werken der bekannten Komponisten gibt es im Herbstkonzert noch zwei wunderschöne Ergänzungen: Zum einen hat Luca Fiorini jiddische Hochzeitsmusik fürs Orchester bearbeitet und zum andern steuert er mit einer «Branle russe» eine eigene, sehr schöne Komposition zum Programm bei. Zum Konzert, das er stets auch selber am Flügel begleitet.

Bei den beiden Aufführungen in der Sarner Pfarrkirche werden alle Coronaregeln streng beachtet. «Wer im Orchester mitspielt und wer als Zuhörer zum Konzert kommt, soll eine Zertifikat besitzen», verspricht Konzertmeister Jonathan Gaus. Auch gelte Maskenpflicht.

Hinweis: Herbst Konzert des Orchestervereins Sarnen in der Pfarrkirche St.Peter und Paul Sarnen. Werke von bekannten Komponisten, arrangiert für Orchester von Luca Fiorini. Freitag, 24. September, 20 Uhr. Sonntag, 26. September, 17 Uhr.