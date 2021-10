90 Musikantinnen und Musikanten spielen neu komponierten Marsch

Hergiswil / Sarnen 90 Musikantinnen und Musikanten führen neu komponierten Unterwaldner Marsch auf Mit zwei abwechslungsreichen Konzerten hat das Jugendblasorchester Unterwalden das Publikum durch unterschiedliche Sparten geführt. 11.10.2021, 17.18 Uhr

Zwei «fulminante Konzerte» hat das Jugendblasorchester Unterwalden am Wochenende in Sarnen gespielt, heisst es in einer Mitteilung. Die beiden Konzerte am Freitag in Hergiswil und am Samstag in Sarnen eröffneten die motivierten Jugendlichen, unter der Leitung von Beat Blättler aus Sachseln, mit der «Fanfare Hayabusa» von Satoshi Yagisawa. «Ein grandioses Blasorchester mit 91 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Ob- und Nidwalden» sei dabei zu hören gewesen.