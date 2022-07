Hiäsigs Ursula Anderhalden ist in der «Häxechuchi» in ihrem Element – aus Wildkräutern macht sie Kosmetik und Nahrungsmittel Ursula Anderhalden kennt sich aus mit Wildkräutern. Sie gibt Kurse, stellt Kosmetik selber her und bietet Behandlungen an. Sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 19.07.2022, 16.09 Uhr

Ursula Anderhalden mit ihren Produkten aus Wildkräutern. Bild: Marion Wannemacher (Flüeli-Ranft, 13. Juli 2022)

Rotgolden leuchtet das Johanniskrautöl auf der Fensterbank. «Ich habe es an die Sonne gestellt, damit es seine rote Farbe bekommt», erklärt Ursula Anderhalden. In ihrer Wildkräuterküche ist sie in ihrem Element. Sie nennt sie liebevoll «Häxechuchi». Schon längst ist sie über den Hobby-Status hinaus.

Ihre Produkte stellt sie in Serie unter eigenem Lable her. «Wohltuende Kräuter Ursula Anderhalden» steht auf den edel gestalteten Etiketten. Ihr Sortiment mit Salben, Duschgels, Shampoos und Cremes wird über den Fabrikladen von Bio Familia, «ds Lädeli» in Sachseln, und den Kiosk des Jugendstilhotels Paxmontana vertrieben.

Schon als Meitli begeistert für Pilze und Blumen

Ausserdem bietet die 48-Jährige Aroma- und Fussreflexzonen-Massagen in der eigenen Praxis in Flüeli-Ranft an und gibt Weiterbildungen und Kurse über die Verwendung von Wildkräutern als Heil- und Nahrungsmittel. Je nach Aufträgen und Produktionsprozessen arbeitet Ursula Anderhalden in einem Pensum, das sie auf 40 bis 80 Prozent schätzt.

«Schon als kleines Meitli habe ich Vaters Bücher über Pilze und Blumen studiert. Daheim gab es nicht gleich eine Tablette, wenn jemand krank war», erzählt sie. Ihre Mutter arbeitete als Gemeindeschwester von Sachseln. Sie behandelte ihre Familie mit Wickeln und Kräutertees. Ursula Anderhalden erinnert sich:

«Als ich mein erstes Kind, Elias, bekam, hatte ich auf allen Spaziergängen mit dem Kinderwagen einen Pflanzenführer dabei und bestimmte Pflanzen.»

Ursula Anderhalden sammelt Storchenschnabel – mittlerweile ohne Kinderwagen und Elias. Bild: Marion Wannemacher (Flüeli-Ranft, 13. Juli 2022)

Auch sie ist ausgebildete Krankenschwester. Nach der Schulzeit verbrachte sie ein Jahr als Au-Pair in Genf und startete mit 18 in ihre Ausbildung in Sursee. 16 Jahre lang arbeitete sie im Obwaldner Kantonsspital in der Kardiologie, aber auch als Diabetes-Beraterin dort und im Nidwaldner Kantonsspital.

Als Mutter einer Patchwork-Familie mit vier Kindern erlebte sie eine herausfordernde Zeit in ihrem Leben. Sie wollte sich verändern. «Ich entschloss mich für eine Ausbildung zur Phytotherapeutin», erklärt sie. Alle zwei Wochenende konnte sie sich in Zürich ihrer Leidenschaft Pflanzenheilkunde widmen, während ihr Mann daheim nach den Kindern schaute. «Seither begleiten mich die Pflanzen noch intensiver», bringt sie es auf den Punkt.

Start am Lungerer Tunnel-Märt

Sie wagte sich mit einigen Produkten auf den Lungerer Weihnachtsmarkt im frisch eingeweihten Tunnel und bekam danach eine Anfrage nach der nächsten. «Ich spürte, das ich wieder zufriedener war», erzählt sie. Sie wurde immer professioneller, der eigene Sohn, der Polygraf ist, gestaltete ihr einen neuen Auftritt, ihr Mann Daniel unterstützte sie mit dem Ausbau der Praxis und Wildkräuterküche im eigenen Haus. Zum offiziellen Geschäfte gehörte die Anmeldung beim Laboratorium der Urkantone.

Die ausgebildete Krankenschwester bezieht eine Behandlungsliege. Bild: Marion Wannemacher (Flüeli-Ranft, 13. Juli 2022)

Bis heute hat sie sich ein breites Wissen angeeignet in Spagyrik, einem uralten Naturheilverfahren, das ganzheitlich wirken und den Einfluss der Psyche auf den Körper berücksichtigen soll. Sie setzt die Gemmotherapie, die Knospenmedizin, ein wie auch Schüssler-Salze. Bei allem aber erkennt sie auch die Grenzen dieser Heilmethoden und hat eine klare Haltung zur Schulmedizin. Diese sei absolut wichtig und wirke in der Notfallmedizin sicher schneller und besser.

Beim Sammeln ihrer Wildkräuter in der Dorfumgebung von Flüeli-Ranft und in den Bergen geht Ursula Anderhalden mit Bedacht vor.

«Ich will die Natur nicht ausbeuten und nicht über ein gewisses Mass hinaus sammeln.»

Gesammelt von Frühjahr bis Herbst wird bei trockenem Wetter und am Mittag, wenn die Pflanzen ihre grösste Kraft entfalten. In ihrer Küche zeigt sie die in Öl oder Alkohol eingelegten Kräuter. Jeder Verarbeitungsprozess wird akribisch festgehalten. «Mit dem Storchenschnabel bin ich dieses Jahr ein bisschen spät dran», erklärt sie. Lichtgeschützt in braunen Glasflaschen bewahrt sie ihre selber hergestellten Öle und Tinkturen auf.

Mit dem spitzen Bleistift berechnet Ursula Anderhalden Investitionen und Zeit in ihr Unternehmen nicht. «Es ist mein Herzblut, was ich hier investiere», sagt sie.

