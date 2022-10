Hilferuf aus dem Verwaltungsrat Dringend: Das Restaurant Turren ob Lungern sucht eine neue Chefin oder einen neuen Chef Viel Herzblut steckt im 2017 gebauten Restaurant auf dem Turren in Obwalden. Die jetzige Gastgeberin muss nun das beliebte Restaurant auf 1562 Metern über Meer infolge eines schweren Unfalls abgeben. Ihre Schwester sucht nun eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Stefanie Geske Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Das Restaurant Turren ob Lungern sucht eine neue Chefin oder einen neuen Chef. Bild: PD

Die Lage auf dem Turren ist ernst: Die bisherige Gastgeberin des Restaurants kann ihre Aufgaben aufgrund eines schweren Unfalls nicht mehr erfüllen. Grund: Antoinette Duss-Breisacher hat sich beim Velofahren einen komplizierten Trümmerbruch an beiden Handgelenken zugezogen, wie ihre Schwester Brigitte Breisacher auf Anfrage unserer Zeitung erzählt.

Die Not ist so gross, dass Brigitte Breisacher nun vor rund einer Woche via der Business-Plattform Linked-in nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für ihre Schwester sucht.

Der Beitrag wurde auf dem Businessnetzwerk Linked-in 86 Mal geteilt – Breisachers Beitrag auf Facebook wurde sogar über 100 Mal von den Usern weiterempfohlen:

Das Echo auf ihren Hilferuf auf Linked-in sei mit fast 200 Reaktionen, 20 Kommentaren und knapp 18’500 Impressionen zwar riesig. Aber eine potenzielle Nachfolgerin oder ein potenzieller Nachfolger sei unter den bisherigen Bewerbungen noch nicht aufgetaucht.

Geschäftsfrau Brigitte Breisacher wurde vom Swiss Economic Forum SEF im 2022 als Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet. Bild: PD

«Die Reaktionen sind gewaltig. Das ist lieb gemeint. Aber ich brauche unbedingt aktive Unterstützung. Gastro-Fachkräfte sind aktuell leider sehr schwierig zu bekommen.»

Brigitte Breisacher sitzt im Verwaltungsrat der LTB Lungern-Turren-Bahn AG. Ihr Vater hat die Bahn im Jahr 2015 im Konkurs gekauft und seitdem mehrere Millionen Franken investiert. Das Restaurant Turren besteht seit 2017 und wurde von ihrer Schwester Antoinette im Jahr 2018 übernommen. Im 2018 kam noch das Turrenhuis mit 22 Studios mit 50 Betten und Seminarraum dazu.

Im Turrenhuis stehen 50 Betten für die Gäste bereit – aufgeteilt auf 22 Studios. Bild: PD

Ein Blick in die Studios. Bildcollage: PD

«Es steckt so viel Herzblut im Turren. Ich wünsche mir jemanden mit innerem Feuer, um auf dem Turren weiterhin das Gute weiter zu entwickeln. Es wäre unendlich schade, wenn wir den Gastrobereich schliessen müssten.»

Brigitte Breisacher hätte zwar Interesse, den Betrieb selbst weiterzuführen, ist aber mit ihrer eigenen Firma «Alpnach Norm» mit 200 Mitarbeitenden bereits heute sehr gut ausgelastet. Dennoch sagt sie:

«Ich kann den Betrieb, den mein Vater und meine Schwester aufgebaut haben, nicht einfach hängen lassen.»

Darum engagiert sie sich neben ihrer Führungstätigkeit der Alpnach-Norm-Gruppe zusätzlich auf dem Turren – und hat dadurch eine 7-Tage-Arbeitswoche zu bewältigen. «Bis Ende Sommersaison 2022 kann ich auf dem Turren noch aktiv mithelfen, danach muss ich mich aber aus der Gastronomie Turren rausnehmen und den Betrieb ab Wintersaison 2022/2023 in neue Hände übergeben. Am liebsten wäre mir eine Pächterin oder ein Pächter.»

Gesucht: Fachpersonal mit Gastro-Erfahrung

Weil die Pächter-Suche jedoch nicht von heute auf morgen passieren kann, würde es vorerst auch eine neue Gastgeberin oder ein neuer Gastgeber tun. Gesucht wird ab Mitte Dezember 2022.

Brigitte Breisacher mit ihrer Schwester Antoinette Duss-Breisacher, welche sich die Handgelenke gebrochen hat. Bild: PD

Breisacher ist sehr offen für innovative Angebote: «Ich könnte mir vorstellen, dass ein engagiertes Ehepaar im Alter 50plus, deren Kinder vielleicht schon aus dem Haus sind, eine neue Herausforderung sucht.» Von Vorteil sei Gastro-Erfahrung, da nebst dem Restaurant mit 100 Innen- und 100 Aussenplätzen auch ein Hotel mit 22 Studios respektive 50 Betten angegliedert ist.

«Wichtig ist mir ein Mensch mit einem guten Sinn und Geist, welcher den Turren in dem gutem Flow, den wir uns über die vergangenen Jahre erarbeitet haben, weiterführt.»

Jemand mit Gastro-Erfahrung, mit einer Ausbildung als Köchin oder Koch oder gar mit Wirtepatent oder mit Abschluss der Hotelfachschule sei optimal. Die neue Gastgeberin oder der neue Gastgeber sollte zudem Herzblut und Flexibilität mitbringen. Jemand, der mit viel Freude für die Gäste des Turren da ist – und mit genauso viel Engagement arbeitet, wie es ihre Schwester Antoinette während der letzten vier Jahre getan hat.

Wer sich für den Turren interessiert, den erwarte eine gute Ausgangslage: Für die Wintersaison gibt es gemäss Breisacher bereits erste Buchungen von Seminaren und Übernachtungen. Das Restaurant ist erst 5-jährig und das Turrenhuis erst 4-jährig und habe einen sehr guten Ruf bei den Gästen. Den neuen Gastgeber erwarte zudem eine sehr gute Infrastruktur und ein gutes Team, welches auch interessiert sei, weiterhin im und auf dem Turren zu arbeiten.

Temporärlösung nur noch bis Ende Sommersaison

Bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger übernimmt, hat Brigitte Breisacher eine temporäre Lösung zur Aufrechterhaltung des Betriebes gefunden: Noch bis Ende Oktober konnte sie eine temporäre Fachkraft anstellen und die Empfangssekretärin ihrer eigenen Firma kocht im Turren via Jobsharing (sie ist gelernte Köchin) und/oder ist die Gastgeberin vor Ort. Bekannte aus ihrem Umfeld helfen zusätzlich mit in Küche, Office und Reinigung.

«Das alles ist aber keine Dauerlösung. Ich brauche dringend einen neuen Gastgeber.»

Bis dahin werde auch sie weiterhin neben ihrer Funktion als Verwaltungsrätin für die Gäste da sein – jedoch maximal bis Ende Sommersaison 2022 respektive Wintersaison 2022/2023.

Am Wochenende vom 26. August 2017 wurde das Restaurant Turren ob Lungern offiziell eröffnet. Bild: PD (Lungern, 25. August 2017)

Wer sich für das Restaurant Turren als Gastgeber (ab Winter 2022) oder als Pächter (per sofort oder spätestens ab Sommer 2023) interessiert, kann sich mit Lebenslauf direkt bei Brigitte Breisacher melden: info@turrenhuis.ch

