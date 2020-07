Hoch über dem Boden: Im Seilpark Melchsee-Frutt balancieren Kernser Schüler in schwindelerregender Höhe Es braucht vielleicht ein wenig Mut. Doch Schüler aus Kerns zeigen keine Höhenangst. Der Besuch im Seilpark ist eine Alternative für das abgesagte Pfarreilager. Florian Pfister 31.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Ausrüstung wird gefasst. Ein Gurt mit Karabinern, ein Helm und Handschuhe sind Pflicht, denn Sicherheit steht an erster Stelle. Nach dem Übungsparcours geht es zuerst die Treppe rauf. Auf der Plattform steht man vor der Auswahl, welcher Pfad gleich genommen werden soll. Mit zwei Karabinern sichert man sich, dann geht es los. Über Holzbalken und Seile balanciert man in schwindelerregender Höhe über die Elemente. Per Seilbahn geht es über den Bach, beim Zwölf-Meter-Pendelsprung kommt man dem Fliegen schon sehr nahe. Abwechslungsreiche Elemente führen von Baum zu Baum. Der Seilpark Melchsee-Frutt bietet Spass, Herausforderungen und Adrenalin.

Im Seilpark Melchsee-Frutt hat Nele Bade sichtlich Spass. Bild: Florian Pfister (Stöckalp, 24. Juli 2020)

Dieses Erlebnis liessen sich auch einige Kernser Schüler nicht entgehen, die eigentlich am Pfarreilager teilgenommen hätten. Das zweiwöchige Sommerlager, das eigentlich auf den Brünig hätte gehen sollen, wurde aufgrund des Coronavirus abgesagt. Die Jugendarbeit Kerns wollte die Zeit aber nicht einfach so verstreichen lassen und suchte nach einer Alternative. Kathrin Ziegler, Leiterin des Jugendbüros in Kerns, sagt:

«Wir wollten den Kindern, die nicht in die Ferien konnten, doch noch ein Erlebnis bieten.»

Kinder sind froh um das Alternativprogramm

Zusammen mit der Pfarrei stellte die Jugendarbeit ein zweitägiges Programm auf die Beine. «Wir wussten am Anfang gar nicht, auf wie viel Begeisterung das Angebot stossen würde und wie viele Kinder sich anmelden würden», sagt Kathrin Ziegler. Anscheinend hat das Team aber alles richtig gemacht, 28 Kernser Schüler nahmen am Kurzlager teil. Unterstützung bekamen sie neben Kathrin Ziegler von Stefan von Deschwanden und von weiteren jungen Erwachsenen aus Kerns.



Isabell Bucher schwingt durch die Lüfte. Bild: Florian Pfister (Stöckalp, 24. Juli 2020)

Am Donnerstagvormittag geht es zum ersten Mal in luftige Höhe. Mit der Gondelbahn fahren die Teilnehmer auf die Melchsee-Frutt. Dabei wandern die Kinder und das Leitungsteam an den Tannensee und grillieren dort. Am Abend gastieren sie im Sportcamp im Melchtal und lassen den Tag mit einem Spieleabend ausklingen.

Tags darauf geht es dann also in den Seilpark Melchsee-Frutt, der sich direkt neben der Talstation Stöckalp im Wald befindet. «Das ist das grosse Highlight für mich», sagt die zwölfjährige Annalena Bucher. «Ich habe mich sehr darauf gefreut.» Auch für Linus Furger ist der Seilpark ein grosses Erlebnis, auch wenn er sich erst überwinden muss. Der ebenfalls Zwölfjährige hatte sich auf die gesamten zwei Tage gefreut.

«Ich bin froh, dass wir doch noch gemeinsam etwas machen können.»

Emely Luznyj balanciert auf dem Drahtseil. Bild: Florian Pfister (Stöckalp, 24. Juli 2020)

Der Pendelsprung braucht Überwindung

Das Wetter tut dem Spass keinen Abbruch. Zeitweise regnet es zwar in Strömen, auf den Plattformen und den Elementen ist das aber kaum zu merken, so hoch schnellt der Adrenalinspiegel. Die meisten der Kernser Schüler wagen sich an alle sechs Parcours. Egal ob der einfache «Rägämettel» oder der ganz schwierige «Haiwgumpär», die Kinder haben sichtlich Spass. Mit dabei sind Viert- bis Neuntklässler.

Besonders der Pendelsprung zieht die Blicke auf sich. Beim Zuschauen gibt es grosse Augen. Viele wagen aber den Zwölf-Meter-Sprung. Doch es braucht Überwindung. Ist man mal losgesprungen, pendelt man in der Luft hin und her, bis man sich wieder zur nächsten Plattform zieht.

Wer aber etwas jünger ist und sich noch nicht so viel traut, dem bietet der Seilpark Melchsee-Frutt auch etwas. Im Pfiderpark für die Kleinen können sich Kinder ab vier Jahren auf drei verschiedene Parcours begeben. Sie erwartet unter anderem ein Spinnennetz und Seilbahnen.

Nach dem Seilpark geht es für die Kernser Schüler zurück in die Unterkunft und von da aus schon wieder nach Hause. Der Ausflug hat das Pfarreilager zwar nicht ersetzt, dennoch war es ein tolles Erlebnis und sicherlich eine Alternative zum sonst ereignisarmen Sommer.