Hochschulprojekt «Sozial vernetzt» Wie gelingt Integration besser in der Schweiz? Wie Flüchtlinge in der Schweiz rascher in die Gesellschaft finden könnten, haben drei Studierende der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit 400 Freiwillige gefragt, unter anderem im Kanton Obwalden. 06.05.2021, 15.35 Uhr

Oliver Zwyssig (mit blauer Maske) unterhält sich mit einer Besucherin an der Ausstellung im Sarner Batzenhof, wo die Untersuchungsresultate der über 400 Online-Befragungen und der Begegnungsgespräche präsentiert wurden. Bild: PD

(sez) Die Integrationsagenda Schweiz (IAS) verlangt unter anderem, dass vorläufig aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge sieben Jahre nach der Einreise mit den schweizerischen Lebensgewohnheiten vertraut sind und Kontakt zur einheimischen Bevölkerung haben. Wie die soziale Integration in den einzelnen Kantonen erfolgen soll, hat der Bund allerdings nicht geregelt. Dem stellten sich 2020 drei Studierende der Hochschule Luzern - Soziale Arbeit. In Zusammenarbeit mit den Sozialen Diensten Asyl des Kantons Obwalden wurden im Projekt «Sozial vernetzt» mögliche Handlungsfelder erörtert. In einer online durchgeführten Umfrage haben die drei Studierenden Oliver Zwyssig, Jennifer Hugelshofer und Damaris Acosta die Bedürfnisse und Anliegen erfasst, die es an die soziale Integration gibt. Über 400 Personen (Einheimische, Geflüchtete, Migrantinnen und Migranten) haben Auskunft gegeben, wie das kantonale Sozialamt in einer Medienmitteilung schreibt.

Für Oliver Zwyssig zeigt sich aus den Rückmeldungen:

«Damit Integration erfolgreich sein kann, reicht nicht nur der Wille der migrierten Personen selbst. Es ist vielmehr

ein wechselseitiger Prozess,

der auch von der einheimischen Bevölkerung verlangt,

dass sie die Migrantinnen und Migranten akzeptieren und ihnen die Chance geben, mit ihnen in Kontakt zu treten.

Um dies zu erreichen, müssen aber

die gegenseitigen Vorurteile

abgebaut werden.»

In einem weiteren Schritt wollten die angehenden Sozialarbeitenden ihre Erkenntnisse aus der Befragung an einer Netzwerkveranstaltung mit interessierten Fachpersonen, Migranten und Geflüchteten, aber auch mit Einheimischen austauschen und daraus Handlungsbedarf sowie Empfehlungen für die weiteren Schritte erarbeiten. Die Begegnungsanlässe fanden im kleineren Rahmen über vier Tage hinweg im Sarner «Batzenhof» statt. Besucher dieser Anlässe erhielten die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen auszutauschen, aber auch ihre Meinung kundzutun sowie mögliche Ressourcen anzubieten. So kamen mehrere Ideen und Handlungsmöglichkeiten zu Stande.

Eine Besucherin erzählte: «Ich habe eine Eritreerin und ihre Familie zu uns nach Hause zum Essen eingeladen. Daraus ist eine schöne Freundschaft entstanden. Sie hat mir erzählt, dass sie sich nie getraut hätte, mich zu sich nach Hause einzuladen, und sehr froh sei, dass ich den ersten Schritt machte.»

Mögliche Handlungsfelder für den Kanton Obwalden

Die Studierenden haben insbesondere Entwicklungsmöglichkeiten in der Wahl der Kommunikationsmittel sowie in der Information und Sensibilisierung zu Migrationsthemen ausgemacht. Hier liegt das Augenmerk auf der Nutzung aktueller Kanäle wie Snapchat, Instagram, Whatsapp sowie auf einer einfachen und klaren Kommunikation. Zudem sehen sie ein grosses Potenzial bei den zahlreichen Vereinen, die gerne bereit sind, neue Mitglieder aufzunehmen und diese bei Eintritt zu begleiten. Wünschen würden sich alle Beteiligten einen Begegnungsort in Form eines interkulturellen Kaffees oder Ähnlichem.

Raphael Brüschweiler, Leiter Soziale Dienste Asyl, zeigt sich offen für die Ergebnisse: «Es hat mich beeindruckt, wie die Studierenden es trotz der coronabedingten Einschränkungen geschafft haben, aussagekräftige Rückschlüsse zu ziehen. Dies gibt dem Kanton die Möglichkeit, die Angebote zeitgemäss anzupassen und vor allem zu präsentieren.» Es gebe nicht zu wenige Angebote, jedoch sollten diese gut ineinandergreifen und bei einer möglichst breiten Zielgruppe bekannt sein. Als Erstes sei geplant, die Kommunikationswege an die Bedürfnisse der Klientel anzupassen. Weiter meint er:

«Wir planen, vermehrt mit QR-Codes

und einfachen Piktogrammen

zu kommunizieren.

Und Informationen sollten online

abrufbar sein.»