Nid- und Obwalden Die Hochwasserlage beruhigt sich – noch sind aber gewisse Massnahmen notwendig Überflutete Gebiete in Seenähe bleiben gesperrt. Die Zentralbahn verkehrt mindestens bis und mit Dienstag mit Ersatzbussen zwischen Hergiswil und Giswil. Florian Pfister 19.07.2021, 17.25 Uhr

In Stansstad bleibt der Dorfplatz weiterhin gesperrt. Bild: Florian Arnold (18. Juli 2021)

Der Pegel des Vierwaldstättersees sinkt seit Samstagnachmittag stetig und hat sich seit dem Höchststand bis zum Montagnachmittag um 18 Zentimeter reduziert. Noch bleiben aber Massnahmen dort bestehen, wo das Wasser weiterhin über die Ufer tritt. Wie der Kanton Nidwalden am Montag mitteilte, bleibt die Strasse beim Dorfplatz in Stansstad voraussichtlich bis am Mittwoch gesperrt. Die Hauptstrasse von Emmetten nach Seelisberg im Bereich des Dürrensees kann einspurig befahren werden. Die Bevölkerung wird weiterhin gebeten, die Verhaltensempfehlungen zu befolgen und Schutzmassnahmen zu treffen. Das Verbot für Bootsfahrten und Wassersportarten auf dem See gilt ab Dienstag nicht mehr. Trotz einer längeren Trockenphase mit schönem Wetter dürfte der Seepegel noch eine Weile relativ hoch bleiben, wie es in der Mitteilung heisst.

Der Sarnersee ist seit seinem Höchststand, den er am Freitagabend erreichte, um 42 Zentimeter gesunken. Am Montagnachmittag betrug der Pegel 470,67 Meter. Die Gemeinde Sarnen gab am Montag bekannt, dass die Wegsperrungen am See bei einem Seepegel von 470,50 Metern über Meer aufgehoben werden. Allerdings können in steilen Lagen noch immer spontane Rutschungen abgehen. Die Gemeinde bittet weiterhin um entsprechende Vorsicht. Auf das kommende Wochenende sind Gewitter prognostiziert, schreibt die Gemeinde Sarnen weiter. Der Gemeindeführungsstab beurteile daher die Lage laufend weiter.

Bahnersatz bleibt bestehen

Zwischen Hergiswil und Giswil fahren weiterhin Ersatzbusse, wie die Zentralbahn mitteilte. In Teilbereichen der Strecke wie beispielsweise in Alpnachstad sind die Gleise nach wie vor vom Hochwasser betroffen, sodass kein Bahnbetrieb möglich ist. Der Busbetrieb wird mindestens bis am Dienstag zum Betriebsschluss aufrechterhalten. Es muss mit längeren Reisezeiten gerechnet werden.