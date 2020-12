Video Angedreht für den Hochwasserentlastungsstollen – die Tunnelbohrmaschine frisst sich von Alpnach nach Sachseln Der Vortrieb im Hochwasserentlastungsstollen im Sarneraatal hat begonnen. Das Interesse der Bevölkerung an den Bauarbeiten ist gross – deshalb gibt es nun einen packenden virtuellen Baustellenrundgang. Philipp Unterschütz 02.12.2020, 16.30 Uhr

Der Obwaldner Baudirektor Josef Hess startet die Tunnelbohrmaschine im Hochwasserentlastungsstollen Sarneraatal. Hinten TBM-Fahrer Bernhard Zudrell. Bild: Philipp Unterschütz (Alpnach, 2. Dezember 2020)

Der Stahlkoloss vibriert, lärmt und lässt mit seiner rohen Kraft den Untergrund erzittern. Der 6,53 Meter grosse Bohrkopf dreht sich und die Rollenmeissel aus Spezialstahl können mit einem Anpressdruck von bis zu 1300 Tonnen die Gesteinsbrocken aus dem Untergrund brechen. In Alpnach hat am Mittwochmorgen der Vortrieb für den Hochwasserentlastungsstollen (HWS) begonnen.

Das Andrehen der gigantischen Tunnelbohrmaschine (TBM), normalerweise mit einem Fest für die Mineure verbunden, erfolgt wegen Corona diesmal nur im kleinen Rahmen. Es gibt keine Reden und auch keinen Applaus einer Besucherschar, als das erste Ausbruchmaterial auf dem Förderband vorbei rumpelt.

Einziger prominenter Gast ist Baudirektor Josef Hess, der auf den Startknopf drückt und nachher scherzt, so eine teure Maschine habe er noch nie starten dürfen. «Nach den technischen Schwierigkeiten, die wir anfänglich hatten, sind wir schon sehr zufrieden, dass es jetzt planmässig weitergeht», freut sich Josef Hess und lässt sich vom TBM-Fahrer im Steuerstand genau erklären, wie man die Maschine steuert.

«Es ist immer wieder faszinierend, wenn sich das Rad dreht und das Material kommt. So selbstverständlich ist das nämlich nicht», sagt auch Roger Sigrist, Projektleiter der Marti Tunnel AG, der diesen Moment schon Dutzende Male erlebt hat. Und Baustellenchef Dominic Stadlin windet seinen Teams ein Kränzchen: «Sie haben einen Topjob gemacht, dass wir das Ziel erreicht haben und das ganze komplexe Zusammenspiel funktioniert. Die Maschine ist bereit.»

Die Tunnelbohrmaschine mit dem Gripper (links), mit dem sich die Maschine im Berg verkeilt, um die Kraft nach vorne zu bringen. Bild: Philipp Unterschütz (Alpnach, 2. Dezember 2020)

Tatsächlich steckt im 150 Meter langen Koloss jede Menge Technik, die perfekt aufeinander abgestimmt werden muss. Deshalb startet der eigentliche Regelvortrieb auch erst im neuen Jahr. Bis dann werden noch letzte Teile eingebaut, die Felssicherung, Vortrieb und Logistik getestet oder Förderbandanlagen gebaut.

Die TBM wird später auf ihrer 6,5 Kilometer langen, anderthalbjährigen Reise nach Sachseln jeden Tag durchschnittlich 20 Meter des Stollens ausbrechen. Insgesamt fördert sie dabei 580'000 Tonnen Gestein ans Tageslicht. Mehr als ein Drittel dieses Materials wird zu Beton und Koffermaterial verarbeitet, der Rest für die Renaturierung am Alpnachersee verwendet.

Das Andrehen der Tunnelbohrmaschine im Hochwasserentlastungsstollen HWS Sarneraatal fand wegen Corona nur in kleinem Rahmen ohne Reden und Fest für die Mineure statt. Die Tunnelbohrmaschine ist bereit, Blick auf vordersten Teil hinter dem Bohrkopf. Baudirektor Josef Hess drückt auf den Knopf und startet den Vortrieb. Hinten TBM-Fahrer Bernhard Zudrell. Blick in den Steuerstand der TBM. TBM-Fahrer Bernhard Zudrell erklärt Baudirektor Josef Hess (vorne) die Funktion der Tunnelbohrmaschine. Der Vortrieb läuft. Mit «Grippern» verkeilt sich die Maschine mit bis zu 3000 Tonnen Druck an der Stollenwand, damit sie nach vorne einen Anpressdruck von bis zu 1300 Tonnen erreichen kann. Fachmännisches Beobachten, ob alles so perfekt läuft wie gewünscht. TBM-Fahrer Bernhard Zudrell überwacht und steuert die Maschine. Baudirektor Josef Hess an vorderster Front mit einem Mineur. Die Stollenbahn befördert das erste Ausbruchmaterial nach draussen.

Hohe Kosten, grosses Interesse

Für die Massnahmen zu Gunsten der Hochwassersicherheit greift Obwalden tief in die Tasche. Rund 144 Millionen Franken kostet das ganze Projekt, der Löwenanteil von 80 Millionen entfällt auf den HWS. So hoch die Kosten, so gross ist laut Baudirektor Josef Hess verständlicherweise das Interesse der Öffentlichkeit.

«Wir bekommen immer wieder Anfragen für Besichtigungen. Aber wir müssen diese aus Sicherheits- und Logistikgründen und auch wegen der Coronaschutzmassnahmen ablehnen. Besuche würden den Bauablauf zu stark behindern.»

Schweren Herzens hatte der Kanton zudem den für den 7. November geplanten «Tag der offenen Baustelle» absagen müssen, obwohl die Planungen schon weit fortgeschritten waren. «Wir haben mit 4000 bis 5000 Besuchern gerechnet, da hätten wir die Hygiene- und Schutzmassnahmen unmöglich einhalten können», erklärt Josef Hess.

Der Baudirektor als Baustellenführer

Doch das Informationsbedürfnis der Bevölkerung wollen der Baudirektor und das Baudepartement nicht unbeachtet lassen. Deshalb lädt Josef Hess persönlich ein, mit ihm über die Baustellen zu spazieren. Er führt die Wissbegierigen in die Baugrube in Alpnach, an der Heiligen Barbara vorbei in den Stollen, entlang der gewaltigen Tunnelbohrmaschine und ihrem Bohrkopf bis ganz nach vorne an die Tunnelbrust. Von da geht es im Flug bis zur Baustelle nach Sachseln. Und an allen Standorten liefert der Baudirektor höchstpersönlich Informationen zu Maschinen oder Bauweisen. Und das in bestem Engelberger Dialekt.

Möglich macht es ein virtueller Baustellenrundgang, der ab sofort online besucht werden kann. Bei so einem Projekt mitzuwirken, sei auch für ihn eine neue Erfahrung gewesen, sagt Josef Hess. Aber es habe Spass gemacht und das Ergebnis sei wirklich «cool».

Virtueller Rundgang kommt einem echten Besuch sehr nahe

Nun kann man zwar einwenden, dass der Rundgang via Internet niemals einen realen Besuch mit Geräuschen, Witterung und Gerüchen ersetzen kann. Anderseits lässt die virtuelle Welt Einsichten und Blickwinkel zu, die ein realer Besuch niemals ermöglichen kann. Beispielsweise Drohnenflüge oder Kamerastandorte, an die Besucher nie vorgelassen werden könnten.

Baustelle Alpnach des Hochwasserentlastungsstollens: Der Bohrkopf wird mit dem Fanger Kran in die Baugrube gehoben. Bild: Adrian Durrer/PD (Alpnach, 28. September 2020)

Der virtuelle Rundgang liefert denn auch viele spannende Informationen und kommt einem realen Besuch oft sehr nahe, weil man sich durch die Baustelle bewegen, an den Standorten fast gänzlich um die eigene Achse drehen und Details betrachten kann, die einen interessieren. Videos ergänzen den Rundgang, indem sie aufzeigen, wie eine Tunnelbohrmaschine zusammengebaut wird oder wie sie funktioniert.

Einsicht weckt Verständnis

Einsicht zu gewähren, verfolgt auch die Absicht, Kenntnisse zu vermitteln, die für das Verständnis eines solchen Grossprojekts wichtig sind. Der einzige öffentliche Besuch, der laut Josef Hess auf den Baustellen zugelassen wurde, war eine Besichtigung durch den Obwaldner Kantonsrat am vergangenen 16. September. Damals orientierte die Regierung über den Stand des Projektes und die Mehrkosten.

Rund zwei Drittel der Kantonsrätinnen und Kantonsräte liessen sich aus erster Hand informieren. «Wir konnten aufzeigen, wo und warum die Mehrkosten entstanden sind, und die kritischen Fragen vor Ort beantworten», erzählt Josef Hess.

«Wenn man die Dimensionen und Abläufe vor Ort anschaut, dann sieht vieles anders aus als auf dem Papier.»

Und tatsächlich, wie die darauffolgende Debatte im Kantonsrat zu den Mehrkosten zeigte, hatte der Besuch für viel Verständnis bei den Parlamentariern gesorgt.

Der Besuch sowie die Website werden in den nächsten Monaten je nach Baufortschritt weiter ergänzt. Weil im neuen Jahr die Tunnelbohrmaschine im Berg verschwindet und Besucher unmöglich in den Vortrieb gelassen werden können, ist auch in den nächsten anderthalb Jahren keine öffentliche Besichtigung der Baustelle möglich.

Den virtuellen Baustellenrundgang kann man besuchen unter: www.hochwasserschutz.ow.ch