Bildstrecke Hochwasserschutz in Obwalden: Die Mineure haben das erste Etappenziel erreicht Die 180 Meter lange Startröhre in Alpnach ist fertig. Gegen Ende Jahr wird darin die Tunnelbohrmaschine loslegen und täglich 20 Meter des Hochwasserentlastungsstollens ausbrechen. Philipp Unterschütz 22.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die ersten 180 Meter des Hochwasserentlastungsstollens in Alpnach sind ausgebrochen. Rechts beim Portal wacht die Heilige Barbara in ihrem Schrein über die Mineure. Bild: PD/Marti Tunnel

Die erste Sprengung für den Hochwasserentlastungsstollen löste Baudirektor Josef Hess erst Anfang Mai aus. Nun, 10 Wochen und 20 Tonnen Sprengstoff später sind 180 Meter des Stollens ausgebrochen. Ein Etappenziel ist erreicht. Denn der 6,5 Kilometer lange Stollen vom Sarnersee bis nach Alpnach wird eigentlich mit einer Tunnelbohrmaschine (TBM) mit einem Bohrkopf von 6,53 Metern Durchmesser aufgefahren. Und die jetzt erstellten 180 Meter dienen der gewaltigen Maschine als Startröhre.

Die Arbeiten für die Baugrube beginnen. Die Baugrube wächst in die Tiefe. Wegen des Grundwassers muss die Baugrube abgedichtet werden. Wegen des Grundwassers muss die Baugrube abgedichtet werden. Das Material vom Aushub muss per Kran aus der Grube abtransportiert werden. Die Baugrube ist im Endzustand 18 Meter tief, fast 20 Meter breit und 40 Meter lang. Die Vorschubbahn für die tonnenschwere Tunnelbohrmaschine entsteht. Die Vorschubbahn für die tonnenschwere Tunnelbohrmaschine wird gelegt. Stahlschienen für die Vorschubbahn liegen bereit. Betonarbeiten in der Baugrube. Auch alle Maschinen müssen per Kran in die Baugrube gehievt werden. Bohrjumbo im Einsatz. Die Arbeiten in der Baugrube sind schon weit fortgeschritten. Noch ist ein Stück zu betonieren. Die Baugrube kurz vor der Fertigstellung. Rechts ist der Zugang über Treppen für die Arbeiter. Die Arbeiten für die Startröhre beginnen. Nur Minuten vor der ersten Sprengung am 5. Mai.

Der Obwaldner Baudirektor Josef Hess löst die erste Sprengung aus.

Der Obwaldner Baudirektor Josef Hess löst die erste Sprengung aus.

Erste Sprengung am 5. Mai 2020 in Alpnach.

Ein Mineur bereitet eine Sprengung vor. Die Bohrlöcher werden mit den Ladungen gefüllt und mit Zündkabeln verbunden. Bei einem Abschlag von 4 Metern Länge fällt rund 500 Tonnen Ausbruchmaterial an, das abtransportiert werden muss. Schuttern nennen die Tunnelbauer den Abtransport des Ausbruchmaterials. Die Röhre wird mit Stahlbogen und Spritzbeton gesichert. Das Spritzbetonfahrzeug steht vor dem Portal bereit. Spritzbetonarbeiten zur Sicherung des Tunnelgewölbes. Material und Maschinen – alles muss per Kran in die oder aus der Grube gehievt werden. Die Vorbereitungen für eine weitere Sprengung laufen, der Bohrjumbo bohrt die Sprenglöcher. Die Startröhre hat eine Länge von 180 Metern, rechts (beim Portal) wacht die Heilige Barbara über die Mineure. Die Heilige Barbara, Schutzheilige der Mineure, wacht an jedem Stolleneingang. Die Baugrube beim Eindunkeln. Auf der Gegenseite: Arbeiten an der Baugrube für das Einlaufbauwerk am Sarnersee bei Sachseln. Die Buagrube des Einlaufbauwerks in Sachseln ist fertig und wird Ende August an die Arge HWS Marti übergeben. Drohnenaufnahme des Einlaufbauwerks in Sachseln am Sarnersee. Die fertige Baugrube beim Einlaufbauwerk. Hier beginnt Ende September der Gegenvortrieb beim Hochwasserentlastungsstollen. Der Gegenvortrieb hat eine Länge von 78 Metern, nur 9 Meter darüber verläuft die Linie der Zentralbahn. In der Baugrube wird die Tunnelbohrmaschine, die von Alpnach her den Hochwasserentlastungsstollen ausbricht, nach ihrer Ankunft in etwa anderthalb Jahren demontiert.

Die Sprengarbeiten sind problemlos und planmässig verlaufen. Die durchschnittliche Vortriebsleistung habe 4 Meter am Tag betragen, an Spitzentagen wurden sogar 7 Meter erreicht, erklärt Baustellenchef Dominic Stadlin von der Arge HWS Marti und gibt erstaunliche Details preis. «Pro Tag haben wir zwei Sprengungen gemacht. Pro Abschlag mit einer Länge von bis zu 4 Metern sind 500 Tonnen Material angefallen, das entspricht 20 Sattelschleppern zu je 25 Tonnen.» Insgesamt hätten 30'000 Tonnen Material abtransportiert werden müssen. Für eine Sprengung mussten die Mineure zwischen 128 bis gegen 200 Sprenglöcher bohren.

Zeitliche Koordination ist eine Herausforderung

Nach der Verzögerung, die sich wegen der unerwarteten Geologie bei der Baugrube ergeben hat, freut sich auch Raphael Vonaesch, der Projektleiter Hochwassersicherheit Sarneraatal beim Kanton Obwalden, über das Erreichen des Etappenziels. «Nun warten alle auf die TBM, die durchschnittlich 20 Meter pro Tag schaffen sollte.» Die eigentliche Herausforderung der kommenden Monate seien aber die grossen terminlichen Abhängigkeiten.

Laut Baustellenchef Dominic Stadlin sei man wegen des Bauprogramms froh, den Meilenstein Startröhre zeitgerecht abgeschlossen zu haben. Weil die Baugrube nicht direkt mit Fahrzeugen erreichbar ist, müssen sämtliche Teile der Tunnelbohrmaschine in die 18 Meter tiefe Grube befördert werden. Zum Einsatz kommt dafür der zweitgrösste Raupenkran der Schweiz, welcher der einheimischen Firma Fanger gehört und 750 Tonnen heben kann. «Die Kranmontage ist seit rund einem Jahr für den 16. bis 18. September reserviert. Wenn es so weit ist, müssen wir gehauen oder gestochen die Teile der TBM hier haben», erklärt Stadlin eine der Terminabhängigkeiten. «Es ist eine Herausforderung, alle verschiedenen Arbeiten, die gleichzeitig laufen müssen, aufeinander abzustimmen.» So werden parallel zur TBM auch alle Förderbänder zum Abtransport des Ausbruchmaterials montiert.

Gewichte bis 135 Tonnen und Längen über 20 Meter

Vorerst betonieren die Arbeiter nun im Stollen die Sohle (der Boden), legen die Vorschubbahn für die TBM und bauen das erste Widerlager, an dem sich die TBM verspannen wird, um die Kraft nach vorne bringen zu können. Dann folgt der Aufbau der TBM, die momentan noch auf einem Werksgelände der Marti Tunnel AG in Klus montiert eingelagert ist.

Die Tunnelbohrmaschine, die momentan noch in Klus steht. Bild: PD/Marti Tunnel

40 Transporte (davon 29 Schwertransporte) nach Alpnach sind nötig. Die schwersten Teile sind das Maschinenrohr mit 135 Tonnen oder der Bohrkopf mit 88 Tonnen Gewicht. «Und wenn es nicht das schiere Gewicht ist, dann sind es die Dimensionen, die uns einige logistische Überlegungen abverlangen», sagt der Baustellenchef. So gibt es Teile, die knapp 30 Meter lang sind. Anfang November soll die Montage der TBM fertig sein, sodass sie in die Startröhre geschoben werden kann.

Tag der offenen Baustelle

Auch auf der anderen Seite des Stollens beim Einlaufbauwerk am Sarnersee in Sachseln liegen die Arbeiten im Zeitplan, erklärt Raphael Vonaesch. «Die Baugrube ist fertig, die technische Kontrolle ist erfolgt, sodass das Bauwerk Ende August an die Arge HWS Marti übergeben werden kann.» Von dort aus sprengen sich die Mineure 78 Meter in den Berg und bauen auch eine Demontage Kaverne für die TBM, die dort in rund anderthalb Jahren eintreffen wird. Die grösste Herausforderung auf diesen 78 Metern wird die Unterquerung der Zentralbahnlinie sein, die nur 9 Meter darüber liegt.

Das Einlaufbauwerk bei Sachseln am Sarnersee. Bild: PD/Kanton Obwalden

Um auch der Bevölkerung einen Einblick in die Bauarbeiten zu geben, öffnen die Unternehmungen und der Kanton am 7. November die Türen zur Baustelle in Alpnach. Noch ist das Programm nicht bekannt, angedacht sei aber, dass die Besucher den Stollen begehen und die TBM besichtigen können, sagt Dominic Stadlin.