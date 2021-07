Hochwasserschutz in Engelberg zahlte sich bereits aus

Prävention Talammann Alex Höchli: «Engelberg ist jetzt nach bestem Wissen vor Hochwasser geschützt» Beim Geschiebe- und Holzrückhalteraum im Bannwald stehen die Hauptarbeiten am Hochwasserschutzprojekt nach fünf Jahren kurz vor dem Abschluss. Und das System hat Engelberg bereits vor Schäden bewahrt. Philipp Unterschütz 28.07.2021, 16.09 Uhr

Ein Lächeln, das eine Mischung aus Stolz und Verlegenheit ausdrückt, huscht übers Gesicht von Roman Aufdermauer. Soeben hat der 33-jährige Baggerführer aus Kerns ein dickes Lob für seine Arbeit bekommen.

Baggerführer Roman Aufdermauer bespricht mit Polier Martin Schäli aufgrund des GPS weitere Arbeitsschritte. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 23. Juli 2021)

«Ich habe ja schon mit vielen Baggerführern zusammengearbeitet, aber nur wenige haben das so im Griff wie Roman»,

ist Hugo Z'Rotz (67) überzeugt. Der ehemalige Landwirt Z'Rotz ist beim Hochwasserschutzprojekt in Engelberg zuständig für die Begrünungen und Ansaaten. Ob er Erfolg hat, hängt ganz wesentlich von den Vorarbeiten von Aufdermauer ab. Es sei entscheidend, wie der Unterboden und der Humus darauf angelegt seien. «Zufrieden bin ich erst, wenn die Landwirte zufrieden sind», meint Z'Rotz – das sei, wenn die Unter- und Obergräser ausgewogen aufwachsen.

Die kleine Episode bei der Begehung des Hochwasserschutzprojektes in Engelberg zeigt vor allem eines: Teamarbeit war und ist im ganzen Projekt ein entscheidender Faktor. Polier Martin Schäli (34) aus Giswil und Baggerführer Aufdermauer sind seit Beginn des Projektes vor fünf Jahren dabei. «Was bist Du denn für einer?», ist eine Frage, die ihnen hier keiner mehr stellt. In den drei Losen des Projektes haben sie 100'000 Tonnen Steinblöcke an der Engelbergeraa verbaut. Mit ihrer Routine hat das Team, das momentan aus dem Polier und vier Maschinisten mit drei Baggern und zwei Grossdumpern besteht, 350 bis 400 Tonnen Steine pro Tag verbaut, was etwa der Menge von 16 5-Achs-Lastwagen entspricht.

Hochwasserschutzmassnahmen Engelbergeraa, letzte Etappe. Drohnenbild des Geschiebesammlers im Bannwald. Bild: PD/David Rüedlinger (Engelberg, 21. Juli 2021) Geschiebesammler im Bannwald. Vorne der Rechen zum Aufhalten von grösserem Holzmaterial. Hinten das Überlaufbauwerk. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 23. Juli 2021) Polier Martin Schäli (l.) und Baggerführer Roman Aufdermauer (r.) zeigen Projektleiter Seppi Berwert und Talammann Alex Höchli (schwarze Jacke) den Stand der Arbeiten. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 23. Juli 2021) Der Rechen beim Geschiebesammler wirkte bereits. Im Vordergrund Holz, das sich beim letzten Unwetter darin verfangen hat. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 23. Juli 2021) Der Geschiebesammler im Bannwald. Das Wasser wird sich später seinen Weg darin suchen und diesen gestalten. Hinten die Einlaufrinne. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 23. Juli 2021) Talammann Alex Höchli und Projektleiter Seppi Berwert werden von Polier Martin Schäli und Baggerführer Roman Aufdermauer über den Stand des Projekts informiert (von links nach rechts). Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 23. Juli 2021) Blick auf den Rechen, dahinter der Geschiebesammler im Bannwald. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 23. Juli 2021) Blick talabwärts auf den fast fertig gestalteten Flusslauf Richtung Camping Eienwäldli. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 23. Juli 2021) Hugo Z'Rotz ist für die Begrünungen und die Aussaat entlang des Projekts zuständig. Hinten Baggerführer Roman Aufdermauer. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 23. Juli 2021) Baggerführer Roman Aufdermauer (l.) bespricht mit Polier Martin Schäli mit Hilfe des GPS weitere Arbeitsschritte. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 23. Juli 2021)

Im September sind die Hauptarbeiten fertig

Projektleiter Seppi Berwert erklärt, dass eine solche Leistung ganz einfach auch nötig sei, dass das Unternehmen den Auftrag überhaupt kostendeckend ausführen könne.

«Die Ausschreibung war brutal, es herrscht ein grosser Preisdruck. Jede Woche, welche die Arbeiten länger als geplant dauern, kostet den Unternehmer viel Geld.»

Zeitplan und Qualität müssen also eingehalten werden. Und genau deshalb sei es so wichtig, dass das Team eingespielt sei, harmoniere, man sich aufeinander verlassen könne und nicht alles immer wieder erklären müsse, bestätigt Polier Martin Schäli. So hat es auch geklappt, den Zeitplan einzuhalten. In der ersten Septemberwoche sollen die Hauptarbeiten an der dritten Bauetappe fertig sein. Laut Seppi Berwert können auch der Kostenvoranschlag von 33,6 Millionen Franken und die Kreditbeschlüsse gut eingehalten werden.

Diese dritte Etappe des Hochwasserschutzes erstreckt sich entlang der Engelbergeraa im oberen Talbereich von der Sodbrücke beim Gewerbe bis zum Bannwald beim Golfplatz über eine Strecke von 1,75 Kilometer.

Hochwasserschutzmassnahmen Engelbergeraa, dritte Etappe. Übersicht des Geschiebesammlers im Bannwald mit dem Holzrechen, vorne in der Mitte nach links der Überlaufkanal. Drohnenbild: David Rüedlinger/PD (Engelberg, 21. Juli 2021)

Dabei wurden auch zwei Brücken ersetzt. Das Gerinne wurde verbreitert und leicht verlegt, die Uferböschungen wurden mit 2 bis 6 Tonnen schweren Gesteinsblöcken verbaut, die auf einer Filterschicht liegen. Diese verhindert, dass feineres Material ausgespült und der Blocksatz und damit die Böschung erodiert und instabil wird.

Die vierte und letzte Bauetappe wird 2022/2023 bei der Sulzbachmündung ausgeführt.

Ein Rechen schützt vor Schwemmholz

Das Kernstück der dritten Etappe ist der 350 Meter lange und 150 Meter breite Geschieberückhalteraum im Bannwald. Hier wird bei Hochwasser verhindert, dass die Engelbergeraa Holz und Geschiebe in Richtung Dorf transportiert, das dann weiter unten insbesondere bei Brücken zu Überschwemmungen im ganzen Tal führen kann. Mit dem 30 Meter breiten und über 4 Meter hohen «Holzrechen» aus einbetonierten Stahlrohren wird das Holz zurückgehalten. Das Geschiebe lagert sich aufgrund der realisierten Geometrien im oberen Bereich des Rückhalteraumes ab.

Das Video des Modellversuchs der Versuchsanstalt für Wasserbau VAW der ETH Zürich zeigt die Funktionsweise des Geschiebe- und Holzrückhalteraums in Engelberg. Video: PD

Sehr hohe Priorität genoss während der Bauarbeiten der Schutz des Grundwassers, schliesslich liegt die Wasserfassung für die Wasserversorgung der Gemeinde dort. «Im Winter ist ganz Engelberg davon abhängig. Die Bauarbeiten wurden permanent überwacht, damit es nie ein Risiko für eine Grundwasserverschmutzung gab», betont Seppi Berwert.

Talammann Alex Höchli und Projektleiter Seppi Berwert werden von Polier Martin Schäli und Baggerführer Roman Aufdermauer über den Stand des Projekts informiert (von links nach rechts). Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 23. Juli 2021)

Bereits wurden Schäden verhindert

Das Projekt konnte seinen Nutzen bereits aufzeigen. Im Oktober 2020 kam es zu einem Unwetter, bei dem gar die A2 in Uri gesperrt werden musste. «In Engelberg war es ein knapp 30-jährliches Ereignis. Ohne den Hochwasserschutz hätte es bedeutende Schäden gegeben», ist Seppi Berwert überzeugt. Und auch bei den Unwettern der vergangenen Tage und Wochen hat sich das System erneut bewährt. «Beispielsweise auf Höhe der Bergbahnen hätte es kritisch werden können, doch die Abflüsse waren stets gewährleistet.»

Alex Höchli, Talammann von Engelberg.

«Ich glaube, wir dürfen jetzt beruhigter sein», zeigt sich auch Talammann Alex Höchli nach der Begehung zufrieden mit dem Projekt.

«Aber totale Entwarnung kann man gegen die Natur halt nie geben. Und alle, die das Hochwasser 2005 miterlebt haben, bekommen ein mulmiges Gefühl, wenn es länger als 24 Stunden am Stück regnet.»

Aber er werde oft gefragt, ob sich das Projekt gelohnt habe. «Und das kann ich mit gutem Gewissen bejahen. Engelberg ist jetzt nach bestem Wissen im Rahmen der Möglichkeiten geschützt.» Alex Höchli weist aber auch darauf hin, dass der Hochwasserschutz weiterhin ein permanentes Thema sei. Die Gemeinde habe einen Masterplan, in dem alle Gewässer Engelbergs berücksichtigt seien. Und die Lage werde sowohl im Sommer als auch im Winter ständig im Auge behalten.