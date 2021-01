Hochwasserschutz Vortrieb der Zielröhre in Sachseln abgeschlossen Das Projekt Hochwassersicherheit Sarneraatal hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Der Gegenvortrieb mit der 90 Meter langen Zielröhre beim Einlaufbauwerk in Sachseln ist abgeschlossen. Der Hauptvortrieb mit der Tunnelbohrmaschine erfolgt nun von Alpnach her. 25.01.2021, 08.19 Uhr

(pw) Von Mitte September 2020 bis Mitte Januar 2021 wurde beim Einlaufbauwerk des Hochwasserentlastungsstollens auf dem Zwätschgenmätteli in Sachseln eine 90 Meter lange Zielröhre mit Demontagekaverne für die von Alpnach her arbeitende Tunnelbohrmaschine erstellt. Dies schreibt dei Staatskanzlei Obwalden in einer Medienmitteilung vom Montag. Das Trasse der Zentralbahn, die Überbauung Seehof und die Brünigstrasse wurden dabei mit einer Felsüberdeckung von wenigen Metern erfolgreich unterstossen. Der Fels ist mit Ankern, Stahlnetzen, Stahlträgern und Spritzbeton gesichert.