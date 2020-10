Hommage an Emma Furrer: Ihr kritisches Auge und ihre lebhaften Erinnerungen werden Lungern fehlen Vergangene Woche ist das «Furrer-Emmi» aus Lungern verstorben. Mit ihr verliert nicht nur die Gemeinde, sondern der ganze Kanton eine eigentliche Institution zur Obwaldner Geschichte der Moderne. Mike Bacher 12.10.2020, 12.10 Uhr

Die Lungerer Historiker Hans Ming, Emma Th. Furrer, Albert Gasser und Albert Vogler. Bild: Mike Bacher

(Lungern, 9. Dezember 2011)

Wer bis vor wenigen Jahren auf den Obwaldner Strassen unterwegs war, dürfte ihm häufig begegnet sein: Dem roten Käfer, durch dessen Windschutzscheibe am Fahrersitz ein buschiger weisser Haarschopf zu sehen war. Der Oldtimer war fast so legendär wie seine Fahrerin, die in den letzten beiden Jahrzehnten hauptsächlich dann ausserhalb Lungerns unterwegs war, wenn es galt, einen Anlass des Historischen Vereins Obwalden, eine Vernissage oder ein Referat zu besuchen. Dabei war sie mehr als eine interessierte Besucherin – sie verkörperte die Geschichte Lungerns und Obwaldens. Ihr Gedächtnis schien das ganze 19. und 20. Jahrhundert zu umfassen. So ist es nicht verwunderlich, dass sie gemeinsam mit dem «Batli-Hans» (Hans Ming, 1924–2018) und Albert Vogler während Jahrzehnten gleichsam die offizielle Anlaufstelle für Anfragen zur Lungerer Dorf- und Familiengeschichte bildete.

Das Gedächtnis des Tals

Bereits als Kind und Jugendliche war sie an Geschichten und Anekdoten aus früherer Zeit interessiert und lauschte am liebsten den Erzählungen ihres Grossvaters, dem «Gasser-Gasser» (Kantonsrat Johann Gasser, 1855–1957). Dank seines ausserordentlich langen Lebens konnte er ihr zahlreiche Hintergründe zum Obwaldner und Lungerer Geschehen mitgeben. Ergänzend dazu kam ihr umfangreiches Familienarchiv, welches zu den grössten des Kantons gehören dürfte und insbesondere Unterlagen der Politiker- und Hotelierdynastie Britschgi, sowie auch der politisch und kirchlich tätigen Furrer, Gasser und Imfeld umfasst.

Diese Faktoren machten Emmi zu einer zentralen Institution für Nachforschungen zur Obwaldner Geschichte. Insbesondere «Hintergründe» zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die durch schriftliche Dokumente kaum zu fassen sind, konnten dank ihrer Erinnerung festgehalten und erforscht werden. Beispielhaft ist im Jubiläumsjahr des eidgenössischen Frauenstimmrechts etwa der Hinweis, dass durchaus bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts Frauen im «Obwaldner Volksfreund» zu politischen Themen Stellung bezogen, allerdings unter dem Namen ihres Gatten. Dies betraf speziell auch ihre Grossmutter (Maria Gasser-Gasser, 1858–1923), welche die politische Hintergrundarbeit für ihren Mann führte und dessen Texte verfasste.

Mundartspezialistin Emmi Furrer und Neffe Hans Burch. Archivbild: Romano Cuonz

Begleiterin der Gleichstellung

Kein Wunder, dass sich diese Haltung auf Emmi weitervererbte. Bereits in jungem Alter begann sie, patriarchale Strukturen zu hinterfragen. Als der Lungerer Pfarrer sie anfragte, warum sie nicht wie die anderen jungen Frauen dem Jungfrauenverein beitritt, antwortete sie kurzerhand, dass sie nicht einem Frauenverein angehören möchte, bei dem ein Priester bei den Entscheidungen über den Frauen stehe (der Pfarrer war auch Leiter des Vereins). Als sie in jenen Jahren mit ihrem Bruder Franz – der ihr seit den Jugendjahren besonders nahestand – und weiteren Lungerern die Trachtengruppe gründete, setzte sie sich vehement für die Gleichberechtigung der Frauen im Vorstand ein. Diesen Einsatz führte sie in den 1950er-Jahren weiter, als es national zur ersten Abstimmung über das Frauenstimmrecht kam.

Auch wenn sie kein eigentliches politisches Amt bekleidete, interessierte sie sich lebhaft für die Politik und engagierte sich in fast einem Dutzend Vereinsvorständen.

Ein kritisches Auge warf sie zudem auf die Gleichberechtigung in der Wirtschaft. Als sie an ihrem Sarner Arbeitsplatz anlässlich einer Lohnerhöhung feststellte, dass die Männer trotz der gleichen Stellung pauschal mehr erhielten als die Frauen, gelangte sie noch am gleichen Tag an die Direktion, wollte deren «Argumente» dafür wissen und liess nicht nach, bis die Lohngleichheit auch hier hergestellt wurde.

Emmi gehörte nicht zu den lautesten Kämpferinnen der Gleichberechtigung. Doch mit ihrem sachlichen, aber hartnäckigen Auftreten und ihrem Einsatz im Dorfleben hat sie wohl dazu beigetragen, diese Forderung ins Bewusstsein zu bringen und schliesslich mehrheitsfähig zu machen. Möge ihr vielfältiger Einsatz noch lange in gutem Andenken bleiben.