Huwel Erster Coronafall in Kernser Betagtensiedlung Eine Frau befindet sich in Insolation, ihr geht es jedoch bereits wieder besser. Von den Mitarbeitern ist niemand angesteckt. Florian Arnold 05.01.2021, 19.50 Uhr

In der Betagtensiedlung Huwel in Kerns wurde erstmals eine Frau positiv auf das Coronavirus getestet. Sie befindet sich in Isolation, wie Geschäftsleiter Markus Thalmann gestern den Medien mitteilte. Die Bewohnerin erkrankte am Sonntagabend. Am Montag führte die Hausärztin anlässlich einer Konsultation einen Covid-Test durch. Gestern wurde das Testergebnis bekanntgegeben. Der erkrankten Bewohnerin gehe es bereits besser.