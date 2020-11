Kolumne «Ich meinti»: Wie man Freunde pflegt Einen Winter lang auf dem Sofa sitzen und Filme schauen. Ist das alles, was wir in Coronazeiten tun können? Nein! Es gibt eine pragmatische Lösung, um die sozialen Kontakte zu pflegen und dennoch ein gutes Gewissen zu haben. Christian Hug 12.11.2020, 15.46 Uhr

Kolumnist Christian Hug.

Letzthin lümmelten meine Liebste und ich auf dem Sofa und genossen TV-Dinner mit der neuen Schweizer Dramaserie «Frieden». Ich hatte uns eine Kürbissuppe gekocht mit Sternänis drin und antiveganem Schweinsrippli. Die Suppe war lecker, die Dramaserie spannend, es war ein schöner Abend.

Doch plötzlich hörte meine Liebste auf zu löffeln und erstarrte. Hilfe, dachte ich, vielleicht hat sie den Rippliknochen verschluckt! Oder sie ist mit dem Protagonisten im Fernseher nicht einverstanden. Oder sie findet, dass ich mich mal wieder viel zu breit mache auf dem Sofa. Doch nichts von alledem. Meine Liebste schaute mich besorgt an und sprach: «Schauen wir jetzt den ganzen Winter lang fern?»

Ich wusste sofort, was sie meinte: Corona macht uns das Leben schwer, und es ist schon viel zu lange her, seit wir das letzte Mal im Ausgang waren. Und so sehr ich es liebe, mit meiner Liebsten auf dem Sofa zu lümmeln und Suppe zu löffeln: Das kann nicht den ganzen Winter so weitergehen. Der Mensch braucht Sozialkontakte. Einerseits. Aber anderseits ist da eben dieses Virus. Was also tun?

Wir debattierten darüber, wie wir das in den nächsten Monaten handhaben wollen. Im Fernseher ging derweil alles drunter und drüber, die Klara hat nun doch nicht mit dem Herschel ... Da piepsten plötzlich unsere Handys. Eine SMS von Pia: «Morgen Abend Raclette bei mir, nur sechs Leute und auf dem Balkon. Kommt ihr?» Ich zog mich erst mal in mein Schreibzimmer zurück und drehte als Ersatz für all die verpassten Sommerkonzerte prächtigen Heavy Metal bis zum Lautstärkenanschlag auf (sorry, liebe Nachbarn, das muss einfach sein). Dann entschieden meine Liebste und ich: Ja, wir kommen!

Es wurde ein eigenartiger Abend bei Pia: heisser Käse und kalte Füsse. Aber es tat gut. Wir haben gelacht und gejammert, uns die Gurken gereicht und zugeprostet. Und wir haben eingehalten, was unser Gesundheitsminister so dringlich empfiehlt: Private Treffen im kleinen Rahmen sind okay, aber bleibt auf der Hut. Das gab uns allen nebenbei auch das gute Gefühl, verantwortungsvolle Bürger

zu sein. Weil in meinen Augen, nebenbei gesagt, Massnahmenverweigerer am Ende bloss verbohrte Egoisten sind.

Am Tag nach dem schönen Ausflug auf Pias Balkon sassen meine Liebste und ich wieder gemütlich auf dem Sofa, löffelten den Rest der Kürbissuppe und schauten die nächste Episode «Frieden». Die Klara hat nun doch mit dem Herschel ... Aber das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist:

Wir haben Pia zum Fondue bei uns eingeladen. Sechs Leute, im Freien. Der Winter kann kommen.