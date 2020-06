Idee eines zentralen Obwaldner Bauamtes steht Gemeinden und Kanton haben die Aufgabenteilung untereinander unter die Lupe genommen. Verbesserungspotenzial sieht die Arbeitsgruppe unter anderem bei den Lehrerlöhnen und beim Bauamt. Matthias Piazza 19.06.2020, 18.08 Uhr

Eine Baustelle oberhalb von Stalden. Bild: Corinne Glanzmann (Stalden, 4. September 2018)

Ein kantonales Bauamt: Dies drängt sich zwar nicht gerade auf, aber dessen Schaffung ist durchaus prüfenswert. Zu diesem Schluss kommt der Regierungsrat, nachdem eine Projektgruppe, bestehend aus Vertretern von Gemeinden und Kanton, die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden unter die Lupe genommen hat, wie es in der Medienmitteilung vom Freitag heisst. Im Moment müssen Baugesuche für Projekte innerhalb der Bauzone beim Bauamt der jeweiligen Gemeinde eingereicht werden. Der Kanton prüft nur Baugesuche für Bauten ausserhalb der Bauzone.

«Jede der sieben Gemeinden muss Reglemente erarbeiten, Personal stellen und die entsprechende Software betreiben. Da stellt sich die Frage, ob man mit einer zentralen Lösung nicht Kosten sparen und Kräfte bündeln könnte», sagt auf Anfrage die Obwaldner Finanzdirektorin und Landstatthalter Maya Büchi (FDP). Als weiteren Vorteil erwähnt sie auch die Vereinheitlichung der sieben verschiedenen Reglemente mit teilweise unterschiedlichen Vorschriften, was ja auch im Sinne der Bürger wäre. Leidet die Bürgernähe hingegen, wenn das Bauamt nicht mehr im eigenen Dorf ist, sondern der Bauherr sein Gesuch in Sarnen einreichen muss, das von Mitarbeitern bearbeitet wird, welche die örtlichen Verhältnisse vielleicht nicht so gut kennen? Genau solche Fragen werde die Projektgruppe prüfen, meint Maya Büchi darauf angesprochen. Ein Leidensdruck, um die Zentralisierung voranzutreiben bestehe aber nicht, die bestehende Lösung funktioniere gut, hält sie fest. Dies sei wohl auch der Grund gewesen, dass die Projektgruppe nicht von sich aus diesen Punkt angesprochen habe.

Wer zahlen muss, soll auch bestimmen

Erwähnt hat die Projektgruppe in ihrem Bericht zum Beispiel die Bildung. Der Kantonsrat bestimmt die Lohnsumme der Primar- und Oberstufenlehrer. Die Gemeinden bezahlen sie. «Damit greift der Kanton in die Gemeindehoheit ein. Das widerspricht dem Grundsatz, wer zahlen muss soll auch entscheiden», meint Maya Büchi.

Ein weiteres Optimierungspotenzial hat die Projektgruppe auch bei der Lohnadministration der Verwaltungen ausgemacht. Statt das jede Gemeinde und die kantonale Verwaltung die Lohnabrechnungen für ihr Personal selber machen mit eigener Infrastruktur, soll ab 2022 vertieft geprüft werden, ob eine gemeinsame Lohnadministration oder gar die Übernahme der Lohnabrechnung sämtlicher Obwaldner Gemeinden und der kantonalen Verwaltung durch den eigenen oder einen anderen Kanton (Outsourcing) Sinn macht.

Des Weiteren schlägt die Projektgruppe vor, beim Chemie und Strahlenschutz eine Auslagerung an den Kanton Luzern zu prüfen. Bisher unterhalten und betreiben Ob- und Nidwalden einen gemeinsamen Chemiewehr- und Strahlenschutz-Stützpunkt in Sarnen. Damit könne man weitere Kräfte bündeln und so Synergien nutzen und Kosten sparen, erläutert Maya Büchi.

Aufgaben entflechten, Abläufe vereinfachen

Diese Überprüfung der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden war ein Bestandteil der Finanzstrategie, welche der Obwaldner Regierungsrat im Mai 2017 verabschiedet hat. Ziel dabei ist eine effiziente und effektive Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und dem Kanton. Dies soll erreicht werden, indem Aufgaben und Kompetenzen zwischen den beiden Partnern entflechtet, die administrativen Abläufe vereinfacht sowie Transparenz bei der Ausweisung der Gesamtkosten geschaffen werden. Im Allgemeinen funktioniere die Aufgabenteilung gut, die Schnittstellen seien klar und es bestünden nur wenige Verbundaufgaben, heisst es in der Mitteilung weiter. Die verantwortlichen Departemente werden nun beauftragt, die jeweiligen Projektaufträge in ihre Geschäftsplanung aufzunehmen. Die Projektgruppe hat sich damit aufgelöst.