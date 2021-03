Ensemble Im Kloster Engelberg lebt Musik aus dem Jahr 1400 wieder auf Die Mönche des Klosters Engelberg schrieben um 1400 Musikgeschichte. Nach einem Konzert im Coronasommer bringt das renommierte Ensemble Gilles Binchois den «Codex 314» jetzt auch auf DVD zum Klingen. Urs Mattenberger 09.03.2021, 18.29 Uhr

Das Vokalensemble Gilles Binchois sang Gesänge aus dem «Codex 314» im August 2020 in der Klosterkirche Engelberg. Beat Christen/PD

Nicht jeder Schatz, der in Klosterbibliotheken schlummert, hat das Zeug zum Da-Vinci-Code. Aber geheimnisumwittert sind sie alle, die Schriften, die vor Jahrhunderten von Mönchen auf Papier oder Pergament festgehalten und zum Teil mit farbenprächtigen Illuminationen verziert wurden.

Solche Erwartungen weckt auch der «Engelberger Codex 314», den das Kloster im Coronasommer in einem Konzert mit dem renommierten Alte-Musik-Ensemble Gilles Binchois vorstellte. Denn das Konzert wird nun auch auf DVD als «Monumentalwerk» und als eine der «wertvollsten Musikhandschriften aus dem Spätmittelalter» präsentiert.

Erneuerung nach dem Ende der Pandemie

Die DVD erfüllt die hohen Erwartungen, die die Medienmitteilung weckte (wir berichteten), aber anders als erwartet. Sie kombiniert Auszüge aus dem Konzert mit Hintergrundkommentaren von Pater Guido Muff. In die Orgelklänge, mit denen Alessandro Valoriani die mittelalterlichen Gesänge im Konzert und jetzt auch auf der DVD in die Moderne überführt, mischt sich zu Beginn schweres Schlüsselklirren, als würde eine Kerkertür aufgeschlossen. Aber Muff öffnet nur einen Hochsicherheitsschrank im Kloster. Er entnimmt ihm nicht einen ehrfurchtgebietenden Folianten, sondern ein bescheidenes Arbeitsbuch aus dem Mittelalter, eben den «Engelberger Codex 314».

Liturgisches Werkstattbuch, zur Handschrift versammelt 1410: der Codex 314.

Es ist äusserlich ein unscheinbares Buch, sagt Muff selber, etwa so gross wie heute ein sehr dickes Hardcover. Denn der Codex ist ein auf Papier geschriebenes «liturgisches Werkstattbuch», so Muff: «Geschrieben wurde es von jungen Mönchen zwischen 1360 und 1410, die die liturgischen Feiern im Kloster reicher und neuartig gestalten wollten.» Neu war, dass gregorianische Gesänge mit neuen Texten und musikalisch zur Zwei- und Dreistimmigkeit erweitert wurden. Ausgelöst wurde dieser Aufbruch durch die Pandemie des Mittelalters:

«Im Benediktinerkloster brach nach dem Ende der Pest generell eine Zeit der Erneuerung an.»

Neue Formate für das Wunder der Mehrstimmigkeit

Der Codex enthält sogar das, was wir heute neue Formate nennen würden. So gibt es «kleine szenische Darstellungen», erzählt Muff, «bei denen etwa die Texte und der Gesang in einem Osterspiel auf verschiedene Rollen aufgeteilt und so im Gottesdienst aufgeführt wurden.» Auf der DVD vertreten sind solche Rollenspiele in mehrstimmigen Gesängen, in denen sich die Stimmen mit je eigenen Texten auch musikalisch eigenständig begegnen.

Es sind solche Stücke, die die Geburt der Mehrstimmigkeit aus den einstimmigen gregorianischen Gesängen vorführen. Und die vitalen Wiedergaben durch die fünf Sänger des Ensembles Gilles Binchois machen erlebbar, wie die Menschen dieses Aufblühen der Mehrstimmigkeit damals als geheimnisvolles Wunder erlebt haben müssen, quasi als musikalischen Da-Vinci-Code.

Musikalische Rollenspiele: das Ensemble Gilles Binchois.

Meditation in Shorts und Wanderkleidern

Vital sind hier schon die wellenförmig pulsierenden gregorianischen Gesänge, in denen sich die baritonalen Farben mit dem tenoralen Schmelz der fünf Männerstimmen mischen. Und umso ereignishafter ist ihre Aufspaltung in ein musikalisches Rollenspiel, in dem die Stimmen gerade nicht verschmelzen wie im zweistimmigen vierten Stück.

«Inter natos mulieres» wirkt mit der dunklen Archaik gregorianischer Kirchentonarten wie zeitlose World Music. Die tiefe Stimme markiert mit knappen, repetitiven Formeln Bass und Rhythmus, darüber entfaltet sich mit frei schweifenden Linien der Tenor. Statt miteinander zu verschmelzen, treffen beide – mit je eigenem Text – in einer Art theatralen Zwiegesprächs aufeinander. Wie zeitgemäss das wirkt, illustriert auf der DVD der Kameraschwenk ins Publikum, wo zwischen coronabedingt abgesperrten Sitzreihen Besucher andächtig, aber ganz praktisch in Shorts und Wanderkleidung sitzen.

Rätselhafte Schönheit zum «lesten abend essen»

Wie innovativ die Engelberger Mönche zwischen 1360 und 1410 experimentierten, zeigen ekstatisch gesteigerte Gesänge auf deutsche Texte, etwa zum «lesten abend essen» (zum letzten Abendmahl), Ansätze zu Stimmimitationen und die raue Harmonik der dreistimmigen Gesänge. Wenn die Stimmen nicht auf tonale Zentren zusteuern, sondern sich wie ungebunden durcheinander bewegen und in den Schlussakkorden in der Luft hängen bleiben, zeigt diese uralte Musik eine rätselhafte Schönheit und unerwartete Modernität.

Insofern passen dazu die glitzernden und auch mal prächtig schwelgenden Orgelbeiträge von Alessandro Valoriani von Kodaly bis zum Engelberger Pater Roman Hofer. Schade bleibt nur, dass der DVD das Programmbooklet nicht beigelegt ist, das zum Konzert im August ausgehändigt wurde. Aufgeschaltet ist es allerdings auf der Website des Klosters. Und die Live-Akustik der Klosterkirche spielt auf der Aufnahme ohnehin wunderbar mit.

DVD: Engelberger Codex 314, Ensemble Gilles Binchois, Alessandro Valoriani (Orgel): www.kloster-engelberg.ch