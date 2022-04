Obwalden In der Kollegi-Gärtnerei erwacht der Frühling In Sarnen bietet die Kollegi-Gärtnerei derzeit wieder ein breites Sortiment an saisonalen Pflanzen an. 26.04.2022, 19.32 Uhr

Mitarbeiter Peter mit einigen Basilikumpflanzen. Bild: PD

Mit einem breiten Lächeln und voller Stolz bringt Peter die Basilikumpflanzen in die Gärtnerei, in der er selbst schon seit vielen Jahren arbeitet. Er ist in der Produktion von getrocknetem Obst und Gemüse tätig und auch das Pikieren von Gemüsesetzlingen und das Aussäen von Samen gehört zu seinen Arbeiten in der Gärtnerei. Neben ihm arbeiten rund 20 Mitarbeitende im Rahmen eines geschützten Arbeitsplatzes in der Gärtnerei der Stiftung Rütimattli.