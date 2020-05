Vermisste Katzen suchen, Mathe-Nachhilfe finden oder etwas verkaufen: Mit dieser neuen App wird der Engelberger Dorfplatz digital Vom Hühnerverkauf über Tipps und Hilfestellungen bis zum Start von Umfragen: Die Gemeinde Engelberg setzt auf einen digitalen Dorfplatz. Die dazu verwendete App wird rege genutzt. Florian Pfister 22.05.2020, 05.00 Uhr

Die Einwohnergemeinde Engelberg nutzt eine App, um die Kommunikation zu verbessern. Bild: Beat Christen (Engelberg, 19. Mai 2020)

Es herrscht reger Betrieb. Menschen unterhalten sich. Sie erzählen einander, was sie am gestrigen Tag erlebt haben und was sie am nächsten vorhaben. Lokale Verkäufer bieten ihre Lebensmittel, Selbstgemachtes oder frische Blumen an. So oder ähnlich stellt man sich einen Dorfplatz zu normalen Zeiten vor. All dies vereint auch die App Crossiety. Die Einwohnergemeinde Engelberg nutzt sie als digitalen Dorfplatz, um die Kommunikation zu verbessern.

Die App ist vielfältig. Auf dem Hauptkanal kann man alles Mögliche posten. «Es spielt keine Rolle, ob man nun seine Katze vermisst oder seine Hilfe zum Einkaufen anbieten will», sagt Bendicht Oggier, Geschäftsführer der Einwohnergemeinde Engelberg. «Man kann Veranstaltungen erstellen oder Umfragen starten», erklärt er weiter. Es gibt aber auch weitere Kanäle. So auch einen, in dem man Hilfe anbieten oder suchen kann. «Jemand bietet Mathe-Nachhilfe an. Der Samariterverein sucht einen Unterstand für ihren Wagen», sieht Bendicht Oggier beim Durchscrollen des Kanals. Ein weiterer Kanal ist der Marktplatz, in dem Privatpersonen und kommerzielle Anbieter ihre Waren anpreisen können. «Jemand will beispielsweise Hühner verkaufen», erzählt Oggier.

Wie man es von Facebook kennt, kann man auch Gruppen erstellen oder beitreten. «Es gibt offene Gruppen, in denen jeder Mitglied werden kann. Im Gegensatz dazu gibt es private Gruppen. Diskussionen sind möglich, Veranstaltungen können erstellt werden und es gibt einen Gruppenchat, ähnlich wie bei Whatsapp», erklärt Bendicht Oggier. «So haben auch wir eine Gruppe mit den Gemeindeinformationen. Wenn man Mitglied ist, sieht man die Beiträge und erhält auch Benachrichtigungen.»

Erst wenige Zentralschweizer Ortschaften machen mit Die App Crossiety ist ein digitaler Dorfplatz, den Gemeinden oder Regionen nutzen können. «In der Zentralschweiz gehört Engelberg mit den zwei Schwyzer Ortschaften Sattel und Tuggen und den zwei Luzerner Gemeinden Entlebuch und Buttisholz zu den Pionieren», erzählt Bendicht Oggier. «Auf der interaktiven App können sich Einwohnerinnen und Einwohner einfach informieren, strukturiert organisieren, effizient vernetzen und niederschwellig engagieren.»

Zwanzig Prozent der Bevölkerung nutzen die App

Die Gemeindeverwaltung Engelberg lancierte die App Mitte März, also zu jener Zeit, als der Lockdown begann. Dennoch war Corona nicht der Grund für die App. «Wir verfolgten das Ziel, das Zusammenleben noch mehr zu aktivieren», sagt Geschäftsführer Bendicht Oggier. «Bisher fehlte genau diese Möglichkeit, einfach und effizient mit anderen Einwohnerinnen und Einwohnern in Kontakt zu treten.» Bei der Suche nach einer Lösung stiess die Gemeinde Engelberg auf den Anbieter Crossiety. «Die Möglichkeiten entsprachen unseren Vorstellungen und die App bietet noch zusätzliche Vorteile, wie die Nachbarschaftshilfe und die Benützung für Vereine.» Der digitale Dorfplatz kostet die Gemeinde Engelberg etwa 11'000 Franken pro Jahr. Die bisherigen Kommunikationsmittel wie der Engelberger Anzeiger, die Gemeindewebsite und die Facebook-Seite der Gemeinde werden durch den digitalen Dorfplatz nicht beeinträchtigt.

20 Prozent der Engelberger nutzen die App

Nun konnte man auch bereits den tausendsten Nutzer begrüssen, wie die Einwohnergemeinde in einer Medienmitteilung bekanntgibt. Damit sind über zwanzig Prozent der Bevölkerung auf der App aktiv, laut dem App-Entwickler Crossiety ein sehr guter Wert. «Wir setzten uns genau diese zwanzig Prozent als mittelfristiges Ziel. Nun haben wir das innerhalb weniger Wochen erreicht», freut sich Bendicht Oggier. Er ist der Meinung, dass dies ohne die Coronakrise wohl nicht so schnell gegangen wäre. «Wir nutzten die Möglichkeit der App, darauf Hilfe anbieten zu können, und lancierten sie früher als geplant», sagt er.

«Solch eine App kann den echten Dorfplatz natürlich nicht ersetzen», meint Oggier. «Aber wir hoffen, mit dem digitalen Dorfplatz den echten Dorfplatz zu beleben. Wir haben eine Plattform, welche die Zusammenarbeit erleichtert. Effektiv zeigt sich das dann aber in der echten Welt, wenn beispielsweise jemand einer Person den Einkauf macht.»

