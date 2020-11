In Giswil sollen schon bald Jung und Alt Freude an einem Pumptrack haben Der Flow Bikeverein will mitten im Dorf einen Pumptrack bauen lassen. Die Kosten betragen rund 300'000 Franken. Dieser Betrag ist durch den Verein selbst und Sponsoring aber nicht zu tragen. Florian Pfister 10.11.2020, 09.14 Uhr

Will ein Montainbiker in Obwalden seinem Hobby nachgehen, so begibt er sich meist auf Wanderwege. Andere Möglichkeiten hat er kaum. Der Flow Bikeverein will das ändern. In Giswil soll der erste Pumptrack im Sarneraatal entstehen. Der Verein sieht in einer solchen Piste eine ideale Möglichkeit, sich mitten im Dorf sportlich zu betätigen.