In Obwalden entstehen neue Lebensräume für bedrohte Tier- und Pflanzenarten – 384 Bauernbetriebe ziehen beim Projekt mit Die Kulturlandschaft leidet zunehmend an einem Verlust des Artenreichtums. 384 Bauernbetriebe beteiligen sich an einem kantonalen Projekt und geben Gegensteuer. Christof Hirtler 14.11.2020, 05.00 Uhr

«Von 2015 bis 2022 werden im ganzen Kanton acht Kilometer Waldränder aufgewertet», sagt der Biobauer und Präsident der Fachkommission Vernetzung, Alois von Moos. «Im Lehberg, im Grossen Melchtal, haben wir optimale Voraussetzungen. Durch die südöstliche Ausrichtung des Tals profitieren die Pflanzen von der hohen Sonneneinstrahlung. Zudem grenzen 500 Meter Waldrand direkt an Ökoflächen.»

Alois von Moos, Biobauer und Präsident der Fachkommission Vernetzung. Bild: PD

Der Sachsler Forst arbeitet zurzeit gleichzeitig an der Verjüngung des Schutzwalds und am Vernetzungsprojekt, der ökologischen Aufwertung der Waldränder im Lehwald. «Auf einer Länge und Tiefe von 30 Metern, schlagen wir in den Waldrand eine Bucht. Der alte Baumbestand wird vollständig abgeholzt», erklärt der Förster Walter Berchtold. «Danach lassen wir auf einer Länge von 50 Meter den alten Baumbestand stehen und beginnen mit der nächsten Bucht, und so fort.» Das ergibt eine hohe ökologische Aufwertung: in den Buchten kann Jungwald wachsen. «Das sind Sträucher wie Schwarzdorn, Geissblatt oder Schneeblatt», so Berchtold.

Im älteren Waldbestand finden zum Beispiel Spechte Nahrung. «Das ist die ökologische Aufwertung, die wir anstreben.» Sie ist nicht nur für zahlreiche bedrohte Insekten-, Vogel- und Pflanzenarten von grosser Bedeutung. Die Verjüngung des Waldes spielt auch eine zentrale Rolle bei der Klimaerwärmung.

«Wir wollen darum eine möglichst grosse Vielfalt von Bäumen und nicht nur Buchen und Fichten. Unser Ziel ist eine gesicherte Verjüngung mit standortgerechten Baumarten innerhalb von 10 Jahren.»

Einzelne Bäume, wie Vogelkirschbäume werden gepflanzt. Profitieren sollen vom Projekt unter anderem diese Tiere und Pflanzen:

Grünspechte sind wichtig für die Qualität bestimmter Landschafts- und Lebensraumtypen. Die Gelbbauchunke gehört auch zu den Tierarten, die profitieren... ... die Schachbrettfalter auch,... ...ebenso die Gemeine Sichelschrecke. Aber auch Pflanzen sollen geschützt und gefördert werden, wie hier die Akelei. Eine Waldrandaufwertung in Sachseln. Holzen im Lehberg.

Schutzwaldgelder reichen nicht aus

«Das Vernetzungsprojekt im Lehwald kann nur realisiert werden, weil in diesem Gebiet der Schutzwald gepflegt und stabilisiert wird», sagt der Förster Walter Berchtold. Um im Schutzwald die alten Bäume zu fällen, hat der Sachsler Forst acht Seillinien installiert. Diese Seillinien wurden für das Vernetzungsprojekt über den Waldrand hinaus verlängert. Nur so können die schweren, alten Bäume im Waldrand gefällt werden. «Bei der Schutzwaldpflege machen wir die Holzschläge nur selten über den Waldrand hinaus, weil die grossen Randbäume in der Regel sehr aufwendig zu fällen und am weitesten bis zur Strasse zu transportieren sind», sagt Berchtold.

Mehrkosten entstehen nicht nur durch die Verlängerung der Seillinien. Vielfach bleibt auch Astmaterial in der angrenzenden Wiese zurück, welches geräumt werden muss. Darum reichen die Schutzwaldgelder von Bund, Kanton und Gemeinde nicht aus. «Im Lehwald wurde der zusätzliche Aufwand für die Waldrandpflege von der Stiftung Fonds Landschaft Schweiz übernommen», sagt der Historiker und Kommissionsmitglied des FLS, Edwin Huwyler. «Der Fonds Landschaft Schweiz unterstützt landschaftswirksame Projekte, wie die Waldrandpflege am Lehberg oder die Sanierung von Trockenmauern in Engelberg.» Auch Pro Natura Unterwalden beteiligt sich finanziell am Projekt Lehwald im Grossen Melchtal.

Ein Drittel der Arten sind bedroht

Der Zustand der Biodiversität in der dicht besiedelten Schweiz ist unbefriedigend. Die Hälfte der Lebensräume und ein Drittel der Arten sind bedroht. Seit 2013 verfügt die Schweiz über eine Rote Liste der gefährdeten Lebensräume. Die Resultate zeigen, dass die bisherigen Bemühungen nicht ausreichen, um die Artenvielfalt in der Schweiz langfristig zu erhalten. Die Natur braucht dringend neue Lebensräume für bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Das sind Waldränder, extensiv genutzte Wiesen, Altgrasstreifen, Riedwiesen, Tümpel, Hecken, Steinhaufen oder Trockenmauern.

Vernetzungsprojekte haben zum Ziel, die Artenvielfalt zu erhalten, zu fördern und Lebensräume miteinander zu verbinden.

Durch zusammenhängende Lebensräume werden Tieren und Pflanzen das Wandern und der Austausch von Erbgut mit anderen isolierten Populationen wieder ermöglicht.

So braucht der Feldhase kaum genutzte Buntbrachen, Ackersäume und andere Extensivflächen im offenen Kulturland. Brutvögel wie der Gartenrotschwanz benötigen grosse, strukturreiche Hochstammobstgärten und Baumhaine mit Bruthöhlenangebot. Vernetzungprojekte schaffen Anreize für Landwirtinnen und Landwirte, ihre Biodiversitätsförderflächen (BFF) zu Gunsten ausgewählter Arten anzulegen, aufzuwerten und zu pflegen. Vernetzungsprojekte werden zu 90 Prozent durch den Bund und zu 10 Prozent durch den Kanton finanziert. In Obwalden beteiligen sich 384 Bauernbetriebe der insgesamt 556 Direktzahlungsberechtigen Betrieben beim kantonalen Vernetzungsprojekt.

Das Projekt dauert insgesamt 8 Jahre

Planungsgrundlagen schufen unter anderem die kantonalen Geodaten GIS, in denen nebst Gemeindegrenzen und Bauzonen, Gewässerschutzgebiete, landwirtschaftliche Zonengrenzen, Biotope, Wildtierkorridore und Naturschutzflächen wie extensiv genutzte Wiesen oder Flachmoore verzeichnet sind. Die Förderung von Zielarten (besonders gefährdete Tier- und Pflanzenarten, auf der roten Liste) und Leitarten (typische Tiere und Pflanzen für die Qualität bestimmter Landschafts- und Lebensraumtypen wie beispielsweise Bergeidechse, Schachbrettfalter, Grünspecht, Neuntöter) wurden als Umsetzungsziele festgelegt. Diese beschreiben, an welchem Ort, welche Typen von ökologischen Ausgleichsflächen angelegt werden. 2012 legte das Amt für Wald und Landschaft Obwalden ein Entwicklungsprojekt für die Vernetzung der Lebensräume für Flora und Fauna im Kanton Obwalden vor. Ein Ist-Zustand wurde erhoben und zwei Perimeter festgesetzt: der ganze Kanton Obwalden, von Alpnach bis Lungern und die Gemeinde Engelberg. Das Vernetzungsprojekt Obwalden, 2015 begonnen, dauert 8 Jahre.

Trägerschaft des Vernetzungsprojekts Obwalden ist der Bauernverband Obwalden, verantwortlich für die Umsetzung ist die Fachkommission Vernetzung. Sie wird von Alois von Moos, Sachseln, präsidiert. In der Fachkommission Vernetzung haben drei Vertreter der Bewirtschafter, ein Vertreter des Bauernverbands, je ein Vertreter des Amts für Landwirtschaft und des Amts für Wald und Landschaft sowie ein Berater Einsitz.