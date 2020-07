In Obwalden könnte bald das erste zugelassene Elektroflugzeug abheben

Luftfahrtpionier Borschberg stellt neues Elektroflugzeug vor

Luftfahrtpionier André Borschberg ist überzeugt, dass dem Elektroantrieb die Zukunft in der Luftfahrt gehört. Mit seiner Firma H55 hat er ein neues Elektroflugzeug entwickelt. Nach erfolgreichem Erstflug stellte er am Freitag in Sitten VS die Propellermaschine vor.