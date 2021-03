Interview Indische Hardrockband Girish And The Chronicles spielt dieses Jahr am Urrock-Festival in Obwalden Das Urrock-Festival kündigt eine besondere Band an: Girish Pradhan und seine Band kommen aus Indien und haben sich dem Hardrock verschrieben. Markus Zwyssig 08.03.2021, 16.00 Uhr

Girish and the Chronicles werden im November am Urrock-Festival in Sarnen auftreten. Sie kommen aus dem bergigen nordindischen Bundesstaat Sikkim.

Die indische Hardrockband Girish and the Chronicles soll im November am Urrock-Festival in Sarnen spielen. Girish Pradhan ist der Zweite von rechts. Bild: PD

Für die Band ist der Auftritt eine besondere Premiere. Leadsänger Girish Pradhan hofft denn auch, dass Corona dem Ganzen keinen Strich durch die Rechnung macht.

Wohl nur wenige Menschen in der Schweiz wissen, dass in Indien Hardrockmusik gespielt wird. Gibt es in Ihrem Heimatland eine grosse Szene?

Girish Pradhan: Indien ist ein sehr grosses Land mit vielen unterschiedlichen Menschen und verschiedenen Kulturen. In Indien gibt es überall Rockfans. Das ist schon seit den 1960ern und den Beatles so. Der grösste Teil der Film- und Musikindustrie ist von Bollywood dominiert. Aber es gibt in Indien eine Hardrockszene, mehrere Festivals und auch einige Bands. Und wir machen ja auch schon seit zwölf Jahren Musik.

Sind Sie mit Ihrer Band Wegbereiter für einen härteren Sound aus Indien?

Nein, es gab vor uns schon einige Bands, die im Land selber in der Szene recht erfolgreich waren. Wahrscheinlich nimmt man das aber in Europa kaum wahr. Verschiedene Bands zeigten uns in Indien den Weg. Wir hörten ihre Musik, als wir jung waren. Speziell im gebirgigen Nordosten des Landes, am Fusse des Himalaja, da kommen die eigentlichen Wegbereiter her und wir sind auch von dort.

Girish Pradhan in Aktion auf der Bühne. Bild: PD

Welche Musik hat Sie in Ihrer Jugendzeit geprägt?

Wir waren nicht an Bollywood interessiert. Viel mehr hörten wir Guns N' Roses, Iron Maiden, AC/DC und Judas Priest und all die anderen bekannten Bands, die Metal und Melodic Rock spielen.

Diese Art von Musik wurde wohl in Indien kaum am Radio gespielt. Wie bekamen Sie die Songs denn überhaupt zu hören?

Wir sind die letzte Generation, die mit Musikkassetten aufgewachsen ist. Das, was wir hörten, versuchten wir dann zu singen und auf der Gitarre zu spielen. Wir haben all die bekannten Alben gekauft damals.

Gibt es in Ihrer Musik neben dem klassischen Hardrock auch indische Einflüsse?

Unser Gitarrist mischt in seinem Spiel Hardrock und Heavy Metal mit einem klassischen südindischen Musikstil. Er spielt mit dem sogenannten «Carnatic Skill». Normalerweise wird dieser Stil auf der indischen Violine oder auf der Sitar gespielt. Er macht das aber zu einer Gitarrensache.

Wie hat das mit Ihrer Band alles angefangen?

Gestartet sind wir 2009. Wir hatten die Gelegenheit, in Hongkong in einem Club als Hausband aufzutreten. Dann spielten wir in Thailand, Vietnam und waren auch in Dubai und in Montenegro. Ich bin an mehreren Orten in Europa aufgetreten, jedoch mit einem anderen temporären Musikprojekt. Wir waren in London, Paris, Barcelona, Madrid und Lissabon. Aber mit Girish and the Chronicles kamen wir noch nicht so weit herum.

Trotzdem konnten Sie bereits mehrere Alben veröffentlichen.

Vor sieben Jahren erhielten wir einen Plattenvertrag und veröffentlichen auch ein Album und mehrere Singles. Das Marketing klappte aber nicht wie gewünscht. Vor zwei Jahren ging es dann mit einem neuen Vertrag und mit den Album «Rock the Highway» und dem Song «Rock 'n' Roll Is Here to Stay» aber aufwärts. Wir bekamen gute Kritiken und sind nun sehr motiviert, weiterzumachen.

Mit «Rock 'n' Roll Is Here to Stay» konnte die indische Band einen Erfolg verbuchen.

Und mit dem Auftritt am Urrock-Festival in Sarnen steht nun eine besondere Premiere an.

Ja, wir sind sehr aufgeregt auf unseren ersten Auftritt in der Schweiz. Nun hoffen wir natürlich, dass es trotz der Pandemie klappt.

Wegen Corona gab es wohl auch bei Ihnen eine lange Konzertpause.

Ja, 2020 konnten wir nicht herumreisen. Wir beschäftigten uns mit Studioarbeit. Die Musiker unserer Band boten als Lehrer Kurse online an. Vor einem Jahr hatten wir unseren bislang letzten Auftritt. Die Zeit war sehr hart. Jetzt können wir in Indien wieder langsam mit dem Touren beginnen, denn die Konzertlokale öffnen wieder.

Können Sie von Ihrer Musik leben?

Bei uns zu Hause glaubte niemand, dass wir mit unserer Musik in Indien und schon gar nicht in anderen Ländern Erfolg haben könnten. Klar, es ist nicht einfach, von Hardrock- und Metal-Musik zu leben. Vor allem finden unsere Konzerte vielfach gebündelt zwischen Herbst und Frühling statt. Wir wollen uns aber voll und ganz der Musik widmen. So können wir uns vorstellen, zusätzlich zu unseren Konzerten eine Musikschule zu öffnen und Studenten online zu unterrichten. Wir haben auch ein kleines Homestudio eingerichtet. Aber alles in allem ist unser Motto: Die Leidenschaft zu Hardrock und Heavy Metal ist uns wichtiger als das Geld.

Beim Auftritt der indischen Hardrockband Girish and the Chronicles dürfte im November auch in Obwalden die Post abgehen. Bild: PD

Hinweis: Girish and the Chronicles spielen voraussichtlich am Freitag, 12. November, unplugged im Sarner Club Freiheit sowie am Sonntag, 14. November, auf der Hauptbühne in der Aula Cher in Sarnen.