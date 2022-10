Integrationsschule Obwalden: Beatrice Hodel über Probleme

Beatrice Hodel (61) besuchte nach der obligatorischen Schulzeit das Lehrerseminar in Altdorf und Rickenbach und unterrichtete bis 1995 in Obbürgen und Langnau am Albis. Von 1995 bis 2006 arbeitete sie als Schulleiterin in Langnau an Albis und schloss 2007 den MAS in Bildungsmanagement an der PHZH ab. Zwischen 2006 und 2016 hatte sie die Gesamtleitung der Schule Alpnach inne. Seit 2017 ist sie selbstständig und übernimmt Aufträge im Bildungsbereich – so etwa die Leitung der Integrationsschule für ukrainische Flüchtlingskinder in Giswil, die sie seit Frühling 2022 innehat.