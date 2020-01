Internationale Pianistin gastiert in Alpnach Katharina Treutler tritt im «Pfistern Up» auf. 14.01.2020, 19.00 Uhr

Pianistin Katharina Treutler ist derzeit auf Tournee durch die Schweiz. Bild: PD

(ras) Die deutsche Pianistin Katharina Treutler konzertiert in Europa, Asien, Australien und in den USA. Als Solistin spielt sie mit namhaften Orchestern wie San Francisco Symphony, Tokyo Philharmonic Orchestra und Royal Stockholm Philharmonic Orchestra.

Sie gastiert regelmässig bei nationalen und internationalen Festivals und hat an Produktionen für den Mitteldeutschen Rundfunk und Deutschlandradio Kultur teilgenommen.

Fokus auf Klaviermusik der Romantik

Nun kommt sie für drei Konzerte in die Schweiz, unter anderem auch nach Alpnach. Am Sonntag, 19. Januar, um 18 Uhr tritt sie im «Pfistern Up» auf, wie der Veranstalter Pianoissimo per Mitteilung bekanntgibt. Am Konzert präsentiert sie Klaviermusik der Romantik – unter anderem mit Werken von Franz Schubert und Franz Liszt. Treutler lebt in Berlin und ist Steinway Artist. Seit 2016 unterrichtet sie an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig.

Tickets ab 25 Franken. Tickets und weitere Informationen auf www.pianoissimo.ch