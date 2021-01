Internatspädagogik Doktorarbeit des Stiftsschulrektors: Internate können einen Beitrag zur Chancengleichheit leisten Der Engelberger Stiftsschulrektor Andri Tuor beleuchtet in seiner Doktorarbeit die Internatspädagogik neu und umfassend. Nun wurde sie ausgezeichnet. Romano Cuonz 12.01.2021, 05.00 Uhr

Der Engelberger Stiftsschulrektor Pater Andri Tuor befasst sich in seiner Doktorarbeit mit dem Internat als noch immer wichtige Institution. Bild: Romano Cuonz (Engelberg,

5. Januar 2021)

«Als Jugendlicher musste ich dafür kämpfen, dass ich ins Internat des Lehrerseminars St. Michael in Zug eintreten durfte», erzählt der Engelberger Pater und Stiftsschulrektor Andri Tuor. Sein Vater habe sich geschworen, nie ein Kind in eine Internatsschule zu schicken – wegen eigener schlechter Erfahrungen. Doch der junge Andri Tuor setzte seinen Willen durch. Im Rückblick stellt er fest:

«Es ist das Internatsleben, das mich für mein Leben stark geprägt hat.»

In Zug habe man schon damals entscheidende Fragen gestellt: Wie kommt man von der Kollektiverziehung weg? Wie kann man den Schülern Mitverantwortung übertragen? Tuor wurde Schülerchef und durfte so schon als junger Erwachsener eine Art Internatsleitung übernehmen, erinnert sich der Pater. Vor 22 Jahren trat er dann ins Kloster Engelberg ein, studierte Theologie und Religionspädagogik und unterrichtet seit 15 Jahren an der Stiftsschule. Vorerst übernahm Pater Andri Tuor dort die Internatsleitung. Seit letztem Sommer ist er Rektor. Der Pädagoge sagt:

«Ich verstehe mich als Menschenförderer und versuche mit meiner Arbeit Projekte zu ermöglichen»,

Jugendliche, aber auch Lehrpersonen, sollen das Potenzial, das in ihnen schlummert, nutzen können.

Nach mehreren Jahren Schuldienst aber suchte der Benediktinermönch 2016 eine zusätzliche Herausforderung. «Ich wollte nochmals zur Wissenschaft zurückkehren und berufsbegleitend eine Dissertation verfassen», erzählt er. Jedoch: Nicht eine, die in einem elfenbeinernen Turm beheimatet sei. Vielmehr strebte der Mönch an, die Arbeit, die er seit Jahren im Internat leistete, wissenschaftlich zu reflektieren. Dies ist ihm mehr als gelungen. Seine Arbeit hat eine auf den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin orientierte, theologisch sensible Internatspädagogik zum Inhalt. Am Dies Academicus der Universität Luzern wurde sie als beste Doktorarbeit an der Theologischen Fakultät für das Jahr 2020 ausgezeichnet.

Ein von der Wissenschaft stiefmütterlich behandeltes Thema

«Es gibt nur wenige Forschungsprojekte zur Internatspädagogik», stellt Pater Andri Tuor fest. Das Thema sei von der Wissenschaft eher stiefmütterlich behandelt worden. Das komme unter anderem daher, dass Internate gesellschaftlich ambivalent wahrgenommen würden. Zum einen als «totale Institutionen», die 24 Stunden pädagogisch auf junge Menschen einwirkten. Als «Orte des Schreckens», wo durchaus auch Missbräuche vorgekommen seien. Zum andern aber eben auch als Orte, wo in Gruppen Gleichaltriger Grundbedürfnisse Jugendlicher abgedeckt würden. «So gesehen sind Internate sehr attraktiv», stellt Pater Andri Tuor fest. Da brauche man nicht einmal an Jugendbücher wie «Hanni und Nanni» oder die «Harry Potter»-Romane zu denken.

Das Internatsleben hat ihn geprägt: Pater Andri Tuor. Bild: Romano Cuonz

(Engelberg, 5. Januar 2021)

Weil punkto Internatsleben eine Forschungslücke besteht, sammelte der Doktorand vorerst historische und empirische Erfahrungswerte zur Situation in der Schweiz. «Noch zählt man landesweit rund 60 Internate», stellt er fest. Doch gerade im Bereich der konfessionellen Institutionen gebe es ein Internatssterben. Dies, obwohl sie für die Bildung in katholisch-konservativen Gebieten einst eine grosse Bedeutung besassen. Gerade in der Mädchenbildung, als der Staat diese noch nicht abdeckte.

Die wichtigste Frage, die sich Pater Andri – immer mit Fokus auf kirchliche Internate wie Engelberg – stellt: Wie hat aus heutiger Sicht eine theologisch sensible Internatspädagogik auszusehen? Seine wissenschaftlich fundierte Antwort zeigt durchaus auch praktische Wege auf. Er selber sagt es so: «Ich habe Kriterien formuliert, anhand derer man überprüfen kann, ob Internate menschenfreundlich und lebensfördernd sind. So gesehen leistet meine Arbeit auch einen Beitrag zur Humanisierung totaler Institutionen.» Und zu solchen, so Pater Andri, könne man durchaus auch Pfadilager, Kasernen, Gefängnisse und sogar Klöster zählen. Seine Arbeit sei eine Reflexionshilfe, bringt Pater Andri Tuor sein Anliegen auf den Punkt:

«Sie zeigt Pädagogen und andern Leitenden auf, wie man in dafür anfälligen Institutionen Machtmissbrauch minimieren kann.»

Jugendfreundlich und der Selbstwerdung förderlich

Die Gutachter, die Pater Andri Tuors Arbeit ausgezeichnet haben, bezeichnen sie «als Standardwerk für Internate in der Schweiz». Nicht zuletzt, weil es über Jahrzehnte keine vergleichbaren gegeben hat. Den Autor freut dieses Urteil. Sein Fazit: «Ich konnte mit meiner Dissertation aufzeigen, dass Internate, und mit ihnen die Internatspädagogik, jugendfreundlich sein können.»

«Als Bildungsangebot haben sie nach wie vor eine pädagogische Berechtigung.»

Eigentlich müsste der Staat sogar eigene Internatsschulen betreiben. Sie würden nämlich zur Chancengleichheit beitragen. Er habe immer wieder mit Kindern aus bildungsfernen Familien zu tun, die ihr Potenzial nicht abrufen können, stellt Pater Andri Tuor als Rektor der Stiftsschule Engelberg fest. Ein Internat – wenn partnerschaftlich und menschenfreundlich geführt – sei eine gute pädagogische Möglichkeit, solche Jugendliche intellektuell und in ihrer Selbstwerdung zu fördern.