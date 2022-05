Bruder Klaus: Der aufwendige Weg zur Heiligsprechung

Interview 75-Jahr-Jubiläum der Heiligsprechung von Bruder Klaus: So aufwendig ist das Heiligwerden Der Obwaldner Einsiedler Bruder Klaus ist diesen Sonntag seit 75 Jahren heilig. Vor einer Heiligsprechung wird das Leben der betreffenden Person jedoch gut durchleuchtet. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 12.05.2022, 21.15 Uhr

Die Figur von Bruder Klaus wird in die Kirche getragen. Bild: Dominik Wunderli

Am kommenden Sonntag wird das 75-Jahr-Jubiläum der Heiligsprechung von Bruder Klaus gefeiert. Der Obwaldner ist einer von heute Tausenden Heiligen der Katholischen Kirche. Für die Schweiz hat er jedoch eine ausserordentliche Bedeutung. Der in Sachseln aufgewachsene Priester und Seelsorger Peter Spichtig erläutert, welche Voraussetzungen für eine Heiligsprechung gegeben sein müssen.

Wie wird man eigentlich Heiliger?

Peter Spichtig: Der «einfachste» Weg zur Heiligsprechung ist, für den Glauben zu sterben. Das war auch die erste Form davon, die Verehrung der Märtyrer, die bereits in der Antike stattgefunden hat. Die Menschen, die während der Christenverfolgung ihr Leben für «die gute Sache» hingaben, erachtete man als verehrungswürdig.

Und wie sieht der andere Weg aus?

Die andere Möglichkeit ist, auf vorbildliche Art und Weise den Glauben gelebt zu haben. Wenn man ein Renommee hatte als jemand, der zu Lebzeiten für den Glauben eingetreten ist, kann das ebenfalls eine Grundlage für eine Heiligsprechung sein. Allerdings waren es früher vor allem Personen, die in der Öffentlichkeit bekannt waren und ein gewisses Wirkungsfeld hatten. Unter den frühen Heiligen sind daher nicht wahnsinnig viel «normale» Leute, sondern eher Kleriker wie Bischöfe oder Ordensgründer, vielleicht auch noch Könige. Laien hatten es schwieriger, einen ausreichend grossen «Fanklub» aufzubauen. Es braucht schon auch eine nachverfolgbare Verehrung der Person durch andere Gläubige.

Wer initiiert eine Heiligsprechung, sobald diese Bedingungen erfüllt sind?

Wenn eine solche Verehrung feststellbar ist, interessiert sich auch der Bischof eines Bistums irgendwann für die entsprechende Person. Vor der Heiligsprechung muss allerdings erst noch eine Seligsprechung erfolgen. Dazu setzt der Bischof eine Kommission ein, welche den Fall prüft und das Leben der Kandidatin oder des Kandidaten genau durchleuchtet. Das ist bereits ein relativ aufwendiges Verfahren, mit dem sich dann letztlich Rom befasst und darüber befindet.

Worauf achtet man da genau?

Geprüft werden vor allem auch Schriften der Person, falls solche vorhanden sind. Man schaut sich dann die Aussagen der Person an, wie kohärent sie in ihren Ansichten war, ob sie sich im kirchlichen Mainstream bewegt hat oder eher abstruse Aussagen gemacht hat und so weiter. Und je mehr Bücher jemand geschrieben hat, desto unwahrscheinlicher ist die Seligsprechung dann allerdings auch, heisst es.

Ein aus Sicht der Kirche fehlerfreies Leben ist demnach also fast Voraussetzung?

Nein, auch grossen Sündern steht die Heiligsprechung grundsätzlich offen. Ein eindrückliches Beispiel hierfür ist der Franzose Charles de Foucauld, der am kommenden Sonntag heiliggesprochen wird. Er hatte zwar eine sehr illustre Jugend, hat sich dann aber komplett gewandelt und lebte letztlich als Einsiedler in der Wüste. Auch ein Märtyrer hat in seinem Leben vielleicht dumme Sachen von sich gegeben, kann aber dennoch zu einem Heiligen werden.

Und wenn nun später einmal Dinge zum Vorschein kommen würden, welche die Person in ein völlig anderes Licht rücken – könnte eine Heiligsprechung auch rückgängig gemacht werden?

Da wäre mir kein solcher Fall bekannt. Allerdings könnte der Papst als kirchlicher Gesetzgeber theoretisch eine Heiligsprechung revidieren. Aber um solchen Szenarien vorzubeugen, wird die Person eben auch gründlich überprüft. Was aber geschehen kann, ist, dass ein Heiliger quasi einfach «vergessen» wird, wenn er irgendwann peinlich wird. Karl der Grosse wurde lange als Heiliger verehrt. Mittlerweile hat man von ihm aber Abstand genommen, weil er ja doch auch ein Haudegen war und teils unzimperlich vorging.

Zur Person Bild: OZ Peter Spichtig (53) ist in Sachseln aufgewachsen und hat in Luzern das Lehrerseminar besucht. Er hat Theologie in Fribourg und Berkeley studiert, ist Seelsorger und geweihter Priester und lebt in einer Dominikanergemeinschaft in Zürich. Er arbeitet für das Liturgische Institut der deutschsprachigen Schweiz in Fribourg. (lur)

Voraussetzung für die Heiligsprechung ist ausserdem der Nachweis eines Wunders.

Das ist grundsätzlich ebenfalls gefordert, ja. Die Anrufung des Heiligzusprechenden im Gebet muss also beim Betenden ein Wunder bewirken. Dass kann eine Heilung sein oder auch das Überleben eines Unfalls, der eigentlich tödlich hätte sein müssen. Heilungswunder werden von einer Ärztekommission überprüft, die für die Genesung einen medizinischen Grund ausschliessen können muss.

Trotz dieser Hürden kennt die Katholische Kirche heute Tausende Heilige, die genaue Zahl ist nicht bekannt. Vor allem unter Papst Johannes Paul II. gab es eine starke Zunahme, er sprach fast 500 Personen heilig. Wertet diese hohe Anzahl das Heiligsein nicht auch etwas ab?

Bis vor 200 Jahren haben wir die Welt ja noch als europäisch aufgefasst, heute sind wir absolut globalisiert. Es wird heute viel mehr kommuniziert. Da ist es gar nicht anders denkbar, dass es auch mehr Heiligsprechungen von Personen gibt, die heute aus allen möglichen Weltregionen stammen. Der Vatikan hat aber schon auch ein Auge darauf, dass der Heiligenkalender, in dem die Heiligen verzeichnet sind, überblickbar bleibt. Manche Heilige sind auch nicht überregional bekannt, deren Verehrung findet eher regional statt.

Bruder Klaus dürfte somit vor allem auch in Obwalden Verehrung finden?

Auf jeden Fall. Vor allem auch von den Bauern erfährt er viel Verehrung, da er selber ja auch das Bauernleben kannte. Aber auch für die Schweiz als Ganzes hat Bruder Klaus eine grosse Bedeutung und ist einer der wichtigsten Heiligen, da er einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung der Eidgenossenschaft leistete.

Feierlichkeiten zum 75-Jahr-Jubiläum Obwalden 13. Mai, 19.30 Uhr: Ausstellung «Heiligsprechung 1947», Vernissage im Museum Bruder Klaus Sachseln

14. Mai, 20 Uhr: Lieder aus der Bruder-Klaus-Jodlermesse auf dem Feierplatz Flüeli-Ranft

15. Mai, 10 Uhr: Festgottesdienst in der Pfarrkirche Sachseln mit Kardinal Kurt Koch

15. Mai: Dias und Filme der Heiligsprechungsfeier 1947 in der Alten Krone Sachseln

15. Mai, 14 Uhr: Öffentliche Führung im Museum Bruder Klaus in Sachseln

15. Mai, 17 Uhr: Abendmesse in der Pfarrkirche Sachseln Luzern 15. Mai, 11 Uhr: Kino-Dok über Bruder Klaus im Kino Bourbaki Luzern Zug 15. Mai, 14.30 Uhr: Kino-Dok über Bruder Klaus im Kino Gotthard Zug

