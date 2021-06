Interview: Mike Müller über Obwalden und die Zeit ohne Auftritte

INTERVIEW Komiker Mike Müller vor Auftritt in Sarnen: «Mir sind die Begriffe Tschifeler und Reissäckler bekannt» Komiker und Schauspieler Mike Müller tritt erstmals seit längerer Zeit vor 300 Leuten auf. Im Vorfeld zu seinen beiden Auftritten in Sarnen erzählt er, was er über die Region weiss – und verrät, welche Dialekte aus Unterwalden er unterscheiden kann. Florian Pfister 29.06.2021, 05.00 Uhr

Mike Müller tritt am Mittwoch und Donnerstag mit seinem Programm «Heute Gemeindeversammlung» im Erlebnisbad Seefeld in Sarnen auf. Im Interview spricht er über Obwalden, Social Media und warum Komiker keine Kleinkindchirurgen sind.

Mike Müller in seinem Programm «Heute Gemeindeversammlung». Bild: PD

Werden die Leute auch in 50 Jahren noch genauso über Ihre Auftritte lachen können wie heute?

Mike Müller: Das glaube ich nicht. Dazu müsste ich in 50 Jahren immer noch neue Sketche und Theaterstücke schreiben. Klischees und Umstände ändern sich und damit auch der Humor.

Was wissen Sie über die Obwaldner Gemeinden?

In meinem Stück geht es um eine Gemeindefusion. Ich weiss, dass in Obwalden keine solche ansteht. Meistens sind es finanzielle Gründe, die zu dieser Überlegung führen. Damit sind wir auch gleich beim Klischee, das man in den anderen Kantonen hört. Obwalden ist finanziell stark aufgestellt.

Sie waren im September 2018 mit dem gleichen Programm schon in Stans zu Gast. Erkennen Sie Unterschiede zwischen Ob- und Nidwalden?

Ich kenne Nidwalden besser, da ich im Jahr 1998 im Freilichtspiel «Tag des Jammers» mitgespielt habe und somit den ganzen Sommer dort verbracht habe. Mir sind die Begriffe Tschifeler und Reissäckler bekannt. Ich kann auch gut die Dialekte unterscheiden. Beispielsweise höre ich raus, wann jemand einen Engelberger oder einen Stanser Dialekt spricht. Als Aussenstehender sehe ich aber keine grossen Unterschiede. Beide Kantone sind landschaftlich vielseitig und interessant. Im Winter kenne ich Engelberg dank des Wintersports. Die Leute fallen positiv auf, die Abstimmungsresultate negativ.

In Sarnen spielen Sie an der frischen Luft. Was ist anders als im Theatersaal?

Ich habe auch schon draussen gespielt. Es ist ein wenig härter, da an der frischen Luft eine andere Physik herrscht. Drinnen bleibt die Spannung im Raum, draussen muss meine Konzentration höher sein, da es äussere Einflüsse gibt wie die Landschaft rundherum. Für die Leute ist es gut, dass wir draussen spielen können. Die Ansteckungsgefahr ist geringer. Es ist schon lange her, dass ich zum letzten Mal vor 300 Leuten spielen durfte.

Wollen die Leute wieder etwas unternehmen und kaufen deswegen Tickets?

Diejenigen, die kommen, sind guten Mutes und meistens auch geimpft. Die Leute sind lockerer drauf als noch zwischen den beiden Lockdowns. Wir haben die erste Möglichkeit genutzt und vor 50 Leuten gespielt. Das ist nicht rentabel für die Veranstalter. Ein Aufbruch ist spürbar, was auch mit dem Sommer zu tun hat, die Leute geniessen das schöne Wetter. Wir müssen uns bis zum Herbst gedulden, um zu sehen, wie es läuft. Es tut gut, wieder spielen zu dürfen, aber ich bin noch vorsichtig, was die Zukunft anbelangt.

Die Schweizer Promis geniessen ein ruhiges Leben in der Öffentlichkeit, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Stimmen Sie zu?

Das ist sicher so. Wenn wir nur von Deutschschweizern reden, sind das rund sechs Millionen Menschen. Das kann man mit dem Grossraum Berlin oder München vergleichen. Insofern sind wir nur ein kleiner Haufen. Darum ist alles Geprotze, was die Schweizer von sich geben, noch schlimmer und unbedeutender als in anderen Ländern. Wir haben keine Paparazzi in der Schweiz. Rote Teppiche wie an den Filmfestivals in Zürich und Locarno braucht es nicht. Das ist in meinen Augen etwas lächerlich.

Das ist ein Privileg.

Wir haben keine Stars in der Schweiz, denn Stars sind unerreichbar. Bundesräte gehen mit ihrer Beraterin oder ihrem Berater zu Fuss in den Saal der Pressekonferenz. Das ist eben die Schweiz. Ich werde zwar schon angesprochen auf der Strasse, aber mehr brauche ich nicht. Also ja, es ist sehr angenehm.

Wie haben Sie die Zeit genutzt, in der keine Auftritte möglich waren?

Im ersten Lockdown habe ich ein Theaterstück geschrieben, im zweiten habe ich es geprobt. Vor zwei Wochen konnte ich endlich die Premiere dieses Stücks namens «Erbsache – Heinzer gegen Heinzer und Heinzer» machen. Eine Gerichtsverhandlung, die sich ums Erben dreht. «Heute Gemeindeversammlung» habe ich zu einem Ensemble-Stück umgeschrieben, das nun bei einem Theaterverlag aufliegt. Als Autor kann man sich schon beschäftigen, aber ich wäre froh, wenn es vorbei wäre. Wir haben eine lange Durststrecke hinter uns.

Sie wurden während der Pandemie ausserdem zum Youtuber und verkörpern auf der Plattform eine kleine Auswahl Ihrer ikonischen Figuren. Bauen Sie sich ein weiteres Standbein auf?

Ich wollte das schon länger machen und habe auch noch mehr vor mit dem Kanal. Der Lockdown sorgte dafür, dass ich das Projekt schneller lanciert habe als ursprünglich geplant. Wenn die Videos viele Views haben, freut mich das natürlich. Aber sie sind nicht dazu da, um Geld zu verdienen. Mit dem Youtube-Kanal kann ich neue Ideen und neue Formen ausprobieren. Das kann man nicht mit einem Auftritt auf einer Bühne vergleichen.

In den sozialen Medien sind Sie auf Twitter zugegen, warum nicht auch auf Instagram oder Tiktok?

Die Youtube-Videos poste ich auch auf Instagram. In Zukunft sollte und muss man online präsent sein in der einen oder anderen Form. Twitter ist eine gute Fingerübung, da die Zeichen beschränkt sind. Es ist immer von Vorteil, wenn man als Komiker einen Rahmen hat. Ich versuche, nicht zu sehr auf den sozialen Netzwerken unterwegs zu sein. Das kann ich mir mit meiner Reichweite leisten, im Gegensatz zu jungen Comedians ohne grosses Publikum. Mein Hauptgeschäft ist und bleibt live.

Was können die aufstrebenden Comedians von Ihnen lernen?

Das weiss ich nicht. Ich hoffe, sie sehen die Begeisterung für diese Form, wie toll es ist, auf der Bühne zu stehen und Seich zu machen.

Und was raten Sie ihnen?

Schaut euch Shows und Sketches an. Findet heraus, was euer Geschmack ist, welche Themen euch interessieren und welche Komiker euch gefallen. Schaut von ihnen ab, was ihr mögt, und probiert einfach aus. In der Komik muss man seinen eigenen Weg finden, was nicht immer einfach ist. Im besten Fall macht man die Dinge, die zu einem passen, im schlechtesten Fall verläuft man sich. Dennoch: Es gehört dazu, dass einmal etwas schiefläuft.

Bei Ihnen auch?

Ständig. Eine Probe ist ein permanentes Scheitern, man macht sich lächerlich. Aber das ist nicht schlimm. Wir sind keine Kleinkindchirurgen, bei denen das Leben am seidenen Faden hängt und Eltern mit Tränen in den Augen trösten müssen. Vielleicht vergrault man eine Person aus dem Publikum und sie wird beim nächsten Mal kein Ticket mehr kaufen. Das ist alles, was passieren kann.

Über was machen Sie sich auf der Bühne auf keinen Fall lustig?

Über etwas, bei dem mir keine Jokes einfallen.