Interview Plagen das «Kempinski Palace» in Engelberg Personalsorgen? Der Hoteldirektor nimmt Stellung Im «Engelberger Anzeiger» waren kürzlich mehrere Stelleninserate des Hotels Kempinski Palace Engelberg ausgeschrieben. Direktor Andreas Magnus bestätigt, dass es auch in der Luxushotellerie immer schwieriger wird, genügend geeignetes Personal zu rekrutieren. Manuel Kaufmann 01.02.2022, 16.30 Uhr

Hoteldirektor Andreas Magnus im Restaurant Cattani im Engelberger «Kempinski Palace». Bild: Nadia Schärli (Engelberg, 1. Juni 2021)

Das «Kempinski Palace Engelberg» hat seine erste Festtagssaison hinter sich. Wie ist es gelaufen und sind Sie mit der Auslastung zufrieden?

Andreas Magnus: Wir durften über die Feiertage erfreulicherweise viele Gäste begrüssen. Die Gesamtauslastung entsprach voll und ganz den Erwartungen, ich bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Wir hatten je nach Zeitraum eine tägliche Belegung zwischen 100 und 250 Gästen.

Woher stammten denn die Gäste? Kamen die zum Skifahren?

Wir hatten einen guten Mix aus unterschiedlichen Nationalitäten, der Schwerpunkt lag bei Gästen aus der Schweiz. Andere Nationalitäten waren Deutschland, die Niederlande, Grossbritannien und Schweden. Ich würde sagen, es war auch eine gute Mischung aus Ski-, Wander- und Wellnesstouristen sowie ganz allgemein Gästen, die einfach nur raus aus der Stadt und rauf auf die Berge wollten.

Im «Engelberger Anzeiger» waren mehr als zehn offene Stellen ausgeschrieben: Hat das «Kempinski Palace» Personalsorgen?

Wir versuchen, alle offenen Stellen über so viele Kanäle wie möglich zu verbreiten. Zehn offene Stellen entsprechen nicht einmal zehn Prozent unserer Gesamtbelegschaft, das ist also eine absolut normale Anzahl für einen Ganzjahresbetrieb im ersten Betriebsjahr.

Wirkt sich dies irgendwie auf das Erlebnis der Gäste aus?

Bisher gibt es keine Auswirkungen auf das Gesamterlebnis der Gäste, aber wir haben manchmal Schwierigkeiten, alle benötigten Mitarbeiter mit den gewünschten Sprachkenntnissen zu bekommen. Wir rekrutieren so viele wie möglich aus der Schweiz, müssen uns aber auch im Ausland umsehen und können dann nicht immer sicherstellen, dass das Personal gut Schweizerdeutsch oder Deutsch im Allgemeinen beherrscht.

Gibt es Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden?

Ja, der Arbeitsmarkt für das Gastgewerbe im Allgemeinen ist derzeit schwierig, da die Zahl der Arbeitskräfte insgesamt stark zurückgegangen ist. In einer Branche, die in vielen Teilen der Welt weitgehend geschlossen oder verkleinert wurde, haben sich viele Menschen entschieden, neue berufliche Wege einzuschlagen und in andere Branchen zu gehen. Dies setzt uns alle unter Druck, gerade jetzt, wo immer mehr Hotels in Europa wiedereröffnet werden und das Geschäft wieder anzieht. Es handelt sich hier jedoch um eine globale und nicht um eine lokale Herausforderung für die Schweiz, Engelberg oder unser Hotel.

Bestehen auch im Frutt Mountain Resort personelle Engpässe?

Im Allgemeinen sind wir gut aufgestellt, aber wir stehen vor ähnlichen Herausforderungen, was die Suche nach deutschsprachigem und insbesondere nach Servicepersonal angeht. Wir haben aber ein dynamisches und motiviertes Team auf der Frutt, das mit viel Herzblut bei der Sache ist und wirklich einen tollen Job macht.

Auch der Chef de Bar Balazs Molnar hat das Unternehmen wieder verlassen. Was waren die Gründe dafür? Hatte er schlicht zu wenig zu tun in der Palace-Bar?

Wir freuen uns, mitzuteilen, dass Balazs zum ersten Mal Vater eines Mädchens geworden ist. Er ist zurück nach Budapest gezogen, um in der Nähe seiner Frau und des Babys zu sein. Wir behalten ihn weiterhin als Berater, der uns einmal im Monat oder bei Bedarf zu konzeptionellen Entwicklungs- und Schulungszwecken besucht.

