Marc Storace und Abt Christian Meyer im Interview

Interview Rock trifft auf Hallelujah – Storace: «So fremd ist mir die christliche Welt nicht» Unterschiedlicher könnten ihre Lebensarten nicht sein. Hier der nach den Regeln des heiligen Benedikt lebende Abt Christian Meyer, dort mit Marc Storace einer der weltbesten Rocksänger. Eine Annäherung. Beat Christen Jetzt kommentieren 24.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marc Storace und Abt Christian Meyer verbindet einiges – offenbar auch der Humor. Bild: Beat Christen (Engelberg)

Kennengelernt haben sich Marc Storace, einer der grössten Rocksänger der Welt, und der Engelberger Abt Christian Meyer vor neun Jahren. Für eine Fernsehsendung hat der Rocksänger dem Mönch seine Welt gezeigt und ihn in das Probelokal der Band Krokus entführt. Im Gegenzug liess sich Marc Storace im Kloster Mariastein und im Frauenkloster Maria-Rickenbach auf die Welt und Lebensgewohnheiten der Benediktinermönche ein.

Abt Christian Meyer, wie ist es damals zu diesem aussergewöhnlichen Treffen gekommen?

Abt Christian Meyer: Durch eine gemeinsame Bekannte von Marc und mir, die damals PR-Chefin von einem Autokonzern war und für die Lancierung eines neuen Modells eine Alternative zur damals üblichen Autowerbung mit leichtbekleideten Frauen suchte. So entstand die Idee mit der etwas ungewöhnlichen Pilgerfahrt vom Kloster Mariastein über den Passwang nach Solothurn. Die Reise ging weiter zum Flugplatz in Buochs, wo wir dann mit dem neuen Auto so richtig Gas geben konnten. Endziel war das Kloster Maria-Rickenbach.

Marc Storace, wie haben Sie als Rockstar auf dieses aussergewöhnliche Treffen reagiert? Immerhin prallten da zwei nicht ganz so kompatible Welten aufeinander.

Marc Storace: So fremd ist mir die christliche Welt nicht. Malta, wo ich aufgewachsen bin, ist eine sehr christliche Insel und meine ersten Gesangsversuche startete ich im Chor der Kirche St. Gregor. Mit einem Abt hatte ich bis zu diesem Treffen noch nie zu tun gehabt. Entsprechend fühlte ich mich geehrt, gemeinsam mit Abt Christian diese Pilgerfahrt anzutreten. Zugegeben, ein bisschen mulmig war mir damals schon. Für uns als Rock’n’Roller waren damals Heaven und Hell zentrale Themen. Aber das war damals.

Wenn man sich die Fernsehsendung von damals anschaut, haben Sie sich gleich auf Anhieb verstanden. War dies nur vor der Kamera so?

Marc Storace: Wir haben es tatsächlich vom ersten Augenblick an gut miteinander gehabt.

Abt Christian Meyer: Beide waren offen für die Welt des anderen und gingen die Geschichte ohne Vorurteile an.

Blieb es bei diesem einmaligen Treffen oder sind Sie sich in der Zwischenzeit wieder einmal begegnet?

Marc Storace: Einmal haben wir uns nochmals getroffen. Ich wurde für ein Hochzeitsfest engagiert. Das Brautpaar wurde von Abt Christian getraut.

Der Tagesablauf in einem Benediktinerkloster ist streng geregelt und beginnt morgens um halb sechs Uhr mit dem ersten Gebet, der Mette. Die Konventmesse, Mittagshore, Vesper und Komplet bestimmen weiter den Tagesrhythmus der Mönche. Zählt man all die Gebetszeiten zusammen, ergibt das schon mal zweieinhalb Stunden des Innehaltens. Marc Storace, Tagwache kurz nach 5 Uhr in der Früh. Wäre dies etwas für Sie?

Marc Storace: Nur im äussersten Notfall. Ich bin eine Eule. Bis morgens um zwei Uhr all meine Serien auf den verschiedenen TV-Kanälen ansehen und dann ins Bett gehen, ist eher meine Welt. Zu meiner Ehrenrettung muss ich jedoch sagen, dass ich bei meinen zwei Kindern jeweils Nachtschicht geschoben habe. Den Schoppen haben sie dann von mir bekommen.

Auf den ersten Blick scheinen zwischen ihrem Leben und jenem von Abt Christian Welten zu liegen. Ist dem so, oder täuscht der Eindruck?

Marc Storace: Was den Tagesablauf betrifft, sicher. Aber ich denke, dass unsere spirituellen Welten gar nicht so weit auseinander liegen.

Wünschen Sie sich ab und zu solche Oasen der Ruhe, wie sie die Mönche in einem Kloster gemäss den Benediktsregeln mit den fixen Gebetszeiten haben?

Marc Storace: Solche Ruhephasen gibt es auch bei mir. Zum Beispiel ist mir die Siesta nach dem Mittagessen sehr wichtig. Ich denke aber, dass das Entfliehen aus der Alltagshektik jedem Menschen guttut. Ob dies mit fixen Gebetszeiten wie bei den Mönchen oder Siesta ist, ist am Ende nicht so wichtig. Hauptsache, man findet die richtige Balance.

Bis in alle Nacht hinein feiern, laute Musik, Groupies bis zum Abwinken. Das Klischee von Sex, Drugs and Rock’n’Roll haftet Rockmusikern ebenso an, wie das Verpennen des halben Tages. Abt Christian Meyer, haben Sie nicht manchmal Lust, aus Ihrer Welt auszubrechen und mal so richtig wie ein Rockstar auf die Pauke zu hauen?

Abt Christian Meyer: Wer träumt nicht davon, einmal in eine andere Berufswelt einzutauchen oder einen Tapetenwechsel vorzunehmen? Da unterscheide ich mich nicht von anderen Menschen. Das Gute an solchen Szenenwechseln ist am Ende die Bereicherung der eigenen Erfahrungen. Was bleibt ist die Frage, wie geht man mit den Folgen um, wenn man plötzlich aus seinem Rhythmus gerissen wird.

Marc Storace in Konzert Marc Storace gilt als eine der weltbesten Rockstimmen. Nach der Auflösung von Krokus hat er sich entschieden, als Solokünstler nochmals durchzustarten und neue Songs zu schreiben. Grundlage für das Konzert in Engelberg bilden die Songs seines Soloalbums «Live and Let Live». Gleichzeitig kommen die Konzertbesucher im Engelberger Kursaal am Freitag, 29. Juli, in den Genuss von Songs aus den gemeinsamen Zeiten mit den beiden Schweizer Bands TEA und Krokus. Marc Storace verspricht ein 90-minütiges Rock-Spektakel vom Feinsten. Im Vorprogramm spielt die Engelberger Rockband Dir Donkeys Revenge. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Ticketvorverkauf bei Engelberg-Titlis Tourismus.

Von Ihnen ist bekannt, dass Sie ein grosser Fan vom Eurovision Songcontest sind. Was fasziniert Sie so an diesem Schaulaufen von Stars und Sternchen?

Abt Christian Meyer: In erster Linie ist es die ganze Show. Viele der Sängerinnen und Sänger müssen enorm fit sein, um die ganze Performance perfekt hinzukriegen und dabei auch noch die Töne richtig zu treffen. Für drei Minuten eine so perfekte Show hinzukriegen, ist faszinierend. Und das alles für diesen einmaligen Auftritt.

Rockmusik ist laut und die Texte kommen oft fadengerade auf die Gehörgänge zu. Dröhnt bei Ihnen im Auto auch mal Rockmusik aus den Lautsprechern?

Abt Christian Meyer: Rockmusik um des Lärmwillens, nein. Rockmusik mit einer Melodie, ja.

Marc Storace: Musik ist immer Geschmacksache. Meine neue CD hat sehr melodiöse Kompositionen, die man sich reinziehen sollte.

Die Musik hält ihn jung

Marc Storace feierte vor einem Jahr seinen 70. Geburtstag. Bevor er 1980 Frontmann und Songwriter der Schweizer Hardrock-Band Krokus wurde, sang er unter anderem bei den Schweizer Progressive-Rockern TEA. Anfangs 2021 startete Marc Storace die Arbeiten an seiner Solo-Karriere als Storace und Ende 2021 erschien seine erste Solo CD «Live and Let Live».

Marc Storace, andere in Ihrem Alter setzen sich zur Ruhe. Was ist Ihr Antrieb, weiterhin die Bühnen dieser Welt zu rocken?

Marc Storace: Musik ist meine grosse Leidenschaft. Sie hält mich jung und vor allem bin ich dankbar dafür, dass meine Stimme bis heute gehalten hat. Das ist ein grosses Geschenk.

Abt Christian Meyer: Da passt Marc perfekt zu uns im Kloster. Auch wir kennen kein Pensionsalter (grosses Gelächter).

Frei übersetzt lautet der Titel Ihres Solo-Albums «Leben und leben lassen». Hören wir aus diesem Titel eine gewisse Altersweisheit heraus?

Marc Storace: So direkt gefragt: Ja. Der Spruch begleitet mich jedoch schon lange. Mein Vater hat in mir mit auf den Weg gegeben. «Live and Let Live» war schon vor 22 Jahren mal der Titel von einem meiner ersten eigenen Songs. Entstanden zu einer Zeit, wo ich mit Krokus zerstritten und gleichzeitig gerade die Irak-Invasion von Sadam Hussein in Gange war. Mit dem Ukrainekrieg hat die Thematik nochmals an Ernsthaftigkeit gewonnen. Dass sich die Geschichte immer wiederholt, macht mich traurig.

Die beiden haben sich vor neun Jahren beim Dreh einer Fernsehsendung kennen gelernt. Bild: Beat Christen (Engelberg)

Er erledigt die Arbeit lieber selber

Abt Christian Meyer wurde am 27. November 2010 von seinen Mitbrüdern zum 59. Abt des Benediktinerklosters Engelberg gewählt. Seine Amtszeit wird mit 70 Jahren enden. Als Abt obliegt ihm die oberste Verantwortung für das Kloster Engelberg, aber auch für das Kloster Mont Fébé in Kamerun.

Abt Christian Meyer, als Abt sind sie sozusagen der Manager des Klosters, während bei Marc ein Manager seine Konzerte organisiert. Möchten Sie mal die Rolle tauschen?

Abt Christian Meyer: Da bestehen aber gewaltige Unterschiede. Wenn bei Marc etwas schiefläuft, ist der Manager der Schuldige. Läuft bei mir etwas schief oder bei einem allfälligen Manager von mir, muss am Ende trotzdem ich den Kopf hinhalten. In meinem Fall macht ein Manager keinen Sinn. Ich erledige die Arbeit lieber selber. Dann ist auch gleich klar, wer der Schuldige ist. Das Kreuz ablegen und mal so richtig tief durchatmen, würde ich aber schon gerne.

Die Kirchenbesucher werden immer weniger, während die Fans in grossen Scharen zu Rockkonzerten pilgern. Kann die Kirche von Konzertveranstaltungen wie jene von Marc Storace etwas «abkupfern»?

Abt Christian Meyer: Gegenfrage: Wie würde es wohl Marc ergehen, wenn er an jedem Wochenende in Engelberg ein Konzert veranstalten würde? Irgendwann wäre sein Pilgerstrom auch kleiner. Einmal hier, einmal dort. Seine Konzerte sind Schlaglichter. Gottesdienste haben Beständigkeit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen