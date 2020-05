Iria Gut wird neue Geschäftsleiterin des Rütimattli Der Stiftungsrat der Stiftung Rütimattli in Sachseln hat Frau Iria Gut als neue Geschäftsleiterin gewählt. 05.05.2020, 18.42 Uhr

Iria Gut. Bild: PD

(pd/mu) Der Stiftungsrat der Stiftung Rütimattli in Sachseln hat Iria Gut als neue Geschäftsleiterin gewählt. Sie tritt die Stelle am 1. August an. Iria Gut ist ausgebildete Heilpädagogin mit einem vertieften Fachwissen im Bereich der Sozial- und Heilpädagogik sowie im Schulmanagement. Seit zehn Jahren ist sie als Rektorin an Heilpädagogischen Schulen tätig, zuerst in Sursee und aktuell in Luzern. Iria Gut ist verheiratet und wohnhaft in Luzern.