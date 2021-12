Kraftwerk Sarneraa hat überdurchschnittlich viel Strom produziert

Jahresbilanz Kraftwerk Sarneraa: Überdurchschnittlich viel Strom produziert Das niederschlagsreiche Jahr 2021 kam der Wasserkraft zugute. Das Kraftwerk Sarneraa produzierte Strom für rund 3200 Haushalte. Markus Villiger 05.12.2021, 14.15 Uhr

Das Kraftwerk Sarneraa hat im vergangenen Geschäftsjahr 14,4 Millionen Kilowattstunden produziert. Die überdurchschnittliche Produktion ist umso bemerkenswerter, da der Kraftwerksbetrieb im vergangenen Geschäftsjahr herausfordernd war.

Das Kraftwerk Sarneraa hat im vergangenen Jahr überdurchschnittlich viel Strom produziert. Bild: PD

Für die Wasserkraft hatte das niederschlagsreiche Jahr 2021 sein Gutes: Im Vergleich zum 20-jährigen Mittel war die Produktion der Kraftwerk Sarneraa sowohl im Winterhalbjahr als auch im Sommerhalbjahr überdurchschnittlich. Per Ende des Geschäftsjahres 2020/21 resultierte gegenüber dem Vorjahr aufgrund grosser Zuflüsse eine um 10,3 Prozent höhere Produktion. Die Stromproduktion von 14,4 Millionen Kilowattstunden entspricht einem Verbrauch von rund 3200 Haushalten.

Insbesondere mit der Winterproduktion ist das Kraftwerk eine gute Ergänzung zum starken Ausbau der Solaranlage. «Mit der Wasserkraft können wir auch dann Strom produzieren, wenn die Sonne nicht scheint und so die Winterversorgung stärken», sagt Marc Rothenfluh, der neue Geschäftsführer des Kraftwerks Sarneraa.

Einige Herausforderungen zu bewältigen

Die überdurchschnittliche Produktion ist umso bemerkenswerter, da der Kraftwerksbetrieb im vergangenen Geschäftsjahr nicht optimal lief. So musste die Produktion während mehrerer Tage aufgrund von Wassereinbrüchen im Hochwasserschutz-Stollen unterbrochen werden.

Zudem war insbesondere im Juli 2020 das Hochwasser eine Herausforderung. An fünf Tagen wurde eine Abflusskapazität der Sarneraa von über 40 Kubikmeter pro Sekunde gemessen; die Spitze betrug gar 55 Kubikmeter pro Sekunde, was letztmals 2013 der Fall war. Um die Staukote im Wichelsee aufrecht zu halten und die Hochwasserschutzbaustelle zu schützen, mussten die Wassermassen zeitweise durch den grossen Stauschütz geregelt werden. Durch den hohen Zufluss in den Wichelsee wurde viel Schwemmholz und Treibgut in den Einlaufrechen gespült, was unter grossem personellem Aufwand entsorgt werden musste.

Am Aktienkapital der Kraftwerk Sarneraa AG sind die Gemeinden Alpnach, Sarnen sowie der Kanton Obwalden beteiligt. Die CKW ist mit der Betriebs- und Geschäftsführung betraut und bezieht als weitere Aktionärin in Form einer Pachtvereinbarung die produzierte Energie. Seit Ende des Jahres 2020 amtet Jürg Berlinger, Gemeindepräsident von Sarnen, als Verwaltungsratspräsident der Kraftwerk Sarneraa AG. Vizepräsident des Verwaltungsrates ist der Alpnacher Gemeindepräsident Marcel Moser.