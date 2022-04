Musikgesellschaft Giswil lässt Heldenmelodien ertönen

Jahreskonzert Von Herkules bis Bond: Musikgesellschaft Giswil lässt Heldenmelodien auf der Konzertbühne ertönen Mit dem Jahreskonzert 2022 und mit Freuden kehrt die Musikgesellschaft Giswil wieder in die Normalität zurück. Primus Camenzind 05.04.2022, 18.15 Uhr

Ende Januar nahmen in Giswil knapp 40 Musikantinnen und Musikanten die Probearbeit unter der Leitung von Annette Jakob wieder auf. «Es fehlen noch einige in unseren Reihen», erklärt die Flötistin Monika Abächerli im Gespräch mit unserer Zeitung. «Es handelt sich nicht etwa um Vereinsaustritte, sondern um Dispensen aus Respekt vor den Folgen der Pandemie.» Die Leitung der Musikgesellschaft Giswil hat für die Konzerte vom kommenden Samstag und Sonntag jedoch für Ersatz gesorgt. «Allerdings nur minimal, wir wollen einfach ein schönes Programm gut spielen können», so Monika Abächerli.

Die Musikgesellschaft Giswil bereitet sich auf ihre Jahreskonzerte vor. Bild: PD (Giswil, 2. April 2022)

Verschiedenste Helden sind im diesjährigen Programm angesagt. «Was wären Filme ohne Figuren wie James Bond, Herkules oder Zorro», steht in den Programmnotizen geschrieben. «Helden inspirieren Jung und Alt und lassen viele Menschen mit Hoffnung an eine unbeschwerte Zukunft glauben.»

Hexen, Heilige, Götter

Das Blasorchester eröffnet mit «The Witch and the Saint» («Die Hexe und die Heilige») von Steven Reineke. Das Werk erzählt von den Hexenverbrennungen im Mittelalter. Daraufhin erscheint «Donar», der Gott des Donners aus der germanischen Mythologie. Der prachtvolle Konzertmarsch von Jan Van der Roost ist von Kraft und Schönheit geprägt und entlässt das Publikum mit starken Gefühlen ins Foyer, wo zur Erfrischung kalte Getränke erhältlich sind.

Den zweiten Konzertteil eröffnet das Ensemble unter der Leitung von Annette Jakob erneut heldenhaft mit «Herkules», der von Alan Menken komponierten Musik zum gleichnamigen Zeichentrickfilm von Walt Disney. In der Folge lebt «The Legend of Zorro» auf, vertont von James Horner für den US-Abenteuerfilm aus dem Jahr 2005. Mit Melodien aus den Filmen «James Bond 007» und dem bestbekannten Marsch aus der Serie «Police Academy» endet das attraktive Repertoire der Giswiler Instrumentalisten.

Im zweiten Konzert am Palmsonntag um 17 Uhr bereichert ausserdem die Jungmusik Giswil/Lungern/Sarnen unter der Leitung von Norbert Kiser das musikalische Geschehen in der Konzerthalle.

Hinweis: Die Konzerte finden am Samstag, 9. April, 20 Uhr und am Sonntag, 10. April, 17 Uhr (mit der Jungmusik) in der Konzerthalle in Giswil statt. Eintritt frei, Türkollekte.