«Donnschtig-Jass» Kommt die beste Schweizer Jassfamilie aus Kerns? Die Wagners aus Kerns haben sich ins «Donnschtig-Jass»-Finale gespielt. Ein Familienmitglied hat schon Erfahrung mit dem Jassen vor TV-Kameras. Matthias Piazza 09.08.2021, 17.34 Uhr

Die Familie Wagner aus Kerns mit Hansruedi Durrer, Rosi Wagner, Lena Wagner und Richi Wagner (von links). Bild: SRF

Wird Kerns Schweizermeister im Jassen? Die Chancen auf diesen, wenn auch nicht offiziellen Titel, stehen gut. In der siebten und letzten «Donnschtig-Jass»-Sendung in diesem Jahr jasst die Familie Wagner aus Kerns am Donnerstag im Finale gegen die Familie Müller aus Bern. Der Gewinner wird zur besten Schweizer Jassfamilie gekürt. Richi Wagner blickt der Finalsendung gelassen entgegen. «Wir werden unser Bestes geben. Wenn es zum Sieg reicht, ist es gut, wenn nicht, war es eine super Erfahrung», meint der 36-jährige Servicetechniker für Medizinalgeräte.

Ihr Jasskönnen haben die vier Kernser schon einmal unter Beweis gestellt. Im ersten diesjährigen «Donnschtig-Jass» am 1. Juli stachen sie mit 37 Differenzpunkten die Familie Kreuzer aus Glis VS aus, welche auf 75 Punkte kam. Das Differenzverhältnis war für die Kernser das Ticket ins Finale. «Wir hatten sicher auch ein Quäntchen Glück», blickt er auf das erfolgreiche Turnier zurück. «Dazu kam sicher, dass ich mit meiner Mutter als Jasspartnerin harmonierte», schmunzelt er. Im anderen Wagner-Team bewährten sich seine Frau Lena und sein Götti Hansruedi Durrer.

Die Idee, sich für den «Donnschtig-Jass» zu bewerben, kam von seiner Frau. Beim zweiten Anlauf klappte es nun. Am 1. Juli hatten sie im Kundelfingerhof in Schlatt TG nicht nur Spielerglück. «Wir erwischten im Gegensatz zu unseren Nachfolgern gutes Wetter. Auch von der Atmosphäre her stimmte es, die Leute vom Fernsehen waren sehr nett», erzählt er. Dass rund 400'000 Leute vor dem Fernseher die Spielzüge verfolgen, blende man aus, wenn man ins Spiel vertieft sei. Dass er trotz Fernsehkameras so cool bleibt, dürfte auch daran liegen, dass er schon etwas fernseherfahren ist. So habe er vor zwei Jahren auch schon mal am «Samschtig-Jass» teilgenommen.

Seine Frau aus Kasachstan wurde zur begeisterten Jasserin

Nebst Glück brauche es fürs erfolgreiche Jassen auch regelmässiges Training, um die Punkterechnerei, insbesondere beim «Differenzler», flink zu beherrschen, meint Richi Wagner, der auch Mitglied im eidgenössischen Differenzler-Jassverband ist. Er jasst, seit er ein Kind ist. Als Jugendliche hätten sie lieber im Restaurant gejasst als in einer Disco getanzt. «Jassen ist vielseitig, gesellig und ein schöner Zeitvertreib.» Von seiner Begeisterung liess sich auch seine Frau anstecken, die nicht mit dem Jassen aufgewachsen ist. Sie kommt aus Kasachstan.

«Als sie in die Schweiz kam, interessierte sie sich sofort für unsere Kultur und das Jassen, lernte schnell und wurde so bald zu einer begeisterten und guten Jasserin.»

Nach dem erfolgreichen Auftritt Anfang Juli sei die Resonanz in Kerns nicht ausgeblieben. «Unser Fanclub begleitet uns auch diesmal wieder nach Schlatt. Und viele werden das Finale am Fernseher verfolgen, wie sie mir versichert haben.»