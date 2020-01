Jeder Kilometer auf der Langis-Loipe zählt Sporteln für benachteiligte Kinder: Am Samstag ist der Sponsoren-Langlauf auf dem Langis. 22.01.2020, 17.16 Uhr

Der nächste Sponsoren-Langlauf auf dem Langis steht wieder an. Bild: Urs Burch/PD

(pd/mw) «Unser Sponsoren-Langlauf im Langis ist einzigartig»,betont Marco Berwert in der Einladung zur diesjährigen Ausgabe.

In den bisherigen zehn Events konnten die Läufer insgesamt über 32000 Kilometer in die Spuren legen und via Firmen- und Privatsponsoring einen Gesamtbetrag von über 370000 Franken zusammenbringen.

Erlös geht an Terre des hommes-Projekt

Seit 2003 kommt das «erlaufene» Geld als Reinerlös dem Projekt «La Maison» von Terre des hommes zu. In Massongex, im Wallis, werden Kinder aus aller Welt, die in ihrem Heimatland nicht operiert oder behandelt werden können, nach einer Operation bis zu ihrer Genesung und Rückkehr in ihr Heimatland betreut. Hinter dem Sponsoren-Langlauf im Langis steht eine zusammengeschweisste Truppe unter der Leitung von Marco Berwert, Urs Burch und Röbi Ettlin, welche die vollen Organisationskosten selber tragen.

Sie werden zusätzlich von zahlreichen Helfern der Freiwilligengruppe von Terre des hommes Obwalden/Nidwalden unterstützt.

Klassisch und Skating für alle Langläufer

Zu dem sportlich-karitativen Anlass sind alle Langläufer willkommen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Die Startnummernausgabe für den Sponsoren-Langlauf erfolgt im Hotel Langis von 9 Uhr bis 13.45 Uhr. Gelaufen werden kann durchgängig von 10 bis 14 Uhr – klassisch auf 2,2 Kilometer oder Skating auf 3,3 Kilometer pro Runde.

Informationen zum Sponsorenlauf