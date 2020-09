Jetzt wird die Tunnelbohrmaschine für den Entlastungsstollen im Sarneraatal montiert In knapp drei Monaten wird im Kanton Obwalden am Hochwasserentlastungsstollen gebohrt. Nun ist der Kopf der Tunnelbohrmaschine in die Baugrube gehievt worden. René Meier 28.09.2020, 16.22 Uhr

Der Bohrkopf weist einen Durchmesser von 6,53 Metern auf und ist 88 Tonnen schwer. Er wurde am Montag mit einem der stärksten Raupenkräne der Schweiz in die Baugrube gehievt. Angeliefert wurde der Bohrkopf und die Maschine in den letzten Tagen:

Die Montage des Bohrkopfs und der Aufbau der 150 Meter langen Tunnelbohrmaschine schreiten gemäss Mitteilung des Kantons Obwalden planmässig voran. Der Kanton rechnet damit, dass die Tunnelbohrmaschine ab Anfang 2021 Fahrt aufnehmen wird und täglich 20 Meter vorwärts kommt. Der Durchschlag in Sachseln wird im Sommer 2022 erwartet.

Der Hochwasserentlastungsstollen wird über eine Länge von 6,5 Kilometern von Alpnach unterhalb des Wichelsees bis nach Sachseln am Sarnersee führen. Mit dem Stollen soll der Sarnersee bei Hochwasser entlastet werden. Er wird bis zu 100'000 Liter Wasser pro Sekunde Wasser aus dem Sarnersee aufnehmen und ableiten und damit Überschwemmungen verhindern können.