Jubiläum «Wir sind ein Familienmarkt» – der Sarner Wochenmarkt wird 40 Jahre alt Er ist zur Institution im Obwaldner Hauptort geworden. Die Sarnerinnen und Sarner halten ihrem Wochenmarkt auch nach 40 Jahren die Treue. Für die Zukunft wollen die Sarner Märtlyt gerüstet sein. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Sarner Wochenmarkt im vergangenen Herbst. Bild: PD (Sarnen, 2. Oktober 2021)

Es fehlt etwas im Sarner Dorf, fanden sieben Sarner vor 40 Jahren. Den Worten folgten Taten. Sie riefen 1982 den Sarner Wochenmarkt ins Leben, der sich in den vier Jahrzehnten seines Bestehens zu einer Institution im Obwaldner Hauptort etabliert hat.

Dies ist auch Andrea Odermatt-Kiser (30) zu verdanken, der Enkeltochter eines 2016 verstorbenen Gründungsmitglieds, die seit 2016 den Verein Sarner Märtlyt präsidiert und so die lange Tradition weiterführt.

Der Sarner Wochenmarkt am 25-Jahr-Jubiläum. Bild: Obwaldner Zeitung (5. Mai 2007)

Immer samstags zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, von Mai bis Oktober, bietet zurzeit ein Dutzend Produzenten Gemüse, Obst, Brot, Konfitüre, Käse, traditionelle Chässchnitte, Raclette und andere Produkte feil. Thailändische und eritreische Spezialitäten sind ebenfalls im Angebot.

Auch Andrea Odermatt-Kiser ist am Markt mit einem Stand präsent. Sie verkauft am Wochenmarkt Obst, Eier, Kirschen, Erdbeeren, Honig, Most, Fleisch und sonstige Produkte ihres Hofs Heiligkreuz ob Sarnen, den sie vor sechs Jahren übernommen hat und die sie auch über ihr Hof-Fänschter Heiligkreuz vertreibt.

«Wenn im Winter kein Wochenmarkt stattfindet, fehlt mir etwas»

Andrea Odermatt-Kiser, Präsidentin des Vereins Sarner Märtlyt. Bild: PD (Sarnen, 2. Oktober 2021)

Sie spricht von einem hohen Stellenwert, den der Sarner Wochenmarkt im Dorf geniesse. «Die Leute treffen sich am Markt, halten einen Schwatz ab, trinken in den Marktbeizen etwas zusammen und können die einheimischen Bauern und sonstige Produzenten unterstützen», erzählt sie.

Und auch die Marktstandbetreiber würden den Auftritt geniessen, wie sie auch aus eigener Erfahrung wisse.

«Wenn im Winter kein Wochenmarkt stattfindet, fehlt mir etwas, es ist dieses Marktfieber, das kann ich gar nicht genau beschreiben.»

Darum würden ihre Kolleginnen und Kollegen und sie den Aufwand gerne auf sich nehmen, und um 5 Uhr in der Früh mit den Aufbauarbeiten für den Stand beginnen. Auch wenn die Einnahmen, besonders bei schlechtem Wetter, manchmal etwas tiefer ausfielen als erhofft.

Trotz der neuen Trends wie Einkaufen im Internet erfreue sich der Markt auch heute noch ungebrochener Beliebtheit, nicht zuletzt wegen der Geselligkeit. «Wir sind ein Familienmarkt», hebt sie eine Besonderheit des kleinen Sarner Marktes hervor, der sich von einem grösseren Wochenmarkt wie demjenigen von Luzern abhebe. Doch eine Veränderung habe sie in all den Jahren festgestellt. «Die Leute kaufen kleinere Mengen als früher ein, auch weil sie heutzutage weniger Kinder haben.»

Ponyreiten und Kutschenfahrten sollen Markt attraktiver machen

Für die Zukunft sind keine grossen Veränderungen geplant. «Die Marktstandbetreiber schätzen die Winterpause, denn der Aufwand eines Markttages ist nicht zu unterschätzen.» Aus demselben Grund sei auch ein zweiter wöchentlicher Markttag, wie es der Luzerner Wochenmarkt mit dem Mittwoch kenne, kein Thema.

Doch wolle man den Sarner Wochenmarkt für Familien noch attraktiver machen, etwa mit Ponyreiten oder Kutschenfahrten. Und auch beim Angebot wollen die Sarner Märtlyt dranbleiben.

«Unser Markt soll sicher nicht kleiner werden. Wir suchen darum immer neue Produzenten, um immer ein reichhaltiges Sortiment bieten zu können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen