Sportmittelschule Engelberg: Jubiläumsbuch zeigt die Geschichte

Jubiläumsbuch Ein tiefer Griff ins Archiv der Sportmittelschule Engelberg Die Sportmittelschule hat den idealen Autor gefunden. Gegen 500 Stunden hat Beat Christen investiert, um die Geschichte der Sportmittelschule aufzuarbeiten und zu präzisieren. Philipp Unterschütz 30.06.2021, 16.30 Uhr

Wegzudenken ist sie nicht mehr aus Engelberg und ihr Leistungsausweis spricht für sich. An der Sportmittelschule Engelberg ist schon so manches Sporttalent gross geworden. So hat das Institut denn auch eine reiche Geschichte, die es zum 25. Jubiläum vor kurzem in Buchform veröffentlicht hat.

Dass ein derart umfassendes Werk auf über 240 Seiten randvoll mit Hintergrundwissen, Archivmaterial und spannenden Bildern entstehen konnte, ist massgeblich dem Autor Beat Christen zu verdanken. Mit ihm konnte die Sportmittelschule den wohl geeignetsten Kenner der Materie für das Vorhaben gewinnen. Der Engelberger Journalist, der heute als Kommunikationsfachmann für das Kloster arbeitet, verfügt nicht nur über das nötige Beziehungsnetz, sondern auch über den nötigen Zugang zu Archivmaterial. Darunter auch seinem eigenen.

Der Engelberger Journalist Beat Christen ist Autor des Buches «Sportsgeist – vom Tal zu den Sternen» zum 25. Jubiläum der Sportmittelschule Engelberg. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 21. Juni 2021)

1992 bekam er – damals noch Mitarbeiter dieser Zeitung – einen Fax (!) aus der Hauptredaktion, dass laut Handelsamtsblatt die Gründung einer Sportmittelschule bevorstehe. Und so war Beat Christen schliesslich auch der Erste, der im Oktober 1992 einen Beitrag über die Sportmittelschule in einer Zeitung verfasste. «Ich erinnere mich noch gut, wie ich den Beteiligten ihre Zitate am Telefon vorlas», erzählt Christen, der ab dann immer wieder über die Schule berichtete. «Und immer im Herbst, wenn die ersten Rennen waren, wurden wir von den Journalistenkollegen geneckt: Und, wo bleiben denn nun die Athleten aus der Sportmittelschule Engelberg?»

Doch Beat Christen schrieb unbeirrt weiter und dann – nach fünf Jahren – war es so weit: Fränzi Aufdenblatten wurde in Kanada Junioren-Weltmeisterin in der Abfahrt. «Dann ging es relativ schnell aufwärts», erzählt Christen. Schon 2003 an der WM in St.Moritz nahm die Skiwelt Kenntnis von der Sportmittelschule Engelberg. Auch dank Silvan Zurbriggen, welcher der Schule nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Slalom an der Pressekonferenz ausdrücklich dankte.

«Ich habe immer an den Erfolg der Sportmittelschule geglaubt»

Für Beat Christen war es denn auch sofort klar, den Auftrag anzunehmen, das Buch zum Jubiläum der Sportmittelschule zu schreiben. Nicht nur, weil er als Journalist immer wieder damit zu tun hatte, sondern auch wegen seiner eigenen Beziehung zum Skizirkus. So war er unter anderem 1996 Medienchef bei den FIS-Rennen-Schweizer-Meisterschaften auf dem Jochpass, wo ein damals noch junger Didier Cuche brutal in die Netze flog und nachher nur kurz den Kopf schüttelte. «Das gibt ‹en gsunde Cheib›, fanden wir damals», erinnert sich Beat Christen. «Ich habe immer an den Erfolg der Sportmittelschule geglaubt», begründet er seinen Einsatz.

«Es war toll, über all die Jahre den Weg der jungen Leute mitzuverfolgen, die als Kinder an die Schule kamen und sie nach der Matura als gereifte Persönlichkeiten verliessen.»

Gegen 500 Stunden habe er in das Projekt investiert, seit er 2015 mit Material sammeln begonnen habe, schätzt Christen und meint beim Durchblättern des fertigen Buches, er sei doch sehr zufrieden, es sei eine «coole Geschichte». Das Projektteam hat inklusive Grafik insgesamt sechs Personen umfasst. Alle Texte und gegen 50 Interviews hat Beat Christen selber verfasst. Das gab Garantie, dass es keine Redundanzen im Buch hat. «Als ich mal im Kopf hatte, was rein muss, ging es mit dem Schreiben schnell. Als es dann in Druck ging, war es, als ob jemand die Festplatte löscht.»

Beat Christen (rechts) 1996 als Medienchef bei den FIS Rennen auf Melchsee-Frutt mit dem einstigen Slalomass Patrick Staub aus Gstaad. Bild: Robert Hess

Finanzielle Schwierigkeiten in den frühen Jahren

Die Herausgeber haben dem Autor freie Hand gelassen. Das hat Christen genutzt und er zeigt im Buch auch auf, dass es anfänglich grosse finanzielle Schwierigkeiten gab, was in dieser Deutlichkeit bisher nicht gerne zugegeben worden ist. «Es gab zu dieser Zeit ein Kamingespräch im Kloster, aber was davon überliefert worden war, stimmte so einfach nicht. Es wurden halt gewisse Sachen einfach schön geredet und die damalige Leitung der Staudingers wurde durch einen neu eingestellten Geschäftsführer untergraben», so Beat Christen. Er habe unter anderem beim Ehepaar Staudinger zu Hause in Österreich verschiedene Protokolle einsehen können und der damalige Abt Berchtold Müller habe ihm aus seinen Tagebucheintragungen rezitiert. Die Geschichte wurde übrigens von den damaligen Protagonisten gegengelesen und bestätigt.

Es macht Freude, dass ich dieses Stück Zeitgeschichte aufarbeiten durfte, sagt Beat Christen. Auch wenn er persönlich alle Tatsachen gekannt habe, sei es für ihn am überraschendsten, dass viele in Engelberg wohnhafte Bürger nicht wüssten, was ab 2010 da abgegangen sei. «Die Schule ist einfach da, man nimmt sie wahr und weiss nicht, wie viel da wirklich dahinter steckt.» Die wahre Geschichte kann nun im Buch «Sportsgeist – Vom Tal zu den Sternen» nachgelesen werden.