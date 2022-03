Jungpartei Juso Obwalden wählt neues Präsidium Im Mittelpunkt der Generalversammlung der Juso Obwalden stand die Wahl des neuen Co- und Vizepräsidiums. 27.03.2022, 17.00 Uhr

Wie die Jungpartei in einer Medienmitteilung schreibt, besteht dieses aus Dario Bellwald (Sachseln), Anna Maria Mathis (Ramersberg) und Larissa Küng (Giswil, Vize). Zudem haben die rund 20 anwesenden Jungsozialistinnen und Jungsozialisten am 19. März im Zeughaus auf dem Landenberg in Sarnen den Vorstand bestätigt. Dieser wird des Weiteren um Tim Joller (Sarnen) ergänzt. «Ich fühle mich geehrt über das Vertrauen der Mitglieder», wird der neu gewählte Co-Präsident Dario Bellwald zitiert. Am Ende der Versammlung wurde Rebecca Büchi (Sachseln) aus dem Vorstand und Mirjam Hostetmann (Sarnen) aus dem Präsidium verabschiedet. «Ich bewundere den Mut von euch allen, Seite an Seite im zweitkonservativsten Kanton der Schweiz kompromisslos für eine gerechte Welt zu kämpfen», lässt sich Hostetmann zitieren.